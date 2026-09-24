Tras tres años en la 2. Bundesliga, el FC Schalke 04 ha regresado a la máxima categoría. La asistencia media al Veltins-Arena ha superado los 60.000 espectadores en cada una de las últimas cuatro temporadas y se espera que el estadio esté lleno a rebosar durante los próximos meses. Puedes sumarte a la afición reservando ya tus entradas para los partidos del Schalke 04.

La última vez que el Schalke 04 ascendió a la Bundesliga, en la temporada 2021/22, descendió de inmediato, por lo que esta vez querrá evitar volver a bajar. Además de conservar a las figuras que le ayudaron a terminar en lo más alto de la 2. Bundesliga la pasada temporada, ha incorporado a Robin Gosens, Junior Dina Ebimbe, Maximilian Wöber y Satoshi Tanaka.

Tras un comienzo discreto de la nueva campaña liguera, con una derrota por 3-0 a domicilio ante el Augsburgo, el Schalke 04 reaccionó bien: empató 0-0 con el Bayern de Múnich en Gelsenkirchen y después logró su primera victoria, un 3-1 fuera de casa frente al Unión Berlín.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para los partidos del FC Schalke 04 esta temporada: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Schalke 04

Fecha y hora local Partido Lugar Entradas Domingo 11 de octubre (17:30) Bundesliga: Friburgo contra Schalke 04 Europa-Park-Stadion (Friburgo) Entradas Sábado 17 de octubre (15:30) Bundesliga: Schalke 04 contra Mainz 05 Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Entradas Sábado 24 de octubre (15:30) Bundesliga: FC Colonia contra Schalke 04 RheinEnergieSTADION (Colonia) Entradas Miércoles 28 de octubre (18:00) Copa de Alemania: SG Dynamo Dresden contra Schalke 04 Rudolf Harbig Stadion (Dresde) Entradas Sábado 31 de octubre (15:30) Bundesliga: Schalke 04 contra RB Leipzig Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Entradas Domingo 8 de noviembre (19:30) Bundesliga: Hoffenheim contra Schalke 04 PreZero Arena (Sinsheim) Entradas Sábado 21 de noviembre (18:30) Bundesliga: Schalke 04 contra VfB Stuttgart Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Entradas Sábado 28 de noviembre (15:30) Bundesliga: Paderborn contra Schalke 04 Home Deluxe Arena (Paderborn) Entradas Sábado 5 de diciembre (hora por confirmar) Bundesliga: Schalke 04 contra Borussia Dortmund Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Entradas

Cómo comprar entradas para el Schalke 04

Las entradas oficiales para los partidos del FC Schalke 04 deben comprarse directamente a través del «S04 Ticketshop». El portal está disponible íntegramente en inglés mediante la opción «S04 Ticketshop English».

Para consultar los partidos disponibles y conseguir entradas, tendrás que crear una cuenta gratuita en línea. Las entradas llevan tu nombre, por lo que podrían pedirte el documento de identidad al acceder al Veltins-Arena.

Si se agotan las entradas de la venta habitual, puedes acudir al «S04 Ticketbörse», el mercado secundario oficial del Schalke, integrado en su portal principal de venta. Allí, los abonados ponen a la venta de forma segura las entradas de los partidos a los que no pueden asistir, a su precio original.

El Schalke 04 aplica un sistema de prioridad que permite a los socios del club comprar primero hasta cuatro entradas por partido. Como el Schalke tiene una de las aficiones más numerosas de Alemania, las entradas se agotan con frecuencia durante esta fase exclusiva para socios, por lo que rara vez llegan a la venta general.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del FC Schalke 04 en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan entradas por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguirlas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Schalke 04?

Las entradas oficiales para ver al FC Schalke 04 en el Veltins-Arena suelen costar entre 15 y 20 € en las zonas de pie y entre 26 y 62 € en las categorías habituales de asiento, con ligeros ajustes para partidos destacados como los derbis locales.

El Schalke 04 establece los precios originales por categorías y zonas del Veltins-Arena de la siguiente manera:

Localidades de pie (Stehplatz) : Gradas de aficionados y zonas tradicionales de pie, como la famosa Nordkurve. Precios: entre 15 y 20 €.

: Gradas de aficionados y zonas tradicionales de pie, como la famosa Nordkurve. Precios: entre 15 y 20 €. Categorías de asiento 1-4 : Asientos habituales distribuidos entre los anillos superior e inferior. Precios: entre 26 y 62 €.

: Asientos habituales distribuidos entre los anillos superior e inferior. Precios: entre 26 y 62 €. Categoría 0 (asientos prémium): Sectores del anillo inferior en la tribuna principal y la grada opuesta, como los bloques P, Q, D1, D2, C1 y C2. Precios de categoría superior

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Veltins-Arena

El Veltins-Arena, conocido originalmente como Arena AufSchalke, es un estadio multiusos de fama mundial situado en Gelsenkirchen, Alemania. Considerado uno de los estadios más avanzados e innovadores desde el punto de vista tecnológico, es el campo donde el FC Schalke 04, equipo de la Bundesliga, juega ante su apasionada afición.

El estadio tiene una capacidad de 62.271 espectadores para los partidos de liga, incluidas las zonas de pie, y de 54.740 para los encuentros internacionales, con todas las localidades de asiento.

A finales de la década de 1990, el antiguo estadio del Schalke, el Parkstadion, acusaba mucho el paso del tiempo. Tras la histórica victoria del club en la Copa de la UEFA de 1997 y ante la proximidad de su centenario, se aceleraron los planes para construir un estadio futurista.

La construcción del actual estadio comenzó a finales de 1998. Cuando abrió sus puertas en 2001, hizo historia al convertirse en el primer estadio de Alemania financiado por completo con fondos privados, sin subvenciones públicas.

Momentos memorables en el Veltins-Arena

El partido inaugural (2001) : El estadio se inauguró con un torneo amistoso entre el Schalke, el Borussia Dortmund y el FC Nürnberg. El primer gol en el estadio no lo marcó un futbolista, sino la estrella del pop Lionel Richie, que actuó en la ceremonia de inauguración y chutó un balón a la red.

: El estadio se inauguró con un torneo amistoso entre el Schalke, el Borussia Dortmund y el FC Nürnberg. El primer gol en el estadio no lo marcó un futbolista, sino la estrella del pop Lionel Richie, que actuó en la ceremonia de inauguración y chutó un balón a la red. Final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2004 : El FC Porto de José Mourinho derrotó al AS Mónaco por 3-0 para levantar el trofeo.

: El FC Porto de José Mourinho derrotó al AS Mónaco por 3-0 para levantar el trofeo. Eurocopa de 2024: El estadio acogió varios partidos del torneo, al igual que hizo durante el Mundial de 2006.

Récord mundial de asistencia a un partido de hockey sobre hielo: El partido inaugural del Mundial de hockey sobre hielo de la IIHF de 2010 se disputó en el Veltins-Arena. Nada menos que 77.803 aficionados llenaron el estadio para ver a Alemania enfrentarse a Estados Unidos en una pista de hielo instalada para la ocasión, lo que supuso un récord mundial en aquel momento.

Récords y estadísticas del Schalke 04

El FC Schalke 04 (Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.), fundado en 1904, es uno de los clubes de fútbol con más historia y una de las aficiones más apasionadas de Alemania.

Procedente de Gelsenkirchen, ciudad industrial ligada a la minería del carbón, el club cuenta con un rico legado marcado por su dominio local en las décadas de 1930 y 1940, sus éxitos internacionales en la de 1990 y una enorme afición en la actualidad.

Títulos y principales logros del club

Campeonatos de Alemania (anteriores a la Bundesliga) : 7 títulos (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958)

: 7 títulos (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958) Copa de Alemania : 5 títulos (1937, 1972, 2001, 2002, 2011)

: 5 títulos (1937, 1972, 2001, 2002, 2011) Supercopa de Alemania : 1 título (2011)

: 1 título (2011) Copa de la UEFA / Liga Europa: 1 título (1997)

Récords individuales de los jugadores

Más partidos: Klaus Fichtel (556), Norbert Nigbur (455)

Más goles: Klaus Fischer (226), Bernhard Klodt (142)

El primer doblete alemán

En 1937, el Schalke 04 se convirtió en el primer club de la historia del fútbol alemán en lograr el doblete nacional: ganó el Campeonato de Alemania y la Copa de Alemania en el mismo año natural.

El paseo del carbón

El túnel de los jugadores locales del Veltins-Arena del Schalke 04 está diseñado expresamente para parecer una mina de carbón subterránea y transmitir esa sensación. Es un homenaje a los mineros que fundaron el club y lo financiaron en sus primeros años.

Uno de los clubes con más socios del mundo

Pese a haber sufrido descensos dramáticos y turbulentos, además de crisis financieras, el Schalke 04 cuenta con unos 210.000 socios. Esto lo sitúa como el tercer club más grande de Alemania y, holgadamente, entre los seis clubes deportivos con más socios de todo el mundo.