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Al-Ittihad 2025/26 ticketsGetty
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Cómo comprar entradas para el Al-Ittihad en la temporada 2026/27: Precios y calendario de la Liga Profesional Saudí

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1ª División
Al Ittihad

Vive en persona el legado del club más antiguo de Arabia Saudí

El Al-Ittihad afronta la temporada 2026/27 a las órdenes de Jens Wissing, un fichaje sorprendente procedente del Gamba Osaka japonés tras la marcha de Sergio Conceicao después de acabar en quinta posición. Con sede en Yeda, «el club del pueblo» sigue siendo la institución deportiva más antigua de Arabia Saudí y un protagonista habitual del ambiente que crea el «muro amarillo» en el King Abdullah Sports City (estadio Alinma). GOAL te ofrece toda la información que necesitas para conseguir entradas esta temporada, hasta mayo de 2027.

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Calendario del Al-Ittihad para la temporada 2026/27

El calendario de la Saudi Pro League (SPL) consta de 34 jornadas y se prolonga hasta finales de mayo de 2027. El Al-Ittihad también disputará la Liga de Campeones Élite de la AFC y la Copa del Rey. Este es su calendario, partido a partido y en todas las competiciones, hasta el final de la temporada 2026/27.
Fecha y hora (GST)PartidoEstadioCompeticiónEntradas
Martes, 11 de agosto de 2026, 20:00Al Jazira vs Al-IttihadEstadio Mohammed bin Zayed (visitante)Liga de Campeones Élite de la AFCEntradas
Sábado, 15 de agosto de 2026, 22:00Al-Ittihad vs Al KholoodKing Abdullah Sports City (local)Saudi Pro League, jornada 1Entradas
Martes, 18 de agosto de 2026, 20:15Al Najmah vs Al-IttihadEstadio Department of Education (visitante)Copa del Rey, dieciseisavos de finalEntradas
Viernes, 21 de agosto de 2026, 22:00Al Qadsiah vs Al-IttihadEstadio Prince Mohammed Bin Fahd (visitante)Saudi Pro League, jornada 2Entradas
Lunes, 24 de agosto de 2026, 22:00Al-Ittihad vs Al HazemEstadio Prince Abdullah Al-Faisal (local)Saudi Pro League, jornada 3Entradas
Sábado, 29 de agosto de 2026, 22:00Al Fateh vs Al-IttihadEstadio Prince Abdullah Bin Jalawi (visitante)Saudi Pro League, jornada 4Entradas
Sábado, 5 de septiembre de 2026, 22:00Al-Ittihad vs Al NassrKing Abdullah Sports City (local)Saudi Pro League, jornada 5Entradas
Martes, 8 de septiembre de 2026, 22:00Al-Ittihad vs Al FayhaKing Abdullah Sports City (local)Saudi Pro League, jornada 6Entradas
Viernes, 11 de septiembre de 2026, 19:45Al Faisaly vs Al-IttihadEstadio Majmaah Sports City (visitante)Saudi Pro League, jornada 7Entradas
Lunes, 14 de septiembre de 2026, 20:00Al Shamal vs Al-IttihadEstadio Al Bayt (visitante)Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 1Entradas
Sábado, 10 de octubre de 2026, 22:00Al Hilal vs Al-IttihadKingdom Arena (visitante)Saudi Pro League, jornada 8 (clásico)Entradas
Martes, 13 de octubre de 2026, 22:15Al-Ittihad vs Shabab Al AhliKing Abdullah Sports City (local)Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 2Entradas
Martes, 20 de octubre de 2026, 22:00Al Ettifaq vs Al-IttihadEstadio del Al-Ettifaq Club (visitante)Saudi Pro League, jornada 10Entradas
Viernes, 23 de octubre de 2026, 19:30Al-Ittihad vs Diriyah ClubKing Abdullah Sports City (local)Saudi Pro League, jornada 11Entradas
Lunes, 26 de octubre de 2026, 17:45Neftchi Fergana vs Al-IttihadEstadio Istiqlol (visitante)Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 3Entradas
Viernes, 30 de octubre de 2026, 16:30Abha vs Al-IttihadPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City (visitante)Saudi Pro League, jornada 12Entradas
Lunes, 2 de noviembre de 2026, 22:15Al-Ittihad vs Al AinKing Abdullah Sports City (local)Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 4Entradas
Viernes, 6 de noviembre de 2026, 21:30Al-Ittihad vs NEOM SCKing Abdullah Sports City (local)Saudi Pro League, jornada 13Entradas
Viernes, 20 de noviembre de 2026, 21:00Al Khaleej vs Al-IttihadEstadio del Al-Khaleej Club (visitante)Saudi Pro League, jornada 14Entradas
Lunes, 23 de noviembre de 2026, 22:15Al-Ittihad vs PakhtakorKing Abdullah Sports City (local)Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 5Entradas
Jueves, 26 de noviembre de 2026, 21:00Al-Ittihad vs Al-AhliKing Abdullah Sports City (local)Saudi Pro League, jornada 15 (derbi de Yeda)Entradas
Lunes, 30 de noviembre de 2026, 17:25Al Jabalain vs Al-IttihadEstadio Prince Abdul Aziz bin Musa'ed (visitante)Copa del Rey, octavos de finalEntradas
Jueves, 3 de diciembre de 2026, 21:00Al Riyadh vs Al-IttihadEstadio Prince Turki bin Abdul Aziz (visitante)Saudi Pro League, jornada 16Entradas
Lunes, 7 de diciembre de 2026, 20:00Al Wasl vs Al-IttihadEstadio Zabeel (visitante)Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 6Entradas
Jueves, 10 de diciembre de 2026, 21:00Al-Ittihad vs Al TaawounKing Abdullah Sports City (local)Saudi Pro League, jornada 17Entradas
Lunes, 14 de diciembre de 2026, 21:00Al Kholood vs Al-IttihadEstadio del Al-Hazem Club (visitante)Saudi Pro League, jornada 18Entradas
Sábado, 19 de diciembre de 2026, 21:30Al-Ittihad vs Al ShababKing Abdullah Sports City (local)Saudi Pro League, jornada 9 (reprogramada)Entradas
Lunes, 8 de febrero de 2027, 22:15Al-Ittihad vs Al GharafaKing Abdullah Sports City (local)Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 7Entradas
Jueves, 11 de febrero de 2027, 23:00Al-Ittihad vs Al QadsiahKing Abdullah Sports City (local)Saudi Pro League, jornada 19Entradas
Lunes, 15 de febrero de 2027, 22:15Al Sadd vs Al-IttihadEstadio Jassim Bin Hamad (visitante)Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 8Entradas
Jueves, 18 de febrero de 2027, 23:00Al Hazem vs Al-IttihadEstadio del Al-Hazem Club (visitante)Saudi Pro League, jornada 20Entradas
Jueves, 25 de febrero de 2027, 23:00Al-Ittihad vs Al FatehKing Abdullah Sports City (local)Saudi Pro League, jornada 21Entradas
Jueves, 11 de marzo de 2027, 22:00Al Nassr vs Al-IttihadAlawwal Park (visitante)Saudi Pro League, jornada 22Entradas
Jueves, 18 de marzo de 2027, 22:00Al Fayha vs Al-IttihadEstadio Majmaah Sports City (visitante)Saudi Pro League, jornada 23Entradas
Viernes, 2 de abril de 2027, 22:00Al-Ittihad vs Al FaisalyKing Abdullah Sports City (local)Saudi Pro League, jornada 24Entradas
Jueves, 8 de abril de 2027, 22:00Al-Ittihad vs Al HilalKing Abdullah Sports City (local)Saudi Pro League, jornada 25 (clásico)Entradas
Jueves, 15 de abril de 2027, 22:00Al Shabab vs Al-IttihadEstadio King Fahd (visitante)Saudi Pro League, jornada 26Entradas
Domingo, 18 de abril de 2027, 22:00Al-Ittihad vs Al EttifaqKing Abdullah Sports City (local)Saudi Pro League, jornada 27Entradas
Jueves, 22 de abril de 2027, 22:00Diriyah Club vs Al-IttihadEstadio Prince Turki bin Abdul Aziz (visitante)Saudi Pro League, jornada 28Entradas
Jueves, 29 de abril de 2027, 22:00Al-Ittihad vs AbhaKing Abdullah Sports City (local)Saudi Pro League, jornada 29Entradas
Jueves, 6 de mayo de 2027, 22:00NEOM SC vs Al-IttihadEstadio King Khalid Sport City (visitante)Saudi Pro League, jornada 30Entradas
Miércoles, 12 de mayo de 2027, 22:00Al-Ittihad vs Al KhaleejKing Abdullah Sports City (local)Saudi Pro League, jornada 31Entradas
Jueves, 20 de mayo de 2027, 22:00Al-Ahli vs Al-IttihadKing Abdullah Sports City (visitante)Saudi Pro League, jornada 32 (derbi de Yeda)Entradas
Lunes, 24 de mayo de 2027, 22:00Al-Ittihad vs Al RiyadhKing Abdullah Sports City (local)Saudi Pro League, jornada 33Entradas
Sábado, 29 de mayo de 2027, 22:00Al Taawoun vs Al-IttihadEstadio King Abdullah Sport City, Buraidá (visitante)Saudi Pro League, jornada 34Entradas

Cómo comprar entradas para el Al-Ittihad

  • La principal vía de compra es el portal oficial de entradas del Al-Ittihad o la aplicación WeBook.
  • Las entradas para los partidos habituales de liga suelen salir a la venta entre 10 y 14 días antes del encuentro.
  • Para los partidos de mayor demanda, como el derbi de Yeda contra el Al-Ahli y el clásico saudí contra el Al Hilal, las distintas categorías de socios del club ofrecen acceso prioritario antes de que se abra la venta general.
  • Cuando se agotan las entradas de la venta inicial, los aficionados recurren a GrintaHub, el principal mercado regional de reventa, que ofrece entradas auténticas y verificadas con entrega digital inmediata al móvil.

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Cuánto cuestan las entradas para el Al-Ittihad

  • Entrada general: de 50 a 125 SAR
  • Asientos prémium junto a la banda y categoría plata: de 300 a 700 SAR
  • Palcos VIP y categoría oro: desde 1.800 SAR, con servicio de restauración, atención exclusiva y vistas privilegiadas del estadio
  • Mercado de reventa a través de GrintaHub: los precios varían según el rival y la categoría del asiento, con entradas disponibles para todos los grandes partidos

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Qué esperar del Al-Ittihad en 2026/27

Fundado en 1927, el Al-Ittihad es el club deportivo más antiguo de Arabia Saudí, ha ganado dos veces la Liga de Campeones de la AFC y cuenta con una larga trayectoria de títulos nacionales. La temporada 2025/26 fue complicada: el equipo terminó quinto en la SPL, cayó en las semifinales de la Copa del Rey y quedó eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones Élite de la AFC.
El club respondió con la contratación de Jens Wissing, que llegó después de llevar al Gamba Osaka al título de la Liga de Campeones 2 de la AFC. Está en marcha una reconstrucción táctica apoyada en incorporaciones europeas como Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić y Youssef En-Nesyri, junto al organizador del centro del campo Houssem Aouar, con el objetivo de volver a luchar por los títulos en la Saudi Pro League y en Asia.

Historia del King Abdullah Sports City

Conocido popularmente como «La Joya» (Al-Jawhara), el King Abdullah Sports City es un estadio con capacidad para 62.000 espectadores y el principal referente de la moderna infraestructura deportiva de Yeda. Construido al norte de la ciudad, cerca del aeropuerto internacional Rey Abdulaziz, su estructura de varios niveles amplifica el ruido del famoso «muro amarillo» de la afición del Al-Ittihad. El complejo cuenta con amplias zonas de circulación, espacios para los aficionados los días de partido e instalaciones oficiales del club, y es el estadio que comparten el Al-Ittihad y el Al-Ahli.

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