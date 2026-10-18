Tras conquistar la pasada temporada el título de la EFL Championship bajo la dirección de Frank Lampard, el Coventry City vuelve a la Premier League después de 25 años de ausencia. No te pierdas la oportunidad de verlo en acción: compra hoy tus entradas para sus próximos partidos.

El Coventry City sabe que le espera una temporada muy difícil, pero los primeros indicios apuntan a que tiene la capacidad de lucha necesaria para mantenerse a flote.

Tras un complicado inicio sin victorias, que incluyó difíciles visitas al Arsenal y al Manchester City, el Coventry encadenó triunfos ante el Nottingham Forest y el Newcastle que levantaron la moral de jugadores y aficionados. Ahora buscará dar continuidad a esas actuaciones.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para los partidos del Coventry City: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Coventry City

Fecha y hora Partido Entradas Estadio Lun., 19 de octubre (20:00) Premier League: Tottenham vs. Coventry City Entradas Tottenham Hotspur Stadium (visitante) Sáb., 24 de octubre (15:00) Premier League: Coventry City vs. Fulham Entradas Coventry Building Society Arena (local) Sáb., 31 de octubre (15:00) Premier League: Coventry City vs. Sunderland Entradas Coventry Building Society Arena (local) Vie., 6 de noviembre (20:00) Premier League: Everton vs. Coventry City Entradas Hill Dickinson Stadium (visitante) Sáb., 21 de noviembre (15:00) Premier League: Coventry City vs. Crystal Palace Entradas Coventry Building Society Arena (local) Sáb., 28 de noviembre (15:00) Premier League: Leeds United vs. Coventry City Entradas Elland Road (visitante) Mié., 2 de diciembre (20:00) Premier League: Coventry City vs. Ipswich Town Entradas Coventry Building Society Arena (local) Sáb., 5 de diciembre (15:00) Premier League: Manchester United vs. Coventry City Entradas Old Trafford (visitante) Sáb., 12 de diciembre (15:00) Premier League: Coventry City vs. Aston Villa Entradas Coventry Building Society Arena (local) Sáb., 19 de diciembre (15:00) Premier League: Bournemouth vs. Coventry City Entradas Vitality Stadium (visitante) Dom., 27 de diciembre (14:00) Premier League: Coventry City vs. Chelsea Entradas Coventry Building Society Arena (local) Mié., 30 de diciembre (19:30) Premier League: Coventry City vs. Brentford Entradas Coventry Building Society Arena (local) Sáb., 2 de enero (15:00) Premier League: Liverpool vs. Coventry City Entradas Anfield (visitante) Mié., 6 de enero (19:30) Premier League: Ipswich Town vs. Coventry City Entradas Portman Road (visitante)

Cómo comprar entradas para el Coventry City

Para comprar entradas oficiales del Coventry City, debes acudir a los canales de venta del club. La venta se organiza por fases de prioridad: comienza con los socios y después se abre a los aficionados que ya han comprado entradas anteriormente.

Las entradas para los partidos salen primero a la venta para los socios Sky Blue. Si quedan localidades, la siguiente fase se abre a los aficionados con compras anteriores. Los encuentros de gran demanda o los derbis locales rara vez llegan a una verdadera venta general al público, para evitar que los seguidores visitantes compren asientos en la zona local.

Para cada partido, las fechas de venta dependen estrictamente de cuándo se dispute. Por lo general, la venta se abre unas tres o cuatro semanas antes del encuentro.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Coventry City en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por canales alternativos y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Coventry City?

Los precios de las entradas oficiales para los partidos y de los abonos del Coventry City en la temporada 2026/27 de la Premier League varían según la categoría del encuentro, la zona del estadio y la edad. Las entradas generales para adultos suelen costar entre 30 £ y 55 £.

El club clasifica los partidos por categorías según la demanda (categorías A, B y C) y dispone de distintas zonas de asientos en el Coventry Building Society Arena:

Zona de asientos / tipo de categoría Precio para adultos (aprox.) Zona estándar 30-55 £ Zona familiar 30-55 £ Zona prémium 42-80 £ o más Zona prémium con asientos acolchados 47-60 £ o más

Paquetes de hospitalidad: Los palcos ejecutivos, el acceso a salas exclusivas y las comidas VIP cuestan desde aproximadamente 120-250 £ o más por persona.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que debes saber sobre el Coventry Building Society Arena

El Coventry Building Society Arena, conocido históricamente como Ricoh Arena, es un estadio multiusos y complejo de exposiciones situado en Coventry, con capacidad para 32.609 espectadores.

Inaugurado en agosto de 2005, el recinto, que costó 113 millones de libras, reúne deporte, grandes exposiciones empresariales, un casino y un hotel en un único centro de actividad.

El Coventry City Football Club dejó su histórico estadio de Highfield Road para instalarse allí en 2005. Sin embargo, la historia del recinto ha estado marcada por turbulentos conflictos sobre la propiedad y el alquiler.

Como consecuencia, el club se vio obligado a disputar temporalmente sus partidos como local fuera de la ciudad, en Sixfields, en Northampton, y en St Andrew's, en Birmingham.

En agosto de 2025 se alcanzó un hito histórico: el Coventry City completó la compra del recinto y pasó a ser propietario absoluto de su estadio por primera vez en la historia del club.

Momentos memorables en el Coventry Building Society Arena

El partido inaugural : El recinto acogió su primer evento abierto al público en agosto de 2005, cuando el Coventry City derrotó al Queens Park Rangers por 3-0 ante una afición local exultante.

El partido decisivo que batió el récord de asistencia : El estadio registró su mayor asistencia a un partido de fútbol cuando 31.452 aficionados acudieron al decisivo encuentro del playoff de la Championship contra el Middlesbrough, en mayo de 2025, que el Coventry ganó por 2-0.

Juegos Olímpicos de Londres 2012 : El recinto acogió partidos de fútbol olímpico y pasó a llamarse «City of Coventry Stadium» durante el torneo debido a las estrictas normas sobre patrocinio empresarial.

El primer triplete: En diciembre de 2009, el delantero del Coventry City Freddy Eastwood marcó el primer triplete en el recinto durante un partido contra el Peterborough United.

Récords y estadísticas del Coventry City

El Coventry City Football Club ocupa un lugar singular en la historia del fútbol inglés, marcado por su capacidad de resistencia. Fundado en 1883 como Singers F.C. antes de cambiar de nombre en 1898, el club es recordado por sus 34 años consecutivos en la máxima categoría.

Títulos y trofeos destacados del club

FA Cup : 1 título (1987)

EFL Trophy : 1 título (2017)

Récords individuales de los jugadores

Más partidos: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Más goles: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

La revolución del Coventry City (1962-1967)

El emblemático entrenador Jimmy Hill transformó la identidad del club al introducir la equipación azul celeste, el himno del equipo y programas de partido modernos. Lo llevó a la First Division por primera vez en 1967.

La gloria en la FA Cup

Con John Sillett y George Curtis al frente, el Coventry venció por 3-2 en la prórroga a un Tottenham Hotspur repleto de estrellas en Wembley. El legendario remate de cabeza en plancha de Keith Houchen sigue siendo una de las imágenes más emblemáticas de la historia de la FA Cup.



