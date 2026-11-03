El Bayern de Múnich ha dominado el fútbol alemán y ha terminado primero en la Bundesliga en 13 de las últimas 14 temporadas, pero ahora busca otra campaña de éxitos en Europa. Compra hoy tus entradas para ver a Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz y compañía en la Champions League esta temporada.

El Bayern ha alcanzado al menos los cuartos de final en las últimas siete ediciones de la Champions League, pero no disputa una final desde 2020, cuando se proclamó campeón de Europa por sexta vez en la historia del club.

El equipo de Vincent Kompany quiere dar pasos adelante en Europa esta temporada y ha marcado con facilidad en las primeras jornadas de la competición. El Bayern arrancó con una goleada por 5-0 ante el Bodø/Glimt en Múnich, remontó un 2-0 en contra para empatar 3-3 con el Viking en Noruega y después igualó 2-2 con el Arsenal, campeón de la Premier League.

Con próximos encuentros de la fase de liga ante el Atlético de Madrid, el Manchester United y el Real Betis, entre otros, se avecinan unos meses apasionantes. GOAL te ofrece toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para los partidos del Bayern de Múnich en la Champions League.

¿Cuáles son los partidos del Bayern de Múnich en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Entradas Estadio Martes 3 de noviembre (21:00) Atlético de Madrid contra Bayern de Múnich Entradas Riyadh Air Metropolitano (fuera de casa) Miércoles 25 de noviembre (21:00) Lille contra Bayern de Múnich Entradas Stade Pierre-Mauroy (fuera de casa) Martes 8 de diciembre (21:00) Bayern de Múnich contra Slavia de Praga Entradas Allianz Arena (en casa) Miércoles 20 de enero (20:00) Manchester United contra Bayern de Múnich Entradas Old Trafford (fuera de casa) Miércoles 27 de enero (21:00) Bayern de Múnich contra Real Betis Entradas Allianz Arena (en casa)

Cómo comprar entradas para los partidos del Bayern de Múnich en la Champions League

Las entradas oficiales para los partidos del Bayern de Múnich en la Champions League solo pueden adquirirse a través de los canales oficiales del club. Como la demanda en el Allianz Arena es excepcionalmente alta, las solicitudes superan habitualmente el número de entradas disponibles, por lo que el club recurre a un sistema de sorteo.

Estos son los canales oficiales:

Portal de solicitud de entradas : Está en la tienda oficial de entradas del FC Bayern y es la vía principal para participar en el sorteo de entradas.

: Está en la tienda oficial de entradas del FC Bayern y es la vía principal para participar en el sorteo de entradas. Plataforma de reventa de entradas del FC Bayern (Zweitmarkt) : Es la plataforma oficial de reventa del club, donde las entradas se ofrecen a su precio original. Cuando se cancelan solicitudes para el sorteo o se agotan las entradas de un partido, los abonados pueden revender aquí sus localidades legalmente.

: Es la plataforma oficial de reventa del club, donde las entradas se ofrecen a su precio original. Cuando se cancelan solicitudes para el sorteo o se agotan las entradas de un partido, los abonados pueden revender aquí sus localidades legalmente. Socios oficiales de viajes : Si viajas desde otro país, puedes comprar de forma segura paquetes oficiales que incluyen el viaje y el partido a través de agencias autorizadas como Champions Travel o Travel Connection.

: Si viajas desde otro país, puedes comprar de forma segura paquetes oficiales que incluyen el viaje y el partido a través de agencias autorizadas como Champions Travel o Travel Connection. Servicios de hospitalidad oficiales: Los paquetes VIP para el día del partido pueden solicitarse directamente a través del portal de hospitalidad del Allianz Arena.

Aunque el portal oficial del club es la forma más segura de comprar entradas para el Bayern de Múnich, quienes quieran asistir a un partido de la Champions League también pueden considerar plataformas de reventa como StubHub y Ticombo, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del Bayern de Múnich en la Champions League?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos del Bayern de Múnich en casa en la Champions League varían según la categoría del rival.

El club divide sus partidos de la fase de liga europea entre encuentros estándar (por ejemplo, contra el Slavia de Praga, el Real Betis o el Bodø/Glimt) y partidos destacados (por ejemplo, contra el Arsenal FC).

Categoría Precio 1 - Asientos preferentes en los laterales 100-130 € 2 - Esquinas / zonas altas de los laterales 3 - Zonas altas de las esquinas 60-90 € 4 - Asientos detrás de las porterías 50-60 € 5 - Gradas de animación / de pie 19 €

Consulta la web oficial del Bayern de Múnich para obtener más información y plataformas de reventa como StubHub y Ticombo para comprobar la disponibilidad actual de entradas.

Resultados recientes del Bayern de Múnich en la Champions League

El Bayern no deja de marcar en Europa: ha promediado más de 3,3 goles por partido en la Champions League a lo largo de 2026. De hecho, ha visto puerta en 23 partidos consecutivos de la competición desde enero de 2025, cuando perdió 3-0 ante el Feyenoord en Róterdam.