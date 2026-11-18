El Ipswich Town ha regresado a la tierra prometida de la Premier League a la primera. Esta vez, bajo la dirección de Gary O'Neil, espera quedarse más tiempo. Ya puedes reservar entradas para sus partidos en Portman Road y fuera de casa.

La afición del Ipswich Town todavía estará eufórica tras acabar segundo en la Championship y lograr el ascenso directo la pasada temporada, y ese entusiasmo se ha mantenido en la nueva campaña.

El Ipswich ha firmado actuaciones destacadas en casa y ha demostrado resistencia a domicilio, una cualidad que deberá mantener durante la temporada si quiere evitar el temido descenso.

Deja que GOAL te ofrezca la información más reciente sobre las entradas para los partidos del Ipswich Town: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Ipswich Town

Fecha y hora Partido Entradas Estadio Sáb. 21 de noviembre (15:00) Tottenham Hotspur contra Ipswich Town Entradas Tottenham Hotspur Stadium (fuera) Sáb. 28 de noviembre (17:30) Ipswich Town contra Aston Villa Entradas Portman Road (casa) Mar. 1 de diciembre (20:00) Coventry City contra Ipswich Town Entradas Coventry Building Society Arena (fuera) Sáb. 5 de diciembre (20:00) Leeds United contra Ipswich Town Entradas Elland Road (fuera) Sáb. 12 de diciembre (15:00) Ipswich Town contra Newcastle United Entradas Portman Road (casa) Dom. 20 de diciembre (14:00) Brighton & Hove Albion contra Ipswich Town Entradas American Express Stadium (fuera) Sáb. 26 de diciembre (15:00) Ipswich Town contra Brentford Entradas Portman Road (casa) Mié. 30 de diciembre (20:15) Ipswich Town contra Chelsea Entradas Portman Road (casa) Sáb. 2 de enero (15:00) Arsenal contra Ipswich Town Entradas Emirates Stadium (fuera) Mié. 6 de enero (19:30) Ipswich Town contra Coventry City Entradas Portman Road (casa)

Cómo comprar entradas para el Ipswich Town

La vía principal y más segura para comprar entradas oficiales del Ipswich Town es el portal de venta electrónica del club. Es necesario crear una cuenta digital del club e iniciar sesión con ella mediante un acceso único.

También se pueden comprar entradas en persona en la tienda Planet Blue Superstore del club, situada en Portman Road. Conviene tener en cuenta, no obstante, que esta opción suele estar disponible solo los días en los que no hay partido y en las escasas ocasiones en que aún quedan entradas.

Plazos y calendario de venta de entradas

Fase de venta Plazos y condiciones Sorteo de entradas Se abre aproximadamente 4 semanas antes del partido. Es exclusivo para miembros Super Blues que no sean abonados. Los miembros pueden inscribirse individualmente o en grupo. Venta prioritaria para miembros Quienes resulten elegidos en el sorteo acceden primero. Después, los miembros no seleccionados y los demás miembros Super Blues disponen de un plazo específico para comprar las entradas restantes, con un límite de 1 por miembro. Reventa de entradas de abonados Funciona de forma dinámica hasta el día del partido. Si un abonado no puede asistir, libera su asiento a través de la plataforma oficial de intercambio del club y otros miembros que cumplan los requisitos pueden comprarlo de inmediato. Venta general Solo se abre si quedan entradas después de todas las fases para miembros, normalmente 2 semanas antes del partido. Los encuentros de alto perfil de la Premier League rara vez llegan a esta fase.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Ipswich Town en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan entradas por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguirlas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Ipswich Town?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos del Ipswich Town en Portman Road dependen de la categoría del encuentro, las tarifas reducidas según la edad y la zona elegida.

Para la temporada 2026/27, el club ha congelado los precios de las entradas por partido y mantiene la misma estructura básica de tarifas que en la campaña anterior.

Los partidos se dividen en dos categorías principales según la demanda y el perfil del rival:

Categoría A : Partidos destacados contra clubes de los seis primeros puestos o rivales importantes, como el derbi de East Anglia o los encuentros contra los grandes de Londres y Mánchester.

: Partidos destacados contra clubes de los seis primeros puestos o rivales importantes, como el derbi de East Anglia o los encuentros contra los grandes de Londres y Mánchester. Categoría B: Partidos habituales contra equipos de media tabla o de categorías inferiores.

En general, una entrada ordinaria de adulto comprada directamente al club suele costar entre 27 £ y 38 £ o más, según se trate de un partido de categoría A o B y el asiento esté en la grada superior o inferior.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que debes saber sobre Portman Road

Portman Road es el histórico estadio del Ipswich Town F.C. y el campo de fútbol con mayor capacidad de East Anglia (30.311 localidades). Es uno de los estadios tradicionales más apreciados de Inglaterra y el Ipswich Town lo utiliza de forma ininterrumpida desde 1884.

Desde 1855, los terrenos de Portman Road fueron utilizados por el East Suffolk Cricket Club. Cuando el Ipswich Town llegó en 1884, jugaba en un campo que se solapaba con la zona central del terreno de críquet y lo dejaba libre cada verano para que se reanudara ese deporte.

Tras el Informe Taylor, Portman Road se convirtió en 1992 en el primer estadio de la Premier League con gradas dotadas íntegramente de asientos en los cuatro lados. Importantes ampliaciones a comienzos del milenio reconstruyeron las dos gradas situadas detrás de las porterías y elevaron la capacidad por encima de las 30.000 localidades.

Momentos memorables en Portman Road

El récord de asistencia: Ipswich Town 0-0 Leeds United (1975) : Un partido de quinta ronda de la FA Cup congregó a 38.010 espectadores, el récord histórico. Los aficionados abarrotaron todos los rincones de las antiguas gradas para presenciar aquel enfrentamiento legendario.

: Un partido de quinta ronda de la FA Cup congregó a 38.010 espectadores, el récord histórico. Los aficionados abarrotaron todos los rincones de las antiguas gradas para presenciar aquel enfrentamiento legendario. Una lección táctica: Ipswich Town 3-0 Barcelona (1977) : Un estadio lleno vio cómo el equipo de Bobby Robson desmantelaba por completo a un Barcelona con figuras del fútbol como Johan Cruyff y Johan Neeskens, gracias a los goles de Eric Gates, Trevor Whymark y Brian Talbot.

: Un estadio lleno vio cómo el equipo de Bobby Robson desmantelaba por completo a un Barcelona con figuras del fútbol como Johan Cruyff y Johan Neeskens, gracias a los goles de Eric Gates, Trevor Whymark y Brian Talbot. El regreso tras 22 años: Ipswich Town 2-0 Huddersfield Town (2024): Los goles de Wes Burns y Omari Hutchinson desataron una multitudinaria invasión del campo y una explosión de júbilo cuando el equipo de Kieran McKenna logró su segundo ascenso consecutivo y regresó a la Premier League tras 22 años de ausencia.

El extraordinario récord europeo: Portman Road tiene fama de ser un campo temible para los equipos extranjeros. El Ipswich Town mantiene un extraordinario récord de imbatibilidad en casa en competiciones europeas: ha disputado 31 partidos como local sin sufrir una sola derrota y ha vencido a gigantes como el AC Milan, el Inter y el Real Madrid.

Estrellas del pop: Al margen del fútbol, Portman Road también ha acogido grandes conciertos de Elton John, R.E.M., los Red Hot Chili Peppers y Pink. En el verano de 2025, la estrella mundial Ed Sheeran, aficionado del Ipswich Town de toda la vida y accionista minoritario del club, ofreció una histórica serie de tres conciertos en el estadio.

Récords y estadísticas del Ipswich Town

El Ipswich Town Football Club ocupa un lugar singular y legendario en la historia del fútbol inglés, marcado por sus tres grandes títulos y un récord europeo como local sin igual.

Pese a proceder de una región relativamente poco conocida en el mundo del fútbol, el club de Suffolk conquistó tanto Inglaterra como Europa durante sus épocas doradas de mediados del siglo XX.

Títulos del club y trofeos destacados

Campeón de la First Division : Una vez (1961-62)

: Una vez (1961-62) Campeón de la FA Cup : Una vez (1977-78)

: Una vez (1977-78) Campeón de la Copa de la UEFA: Una vez (1980-81)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Mick Mills (741), John Wark (678)

Más goles: Ray Crawford (218), John Wark (190)

Un trampolín hacia el banquillo de Inglaterra

El Ipswich es célebre por formar a entrenadores de talla mundial. Tanto Sir Alf Ramsey, que ganó la liga de 1962 con el Ipswich, como Sir Bobby Robson, que ganó la FA Cup y la Copa de la UEFA, pasaron directamente del banquillo de Portman Road al de la selección de Inglaterra y la dirigieron en sus mejores etapas mundialistas.

El famoso apodo agrícola del Ipswich Town

Aunque en un principio se conocía al equipo como «los azules», las aficiones rivales comenzaron a llamarlo en tono jocoso con un apodo alusivo a los tractores durante su trayectoria en la Premier League de 2000-01, debido a las raíces agrícolas de Suffolk. El club y sus aficionados adoptaron con orgullo ese sobrenombre.