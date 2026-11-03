El Al-Nassr afronta la temporada 2026/27 como vigente campeón de la liga saudí, con Cristiano Ronaldo aún al frente del ataque en el Al-Awwal Park de Riad. Desde que el Al-Nassr logró el histórico fichaje de Ronaldo a finales de 2022, la asistencia a los estadios y la audiencia mundial de la liga saudí han alcanzado máximos históricos.te ofrece toda la información que necesitas para comprar entradas para los partidos del Al-Nassr hasta mayo de 2027, incluidos los canales de venta, los detalles de los estadios y los precios.

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Partidos del Al-Nassr SC en 2026/27

Fecha y hora (AST) Partido Estadio y ubicación Competición Entradas Sábado 15 de agosto de 2026, 14:00 Al-Nassr vs. Al-Fateh Al-Awwal Park, Riad Liga saudí, jornada 1 Entradas Martes 18 de agosto de 2026, 14:00 Al-Diriyah vs. Al-Nassr Estadio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad Copa del Rey, dieciseisavos de final Entradas Viernes 21 de agosto de 2026, 12:00 Al-Riyadh vs. Al-Nassr Estadio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad Liga saudí, jornada 2 Entradas Martes 25 de agosto de 2026, 14:00 Al-Ettifaq vs. Al-Nassr Estadio del Al-Ettifaq Club, Dammam Liga saudí, jornada 3 Entradas Viernes 28 de agosto de 2026, 14:00 Al-Nassr vs. Al-Taawoun Al-Awwal Park, Riad Liga saudí, jornada 4 Entradas Sábado 5 de septiembre de 2026, 14:00 Al-Ittihad vs. Al-Nassr Ciudad Deportiva Rey Abdullah, Yeda Liga saudí, jornada 5 Entradas Miércoles 9 de septiembre de 2026, 14:00 Al-Nassr vs. Abha Al-Awwal Park, Riad Liga saudí, jornada 6 Entradas Jueves 10 de septiembre de 2026, 14:00 Al-Khaleej vs. Al-Nassr Estadio Príncipe Mohammed Bin Fahd, Dammam Liga saudí, jornada 7 Entradas Jueves 17 de septiembre de 2026, 14:00 Al-Nassr vs. Al-Diriyah Al-Awwal Park, Riad Liga saudí, jornada 8 Entradas Viernes 9 de octubre de 2026, 13:00 Al-Ahli vs. Al-Nassr Ciudad Deportiva Rey Abdullah, Yeda Liga saudí, jornada 9 Entradas Jueves 15 de octubre de 2026, 13:00 Al-Nassr vs. NEOM SC Al-Awwal Park, Riad Liga saudí, jornada 10 Entradas Jueves 22 de octubre de 2026, 13:00 Al-Faisaly vs. Al-Nassr Ciudad Deportiva Al-Majma'ah, Al-Majma'ah Liga saudí, jornada 11 Entradas Jueves 29 de octubre de 2026, 13:00 Al-Nassr vs. Al-Kholood Al-Awwal Park, Riad Liga saudí, jornada 12 Entradas Jueves 5 de noviembre de 2026, 12:00 Al-Hazem vs. Al-Nassr Estadio del Al Hazem Club, Ar Rass Liga saudí, jornada 13 Entradas Viernes 20 de noviembre de 2026, 12:00 Al-Nassr vs. Al-Qadsiah Al-Awwal Park, Riad Liga saudí, jornada 14 Entradas Jueves 26 de noviembre de 2026, 12:00 Al-Nassr vs. Al-Shabab Al-Awwal Park, Riad Liga saudí (derbi de Riad), jornada 15 Entradas Jueves 3 de diciembre de 2026, 12:00 Al-Fayha vs. Al-Nassr Ciudad Deportiva Al-Majma'ah, Al-Majma'ah Liga saudí, jornada 16 Entradas Jueves 10 de diciembre de 2026, 12:00 Al-Nassr vs. Al-Hilal Al-Awwal Park, Riad Liga saudí (derbi de la capital), jornada 17 Entradas Lunes 14 de diciembre de 2026, 12:00 Al-Fateh vs. Al-Nassr Estadio Príncipe Abdullah Bin Jalawi, Al-Ahsa Liga saudí, jornada 18 Entradas Jueves 11 de febrero de 2027, 15:00 Al-Nassr vs. Al-Riyadh Al-Awwal Park, Riad Liga saudí, jornada 19 Entradas Jueves 18 de febrero de 2027, 15:00 Al-Nassr vs. Al-Ettifaq Al-Awwal Park, Riad Liga saudí, jornada 20 Entradas Jueves 25 de febrero de 2027, 15:00 Al-Taawoun vs. Al-Nassr Estadio Ciudad Deportiva Rey Abdullah, Buraydah Liga saudí, jornada 21 Entradas Jueves 11 de marzo de 2027, 14:00 Al-Nassr vs. Al-Ittihad Al-Awwal Park, Riad Liga saudí, jornada 22 Entradas Jueves 18 de marzo de 2027, 15:00 Abha vs. Al-Nassr Estadio Príncipe Sultan bin Abdulaziz, Abha Liga saudí, jornada 23 Entradas Viernes 2 de abril de 2027, 13:00 Al-Nassr vs. Al-Khaleej Al-Awwal Park, Riad Liga saudí, jornada 24 Entradas Jueves 8 de abril de 2027, 13:00 Al-Diriyah vs. Al-Nassr Estadio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad Liga saudí, jornada 25 Entradas Jueves 15 de abril de 2027, 13:00 Al-Nassr vs. Al-Ahli Al-Awwal Park, Riad Liga saudí, jornada 26 Entradas Domingo 18 de abril de 2027, 13:00 NEOM SC vs. Al-Nassr Estadio Ciudad Deportiva Rey Khalid, Tabuk Liga saudí, jornada 27 Entradas Jueves 22 de abril de 2027, 13:00 Al-Nassr vs. Al-Faisaly Al-Awwal Park, Riad Liga saudí, jornada 28 Entradas Jueves 29 de abril de 2027, 13:00 Al-Kholood vs. Al-Nassr Estadio del Al-Hazem Club, Ar Rass Liga saudí, jornada 29 Entradas Jueves 6 de mayo de 2027, 13:00 Al-Nassr vs. Al-Hazem Al-Awwal Park, Riad Liga saudí, jornada 30 Entradas Miércoles 12 de mayo de 2027, 13:00 Al-Qadsiah vs. Al-Nassr Estadio Príncipe Mohammed Bin Fahd, Dammam Liga saudí, jornada 31 Entradas Jueves 20 de mayo de 2027, 13:00 Al-Shabab vs. Al-Nassr Estadio del Al-Shabab Club / SHG Arena, Riad Liga saudí (derbi de Riad), jornada 32 Entradas Lunes 24 de mayo de 2027, 13:00 Al-Nassr vs. Al-Fayha Al-Awwal Park, Riad Liga saudí, jornada 33 Entradas Viernes 28 de mayo de 2027, 13:00 Al-Hilal vs. Al-Nassr Kingdom Arena, Riad Liga saudí (derbi de la capital), jornada 34 Entradas

Cómo comprar entradas para el Al-Nassr en 2026/27

La temporada de 34 jornadas de la liga saudí se prolongará hasta finales de mayo de 2027, con partidos de la Copa del Rey y competiciones continentales de la AFC entre medias. A continuación figuran todos los encuentros programados del Al-Nassr, uno por uno:Nota: La liga saudí se detendrá desde finales de diciembre de 2026 hasta principios de febrero de 2027 para dar paso a la Copa Asiática de la AFC 2027, que se celebrará en distintas sedes de Arabia Saudí. Después, el Al-Nassr retomará la recta final de la lucha por el título hasta finales de mayo de 2027. Los horarios de los partidos se indican en la hora local AST y pueden estar sujetos a pequeños ajustes por motivos de retransmisión.Para comprar entradas para los partidos del Al-Nassr, la principal opción es la sección «Partidos/Entradas» de la web oficial de la liga (SPL) o la aplicación oficial de venta de entradas WeBook, que colabora con la liga y el club. Los aficionados también pueden consultar la disponibilidad en el portal oficial del Al-Awwal Park.Las jornadas suelen programarse de jueves a sábado para coincidir con el fin de semana saudí. Las entradas de los canales oficiales suelen salir a la venta entre 7 y 14 días antes de cada partido. Para los grandes encuentros, especialmente el derbi de Riad contra el Al-Hilal, el duelo entre equipos de la misma ciudad contra el Al-Shabab o los partidos frente al Al-Ittihad, las entradas en taquilla se agotan en cuestión de minutos.Aunque no hace falta ser socio de pago del club para adquirir entradas normales, el Al-Nassr ofrece las modalidades de socio Diamond y Seasonal. La modalidad Diamond garantiza el acceso a todos los partidos nacionales y continentales, mientras que las modalidades Seasonal, que van desde Fan hasta Platinum, ofrecen acceso prioritario a la compra antes de que las entradas salgan a la venta para el público general.Si no consigues entradas en la venta oficial, GrintaHub es el principal mercado de reventa de entradas en Arabia Saudí y los países del Consejo de Cooperación del Golfo, con entradas auténticas y verificadas al 100 % que se entregan directamente en el móvil para todos los partidos agotados, tanto en casa como fuera.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Nassr en 2026/27?

Entrada general (detrás de las porterías / esquinas): Normalmente, entre 185 y 350 SAR.

Normalmente, entre 185 y 350 SAR. Categoría 1 y lateral prémium (grada inferior): Habitualmente, entre 450 y 950 SAR.

Habitualmente, entre 450 y 950 SAR. Hospitalidad VIP y palcos ejecutivos: Desde 1.875 hasta más de 5.000 SAR para los derbis más destacados. Incluyen servicio de restauración en una sala privada, asientos ejecutivos y aparcamiento reservado.

Los precios de las entradas para los partidos del Al-Nassr varían según la competición, la ubicación del asiento en el Al-Awwal Park y la entidad del rival:En mercados de reventa como GrintaHub , los precios de las entradas se ajustan a la demanda de cada partido, lo que permite a los aficionados conseguir asientos hasta el momento del saque inicial.

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Todo lo que necesitas saber sobre el Al-Nassr

Historia del Al-Awwal Park

Capacidad: Entre 25.000 y 26.000 espectadores. Su diseño compacto, al estilo de los estadios europeos, ofrece una buena visibilidad y sitúa a los aficionados muy cerca de la línea de banda.

Entre 25.000 y 26.000 espectadores. Su diseño compacto, al estilo de los estadios europeos, ofrece una buena visibilidad y sitúa a los aficionados muy cerca de la línea de banda. Ubicación: Se encuentra en el campus de la Universidad Rey Saud, en el oeste de Riad, a solo unos minutos del Distrito Financiero Rey Abdullah (KAFD).

Se encuentra en el campus de la Universidad Rey Saud, en el oeste de Riad, a solo unos minutos del Distrito Financiero Rey Abdullah (KAFD). Acceso los días de partido: Se puede llegar fácilmente por las principales vías de Riad, la carretera Rey Khalid y la circunvalación norte. También cuenta con servicio de la red de metro de Riad y zonas de recogida de Careem y Uber.

Se puede llegar fácilmente por las principales vías de Riad, la carretera Rey Khalid y la circunvalación norte. También cuenta con servicio de la red de metro de Riad y zonas de recogida de Careem y Uber. Más allá del fútbol: Además de partidos de la liga saudí y competiciones de la AFC, el recinto ha acogido grandes espectáculos internacionales, entre ellos eventos de WWE Crown Jewel y veladas internacionales de boxeo con títulos en juego.

Fundado en 1955, el Al-Nassr FC es uno de los pilares del fútbol de Arabia Saudí. Con sede en la capital, Riad, el club protagoniza junto a su vecino Al-Hilal una de las grandes rivalidades del fútbol saudí.Tras su emocionante conquista de la liga saudí 2025/26, con la que logró su 11.º título nacional, el Al-Nassr afronta la temporada 2026/27 como el equipo a batir. Cristiano Ronaldo, ganador de cinco Balones de Oro, sigue liderando el ataque y siendo una pieza central de las aspiraciones del club. A lo largo de los años, el equipo de Riad ha contado con figuras emblemáticas, desde Hristo Stoichkov y Denilson hasta Sadio Mané, Aymeric Laporte y Marcelo Brozović.El Al-Awwal Park, denominado originalmente Estadio de la Universidad Rey Saud y posteriormente Mrsool Park, es el estadio exclusivo del Al-Nassr desde septiembre de 2020, tras un acuerdo con Saudi Media Company (SMC). En abril de 2023, el recinto adoptó el nombre de Al-Awwal Park como parte de un acuerdo de larga duración por los derechos de denominación con Saudi Awwal Bank (SAB).