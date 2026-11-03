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Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images
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Cómo comprar entradas para los partidos del Al Ahli Saudi FC en 2026/27: precios de la Saudi Pro League, próximos partidos y más

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Tickets
1ª División
AFC Liga de Campeones
Al Ahli

No te pierdas la oportunidad de ver en acción a uno de los cuatro grandes del fútbol saudí mientras hace vibrar Yeda.

El Al-Ahli afronta la temporada 2026/27 tras conquistar dos veces consecutivas la Liga de Campeones Élite de la AFC y con un nuevo entrenador, Marino Pusic, nombrado después de que Matthias Jaissle se marchara para dirigir al Newcastle United. Conocido en todo el reino como «Al-Malaki» («el Real»), el Al-Ahli sigue siendo uno de los grandes atractivos del fútbol saudí, con una media de asistencia a sus partidos en Yeda que ha alcanzado su nivel más alto en diez años.GOAL te ofrece toda la información que necesitas sobre las entradas hasta mayo de 2027, incluidos los métodos de compra, las categorías de localidades y sus precios.

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Calendario del Al-Ahli Saudi FC en la temporada 2026/27

El calendario de la Liga Profesional Saudí (SPL) comprende 34 jornadas hasta finales de mayo de 2027, además de los compromisos del Al-Ahli en la defensa de su título de la Liga de Campeones Élite de la AFC, la Supercopa de Arabia Saudí y la Copa del Rey. A continuación figura el calendario, partido por partido, del Al-Ahli en todas las competiciones hasta el final de la temporada 2026/27.
Fecha y horaPartidoEstadioCompeticiónEntradas
Jueves 13 de agosto de 2026, 23:00Al-Diriyah contra Al-AhliEstadio Príncipe Faisal bin Fahd (a domicilio)Liga Profesional Saudí, jornada 1Entradas
Lunes 17 de agosto de 2026, 18:00Al-Anwar contra Al-AhliA domicilio (estadio por confirmar)Copa del Rey, dieciseisavos de finalEntradas
Sábado 22 de agosto de 2026, 23:00Al-Ahli contra AbhaCiudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)Liga Profesional Saudí, jornada 2Entradas
Miércoles 26 de agosto de 2026, 21:00Al-Ahli contra Auckland FCCiudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)Copa Intercontinental de la FIFA, primera rondaEntradas
Sábado 29 de agosto de 2026, 21:05Al-Kholood contra Al-AhliEstadio del Al-Hazem (a domicilio)Liga Profesional Saudí, jornada 4Entradas
Martes 1 de septiembre de 2026, 23:00Al-Hilal contra Al-AhliKingdom Arena (a domicilio)Liga Profesional Saudí, jornada 3 (clásico)Entradas
Viernes 4 de septiembre de 2026, 23:00Al-Ahli contra Al-RiyadhCiudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)Liga Profesional Saudí, jornada 5Entradas
Martes 8 de septiembre de 2026, 23:00Al-Qadsiah contra Al-AhliEstadio Príncipe Mohammed Bin Fahd (a domicilio)Liga Profesional Saudí, jornada 6Entradas
Viernes 11 de septiembre de 2026, 21:00Al-Ahli contra Al-HazemCiudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)Liga Profesional Saudí, jornada 7Entradas
Lunes 14 de septiembre de 2026, 21:15Al-Ahli contra PakhtakorCiudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 1Entradas
Sábado 19 de septiembre de 2026, 20:00Mamelodi Sundowns contra Al-AhliEstadio Loftus Versfeld (a domicilio)Copa Intercontinental de la FIFA, segunda rondaEntradas
Viernes 9 de octubre de 2026, 20:00Al-Fateh contra Al-AhliEstadio Maydan Al-Fateh Club (a domicilio)Liga Profesional Saudí, jornada 8Entradas
Lunes 12 de octubre de 2026, 19:00Al-Wasl contra Al-AhliEstadio Zabeel (a domicilio)Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 2Entradas
Lunes 19 de octubre de 2026, 20:00Al-Fayha contra Al-AhliCiudad Deportiva Al Majma'ah (a domicilio)Liga Profesional Saudí, jornada 10Entradas
Viernes 23 de octubre de 2026, 20:00Al-Ahli contra Al-KhaleejCiudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)Liga Profesional Saudí, jornada 11Entradas
Lunes 26 de octubre de 2026, 21:15Al-Ahli contra Al-GharafaCiudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 3Entradas
Viernes 30 de octubre de 2026, 20:00Al-Shabab contra Al-AhliEstadio del Al-Shabab (a domicilio)Liga Profesional Saudí, jornada 12Entradas
Lunes 2 de noviembre de 2026, 19:00Al-Sadd contra Al-AhliEstadio Jassim Bin Hamad (a domicilio)Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 4Entradas
Sábado 7 de noviembre de 2026, 20:30Al-Ahli contra Al-TaawounCiudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)Liga Profesional Saudí, jornada 13Entradas
Viernes 20 de noviembre de 2026, 20:00Al-Ahli contra Al-FaisalyCiudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)Liga Profesional Saudí, jornada 14Entradas
Lunes 23 de noviembre de 2026, 19:00Al-Shamal contra Al-AhliEstadio Al Bayt (a domicilio)Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 5Entradas
Jueves 26 de noviembre de 2026, 20:00Al-Ittihad contra Al-AhliCiudad Deportiva Rey Abdalá (a domicilio)Liga Profesional Saudí, jornada 15 (derbi de Yeda)Entradas
Martes 1 de diciembre de 2026, 16:40Al-Ula contra Al-AhliEstadio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz (a domicilio)Copa del Rey, octavos de finalEntradas
Jueves 3 de diciembre de 2026, 20:00Al-Ahli contra Al-EttifaqCiudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)Liga Profesional Saudí, jornada 16Entradas
Martes 8 de diciembre de 2026, 21:15Al-Ahli contra Shabab Al-AhliEstadio Príncipe Abdullah Al Faisal (en casa)Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 6Entradas
Jueves 10 de diciembre de 2026, 20:00NEOM SC contra Al-AhliEstadio de la Ciudad Deportiva Rey Khalid (a domicilio)Liga Profesional Saudí, jornada 17Entradas
Lunes 14 de diciembre de 2026, 20:00Al-Ahli contra Al-DiriyahCiudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)Liga Profesional Saudí, jornada 18Entradas
Sábado 19 de diciembre de 2026, 20:00Al-Qadsiah contra Al-AhliSede neutral (Arabia Saudí)Supercopa de Arabia Saudí, semifinalEntradas
Martes 9 de febrero de 2027, 17:45Neftchi Fergana contra Al-AhliEstadio Istiqlol (a domicilio)Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 7Entradas
Jueves 11 de febrero de 2027, 22:00Abha contra Al-AhliCiudad Deportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz (a domicilio)Liga Profesional Saudí, jornada 19Entradas
Lunes 15 de febrero de 2027, 21:15Al-Ahli contra Al-AinCiudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 8Entradas
Jueves 18 de febrero de 2027, 22:00Al-Ahli contra Al-HilalCiudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)Liga Profesional Saudí, jornada 20 (clásico)Entradas
Jueves 25 de febrero de 2027, 22:00Al-Ahli contra Al-KholoodCiudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)Liga Profesional Saudí, jornada 21Entradas
Sábado 6 de marzo de 2027, 21:00Al-Ahli contra Al-NassrCiudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)Liga Profesional Saudí, jornada 9 (aplazada)Entradas
Jueves 11 de marzo de 2027, 21:00Al-Riyadh contra Al-AhliEstadio Príncipe Turki bin Abdul Aziz (a domicilio)Liga Profesional Saudí, jornada 22Entradas
Jueves 18 de marzo de 2027, 21:00Al-Ahli contra Al-QadsiahCiudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)Liga Profesional Saudí, jornada 23Entradas
Viernes 2 de abril de 2027, 21:00Al-Hazem contra Al-AhliEstadio del Al-Hazem (a domicilio)Liga Profesional Saudí, jornada 24Entradas
Jueves 8 de abril de 2027, 21:00Al-Ahli contra Al-FatehCiudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)Liga Profesional Saudí, jornada 25Entradas
Jueves 15 de abril de 2027, 21:00Al-Nassr contra Al-AhliAl-Awwal Park (a domicilio)Liga Profesional Saudí, jornada 26Entradas
Domingo 18 de abril de 2027, 21:00Al-Ahli contra Al-FayhaCiudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)Liga Profesional Saudí, jornada 27Entradas
Jueves 22 de abril de 2027, 21:00Al-Khaleej contra Al-AhliEstadio Príncipe Nayef bin Abdulaziz (a domicilio)Liga Profesional Saudí, jornada 28Entradas
Jueves 29 de abril de 2027, 21:00Al-Ahli contra Al-ShababCiudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)Liga Profesional Saudí, jornada 29Entradas
Jueves 6 de mayo de 2027, 21:00Al-Taawoun contra Al-AhliEstadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdalá (a domicilio)Liga Profesional Saudí, jornada 30Entradas
Miércoles 12 de mayo de 2027, 21:00Al-Faisaly contra Al-AhliCiudad Deportiva Al Majma'ah (a domicilio)Liga Profesional Saudí, jornada 31Entradas
Jueves 20 de mayo de 2027, 21:00Al-Ahli contra Al-IttihadCiudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)Liga Profesional Saudí, jornada 32 (derbi de Yeda)Entradas
Lunes 24 de mayo de 2027, 21:00Al-Ettifaq contra Al-AhliEstadio Príncipe Mohammed Bin Fahd (a domicilio)Liga Profesional Saudí, jornada 33Entradas
Sábado 29 de mayo de 2027, 21:00Al-Ahli contra NEOM SCCiudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)Liga Profesional Saudí, jornada 34Entradas
La SPL publica los horarios concretos de cada jornada en las distintas ventanas de su calendario operativo. Además de disputar la liga nacional, el Al-Ahli deberá compaginar durante la primavera de 2027 su participación en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones Élite de la AFC y en la Copa del Rey. 

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¿Cómo comprar entradas para el Al-Ahli Saudi FC?

Para asegurarte una localidad en un partido del Al-Ahli en casa, las entradas de venta oficial se ponen inicialmente a la venta a través de los canales de la Liga Profesional Saudí (SPL) o de la plataforma WeBook.
Las entradas para los partidos del Al-Ahli suelen salir a la venta entre 7 y 10 días antes del encuentro. Dado que el Al-Ahli registra una de las medias de asistencia más altas de Arabia Saudí, las localidades para los partidos más destacados, especialmente el derbi de Yeda contra el Al-Ittihad y las visitas del Al-Hilal y el Al-Nassr, se agotan sistemáticamente en cuestión de horas.
Aunque no es estrictamente necesario ser socio del club para comprar entradas generales, el Al-Ahli ofrece distintas categorías de afiliación «Raqi» que permiten acceder a periodos de compra prioritarios para las localidades preferentes junto a las bandas en la Ciudad Deportiva Rey Abdalá.
Para quienes no consigan entradas en la venta inicial, GrintaHub es la principal plataforma de reventa de entradas de Arabia Saudí y de la región de Oriente Medio y el Norte de África, y ofrece entradas auténticas y verificadas para partidos con las localidades agotadas, con entrega directa en el móvil.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Ahli Saudi FC?

Los precios de las entradas del Al-Ahli varían según el rival, la ubicación de la localidad dentro de la Ciudad Deportiva Rey Abdalá y la importancia del partido:
  • Entrada general: Suele costar entre 30 y 90 SAR.
  • Categorías oro y plata: Las localidades preferentes en el anillo inferior y las zonas centrales junto a las bandas suelen costar entre 250 y 600 SAR.
  • Hospitalidad VIP y VVIP: Las salas exclusivas con servicio de restauración personalizado, aparcamiento reservado y opciones de asientos ejecutivos cuestan a partir de 1.500 SAR.
Los precios en plataformas de reventa como GrintaHub reflejan la demanda del mercado, con mayor interés por los derbis contra el Al-Ittihad y los partidos decisivos en la lucha por el título a medida que la temporada se acerca a mayo de 2027.

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¿Qué esperar del Al-Ahli Saudi FC en 2026/27?

El Al-Ahli afronta la temporada 2026/27 consolidado entre los «cuatro grandes» tradicionales de la Liga Profesional Saudí, junto a su rival local, el Al-Ittihad, y los grandes clubes de Riad, el Al-Hilal y el Al-Nassr. Tras regresar a la máxima categoría en 2022, el club encadenó dos triunfos continentales al levantar el trofeo de la Liga de Campeones Élite de la AFC tanto en 2024/25 como en 2025/26.
El verano trajo consigo importantes cambios en la estructura del equipo. Tras la marcha de Matthias Jaissle al Newcastle United, Marino Pusic llegó con un contrato hasta 2028 después de sus exitosas etapas en el Shakhtar Donetsk y el Al Jazira. Después de que Riyad Mahrez rescindiera su contrato en julio de 2026, el Al-Ahli remodeló su línea de ataque con la incorporación del creador de juego armenio Eduard Spertsyan, procedente del Krasnodar, y el fichaje del extremo portugués Francisco Trincão por 85 millones de euros.
El delantero Ivan Toney lidera el ataque tras conquistar la Bota de Oro de la temporada 2025/26, mientras que Roger Ibañez y el portero Edouard Mendy sostienen al equipo en defensa de cara a su participación en cuatro competiciones hasta mayo de 2027.

Historia de la Ciudad Deportiva Rey Abdalá

La Ciudad Deportiva Rey Abdalá, apodada «la Joya» (Al-Jawhara), se encuentra a 30 kilómetros al norte del centro de Yeda, cerca del Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz. Construida para dotar al oeste de Arabia Saudí de un complejo deportivo de primer nivel, sustituyó al histórico Estadio Príncipe Abdullah Al Faisal como sede principal de los grandes acontecimientos deportivos de Yeda.
Inaugurado en mayo de 2014, el estadio tiene una capacidad oficial de 62.241 espectadores, lo que lo convierte en el segundo recinto deportivo más grande de Arabia Saudí, por detrás de la Ciudad Deportiva Rey Fahd de Riad. El Al-Ahli comparte las instalaciones con su rival de la ciudad, el Al-Ittihad. Además de acoger habitualmente partidos de clubes y selecciones nacionales, el estadio ha sido sede de grandes acontecimientos internacionales, como el Greatest Royal Rumble de la WWE (2018), la revancha por el título de los pesos pesados entre Oleksandr Usyk y Anthony Joshua, «Rage on the Red Sea» (2022), y la final de la Supercopa de España de 2026.

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