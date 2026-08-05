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Traducido por

Cómo comprar entradas para la selección inglesa de fútbol en 2026: Precios y dónde comprar entradas para los partidos de Inglaterra

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Inglaterra
World Cup

Así puedes hacer realidad tu sueño de ver a Inglaterra jugar en directo

Las actuaciones consistentes de Inglaterra en la escena mundial subrayan su condición de una de las grandes potencias del fútbol europeo y mundial. Después de colgarse la medalla de bronce en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica, culminada con un thriller ante Francia, la demanda de entradas para los partidos de Inglaterra sigue en máximos históricos.

Mientras el equipo de Thomas Tuchel deja atrás su campaña en el Mundial y pone el foco en la UEFA Nations League 2026-27, Inglaterra afronta un Grupo A3 de primer nivel contra las potencias europeas España, Croacia y Chequia a partir de este septiembre.

Deja que GOAL te guíe en el proceso para conseguir entradas y ver jugar a Inglaterra en el estadio de Wembley y por toda Europa esta temporada.

Entradas de fútbol de InglaterraReservar entradas

Próximos partidos de la selección masculina de Inglaterra

Fecha y hora de inicioPartidoSedeCompeticiónEntradas
sáb. 26 de sep., 19:45Inglaterra vs EspañaEstadio de Wembley, LondresUEFA Nations LeagueEntradas
mar. 29 de sep., 19:45República Checa vs InglaterraFortuna Arena, PragaUEFA Nations LeagueEntradas
sáb. 3 de oct., 17:00Croacia vs InglaterraStadion Maksimir, ZagrebUEFA Nations LeagueEntradas
mar. 6 de oct., 19:45Inglaterra vs República ChecaEstadio de Wembley, LondresUEFA Nations LeagueEntradas
jue. 12 de nov., 19:45Inglaterra vs CroaciaEstadio de Wembley, LondresUEFA Nations LeagueEntradas
dom. 15 de nov., 19:45España vs InglaterraEstadio Santiago Bernabéu, MadridUEFA Nations LeagueEntradas

¿Cómo conseguir entradas para los partidos de Inglaterra?

Canales oficiales de entradas de Inglaterra

Las entradas oficiales para los partidos de Inglaterra, tanto en casa como fuera, pueden encontrarse y comprarse directamente en englandfootball.com.

UEFA Nations League A
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
España crest
España
ESP

Para comprar entradas para los partidos en casa en el estadio de Wembley o las asignaciones oficiales para los encuentros fuera de casa en toda Europa, los aficionados deben tener en cuenta los siguientes niveles:

  • My England Football: Unirse a este programa gratuito de fidelidad para aficionados da a los seguidores acceso prioritario secundario a la venta de entradas para los partidos en casa antes de que salgan a la venta general.
  • England Supporters Travel Club (ESTC): Se requiere una membresía de pago para expresar interés en las limitadas asignaciones de entradas para partidos fuera de casa. Los miembros del ESTC reciben acceso con máxima prioridad tanto para los partidos internacionales en casa como fuera.
  • Venta general: Cualquier remesa de entradas que quede tras las ventanas prioritarias para miembros sale a la venta abierta al público a través del portal oficial.

Mercados secundarios

Si las tandas de entradas se agotan durante las ventanas oficiales de prioridad para miembros, los mercados secundarios verificados, como StubHub, también dispondrán de entradas para los partidos en casa en Wembley y de opciones de hospitality neutrales para los encuentros fuera.

Asegúrate de consultar los términos y condiciones de los proveedores de entradas a los que compres.

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