Tras una década de ausencia, el Hull City por fin está de vuelta en la Premier League. Puedes verlo en directo esta temporada si reservas hoy tus entradas para sus partidos.

La afición del Hull City aún estará eufórica por la victoria de su equipo ante el Middlesbrough en la final del play-off de la Championship, disputada en Wembley en mayo, y ese entusiasmo se ha mantenido en el arranque de la nueva campaña.

El equipo de Sergej Jakirović ha firmado actuaciones destacadas en casa, incluida una victoria por 2-0 ante el Manchester United, y ha mostrado resistencia a domicilio, una cualidad que deberá mantener durante toda la temporada si quiere evitar el temido descenso.

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Próximos partidos del Hull City

Fecha y hora Partido Entradas Estadio Sáb., 31 de oct. (15:00) Hull City vs Ipswich Town Entradas MKM Stadium (en casa) Sáb., 7 de nov. (15:00) Arsenal vs Hull City Entradas Emirates Stadium (fuera de casa) Dom., 22 de nov. (14:00) Hull City vs Brighton & Hove Albion Entradas MKM Stadium (en casa) Dom., 29 de nov. (14:05) Crystal Palace vs Hull City Entradas Selhurst Park (fuera de casa) Mié., 2 de dic. (20:00) Hull City vs Nottingham Forest Entradas MKM Stadium (en casa) Sáb., 5 de dic. (15:00) Bournemouth vs Hull City Entradas Vitality Stadium (fuera de casa) Sáb., 12 de dic. (15:00) Hull City vs Tottenham Hotspur Entradas MKM Stadium (en casa) Sáb., 19 de dic. (15:00) Manchester City vs Hull City Entradas Etihad Stadium (fuera de casa) Sáb., 26 de dic. (17:30) Hull City vs Liverpool Entradas MKM Stadium (en casa) Mar., 29 de dic. (19:30) Hull City vs Leeds United Entradas MKM Stadium (en casa) Sáb., 2 de ene. (15:00) Sunderland vs Hull City Entradas Stadium of Light (fuera de casa) Mar., 5 de ene. (19:30) Nottingham Forest vs Hull City Entradas City Ground (fuera de casa)

Cómo comprar entradas para el Hull City

Puedes comprar entradas oficiales para el Hull City a través del portal de venta de entradas del club, llamando a la taquilla o adquiriéndolas en persona allí. Los titulares de abonos de temporada y los socios también pueden poner a la venta localidades para partidos en casa agotados mediante la guía oficial de intercambio de entradas del Hull City.

Las entradas suelen ponerse a la venta por fases de prioridad:

Acceso prioritario : Los socios actuales o en activo tienen la primera oportunidad de comprar localidades antes de cualquier venta general.

Venta general : Solo se abre si quedan localidades después de que terminen los periodos de prioridad para socios y titulares de abonos de temporada. En los partidos de Premier League con mucha demanda, las entradas suelen agotarse durante las fases de venta a socios o de acceso prioritario.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Hull City en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hull City?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos en el MKM Stadium parten de 30 £ para adultos, 16 £ para quienes tienen derecho a descuentos y 8 £ para menores. El precio exacto depende de la categoría del partido, determinada por la relevancia del rival, y de la zona del estadio en la que te sientes.

Los partidos se clasifican en las categorías A, B o C. Los encuentros con mucha demanda, como los disputados contra los «seis grandes», pertenecen a la categoría A, mientras que los de menor repercusión son de categoría C.

Los precios básicos más bajos, como los indicados anteriormente, siempre se calculan tomando como referencia la zona 1 para un partido de categoría C. Los precios aumentan según suben la categoría del encuentro o la de la localidad.

Gradas y zonas del estadio

El MKM Stadium está diseñado como un recinto continuo de una sola grada, con la excepción de la grada oeste, que tiene una segunda altura. El estadio se divide en distintas zonas de precios:

Grada este Chris Chilton : Es una grada de una sola altura que recorre el lateral del campo. Los sectores centrales ofrecen vistas privilegiadas desde la banda, mientras que la esquina sureste cuenta con zonas habilitadas para ver el partido de pie, populares entre los aficionados locales más animados.

Grada oeste : Es la parte más imponente del estadio. En la zona inferior se encuentran los banquillos, los espacios para los medios de comunicación y las salas de hospitalidad prémium. La segunda altura, la zona superior oeste, ocupa el tramo más alto de la escala de precios del estadio por sus vistas panorámicas.

Grada norte : Tradicionalmente acoge a los seguidores locales, especialmente a los grupos que más animan en los sectores N1–N5.

Grada sur : Es la grada destinada a las familias. Cuenta con asientos sin asignar y se sitúa entre las zonas más económicas del estadio.

Zona para la afición visitante : Los seguidores visitantes se ubican en la esquina noreste. Esta zona incluye aproximadamente 1.105 plazas habilitadas para ver el partido de pie.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información, o las plataformas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el MKM Stadium

El MKM Stadium es un emblemático recinto polivalente para el deporte y el entretenimiento situado en Kingston upon Hull, Inglaterra. Conocido por su singular arquitectura contemporánea, es la sede compartida de un equipo de fútbol y otro de rugby league.

El estadio se concibió a finales de la década de 1990, cuando el Ayuntamiento de Hull vendió acciones de Kingston Communications y destinó los ingresos a financiar unas instalaciones de última generación. Su construcción costó 44 millones de libras y duró solo 14 meses, antes de su inauguración oficial en diciembre de 2002.

El estadio es la sede de dos clubes importantes, que dejaron atrás sus históricos, aunque envejecidos, recintos:

Hull City A.F.C. (los Tigres): el equipo de fútbol se trasladó desde Boothferry Park

Hull FC (Hull FC): el equipo de rugby league se trasladó desde The Boulevard

Momentos memorables en el MKM Stadium

El partido inaugural (diciembre de 2002) : El Hull City derrotó 1-0 al Sunderland en un amistoso y conquistó el recién creado «Trofeo Raich Carter». Steve Melton marcó el histórico primer gol en el estadio.

El estreno en la Premier League (2008) : Tras el ascenso a la máxima categoría, los primeros partidos de Premier League en casa se hicieron legendarios, incluida una célebre victoria por 3-1 ante el Liverpool.

La batalla de los 11 hombres (2003) : El primer partido del Hull FC en el estadio fue un encuentro de la Challenge Cup contra Halifax. Pese a las expulsiones de dos jugadores del Hull, el equipo de 11 hombres luchó hasta lograr una memorable victoria por 24-16.

Futura ampliación: Arup Sport y Miller Partnership diseñaron la estructura del estadio para permitir la incorporación de una grada superior sobre la grada este, lo que podría elevar la capacidad a 34.000 localidades si fuera necesario.

Récords y estadísticas del Hull City

Fundado en 1904, el Hull City Association Football Club, apodado los Tigres, tiene una historia fascinante marcada por el esfuerzo en las categorías inferiores, un espectacular ascenso a la Premier League en el siglo XXI y visitas inolvidables a Wembley.

Títulos y logros destacados del club

Campeón de la tercera categoría inglesa (League One / Third Division) : 4 veces

Ganador del play-off de la segunda categoría inglesa(Championship) : 3 veces

Récords individuales de jugadores

Más partidos disputados: Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

Más goles: Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

Termina la espera de 104 años (2008)

Después de más de un siglo en las categorías inferiores, el Hull City alcanzó por primera vez la máxima categoría. El héroe local Dean Windass marcó un impresionante gol de volea en la primera parte de la final del play-off de la Championship en Wembley para asegurar una victoria por 1-0 ante el Bristol City. El capitán Ian Ashbee logró la célebre hazaña de capitanear al club en las cuatro categorías profesionales.

La final de la FA Cup de 2014 y el debut europeo

El Hull City llegó a su primera final de una gran competición de copa en 2014. En un arranque fulgurante en Wembley, los goles de James Chester y Curtis Davies pusieron a los Tigres con un 2-0 a favor ante el Arsenal en los primeros ocho minutos. El Arsenal remontó y ganó 3-2 en la prórroga, pero aquella histórica trayectoria permitió al Hull disputar su primera y única campaña en la UEFA Europa League durante la temporada 2014-15.



