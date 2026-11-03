El Al-Ittihad afronta la temporada 2026/27 a las órdenes de Jens Wissing, un fichaje sorprendente procedente del Gamba Osaka japonés tras la marcha de Sergio Conceicao después de acabar en quinta posición. Con sede en Yeda, «el club del pueblo» sigue siendo la institución deportiva más antigua de Arabia Saudí y un protagonista habitual del ambiente que crea el «muro amarillo» en el King Abdullah Sports City (estadio Alinma).te ofrece toda la información que necesitas para conseguir entradas esta temporada, hasta mayo de 2027.

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Calendario del Al-Ittihad para la temporada 2026/27

Fecha y hora (GST) Partido Estadio Competición Entradas Martes, 11 de agosto de 2026, 20:00 Al Jazira vs Al-Ittihad Estadio Mohammed bin Zayed (visitante) Liga de Campeones Élite de la AFC Entradas Sábado, 15 de agosto de 2026, 22:00 Al-Ittihad vs Al Kholood King Abdullah Sports City (local) Saudi Pro League, jornada 1 Entradas Martes, 18 de agosto de 2026, 20:15 Al Najmah vs Al-Ittihad Estadio Department of Education (visitante) Copa del Rey, dieciseisavos de final Entradas Viernes, 21 de agosto de 2026, 22:00 Al Qadsiah vs Al-Ittihad Estadio Prince Mohammed Bin Fahd (visitante) Saudi Pro League, jornada 2 Entradas Lunes, 24 de agosto de 2026, 22:00 Al-Ittihad vs Al Hazem Estadio Prince Abdullah Al-Faisal (local) Saudi Pro League, jornada 3 Entradas Sábado, 29 de agosto de 2026, 22:00 Al Fateh vs Al-Ittihad Estadio Prince Abdullah Bin Jalawi (visitante) Saudi Pro League, jornada 4 Entradas Sábado, 5 de septiembre de 2026, 22:00 Al-Ittihad vs Al Nassr King Abdullah Sports City (local) Saudi Pro League, jornada 5 Entradas Martes, 8 de septiembre de 2026, 22:00 Al-Ittihad vs Al Fayha King Abdullah Sports City (local) Saudi Pro League, jornada 6 Entradas Viernes, 11 de septiembre de 2026, 19:45 Al Faisaly vs Al-Ittihad Estadio Majmaah Sports City (visitante) Saudi Pro League, jornada 7 Entradas Lunes, 14 de septiembre de 2026, 20:00 Al Shamal vs Al-Ittihad Estadio Al Bayt (visitante) Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 1 Entradas Sábado, 10 de octubre de 2026, 22:00 Al Hilal vs Al-Ittihad Kingdom Arena (visitante) Saudi Pro League, jornada 8 (clásico) Entradas Martes, 13 de octubre de 2026, 22:15 Al-Ittihad vs Shabab Al Ahli King Abdullah Sports City (local) Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 2 Entradas Martes, 20 de octubre de 2026, 22:00 Al Ettifaq vs Al-Ittihad Estadio del Al-Ettifaq Club (visitante) Saudi Pro League, jornada 10 Entradas Viernes, 23 de octubre de 2026, 19:30 Al-Ittihad vs Diriyah Club King Abdullah Sports City (local) Saudi Pro League, jornada 11 Entradas Lunes, 26 de octubre de 2026, 17:45 Neftchi Fergana vs Al-Ittihad Estadio Istiqlol (visitante) Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 3 Entradas Viernes, 30 de octubre de 2026, 16:30 Abha vs Al-Ittihad Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City (visitante) Saudi Pro League, jornada 12 Entradas Lunes, 2 de noviembre de 2026, 22:15 Al-Ittihad vs Al Ain King Abdullah Sports City (local) Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 4 Entradas Viernes, 6 de noviembre de 2026, 21:30 Al-Ittihad vs NEOM SC King Abdullah Sports City (local) Saudi Pro League, jornada 13 Entradas Viernes, 20 de noviembre de 2026, 21:00 Al Khaleej vs Al-Ittihad Estadio del Al-Khaleej Club (visitante) Saudi Pro League, jornada 14 Entradas Lunes, 23 de noviembre de 2026, 22:15 Al-Ittihad vs Pakhtakor King Abdullah Sports City (local) Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 5 Entradas Jueves, 26 de noviembre de 2026, 21:00 Al-Ittihad vs Al-Ahli King Abdullah Sports City (local) Saudi Pro League, jornada 15 (derbi de Yeda) Entradas Lunes, 30 de noviembre de 2026, 17:25 Al Jabalain vs Al-Ittihad Estadio Prince Abdul Aziz bin Musa'ed (visitante) Copa del Rey, octavos de final Entradas Jueves, 3 de diciembre de 2026, 21:00 Al Riyadh vs Al-Ittihad Estadio Prince Turki bin Abdul Aziz (visitante) Saudi Pro League, jornada 16 Entradas Lunes, 7 de diciembre de 2026, 20:00 Al Wasl vs Al-Ittihad Estadio Zabeel (visitante) Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 6 Entradas Jueves, 10 de diciembre de 2026, 21:00 Al-Ittihad vs Al Taawoun King Abdullah Sports City (local) Saudi Pro League, jornada 17 Entradas Lunes, 14 de diciembre de 2026, 21:00 Al Kholood vs Al-Ittihad Estadio del Al-Hazem Club (visitante) Saudi Pro League, jornada 18 Entradas Sábado, 19 de diciembre de 2026, 21:30 Al-Ittihad vs Al Shabab King Abdullah Sports City (local) Saudi Pro League, jornada 9 (reprogramada) Entradas Lunes, 8 de febrero de 2027, 22:15 Al-Ittihad vs Al Gharafa King Abdullah Sports City (local) Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 7 Entradas Jueves, 11 de febrero de 2027, 23:00 Al-Ittihad vs Al Qadsiah King Abdullah Sports City (local) Saudi Pro League, jornada 19 Entradas Lunes, 15 de febrero de 2027, 22:15 Al Sadd vs Al-Ittihad Estadio Jassim Bin Hamad (visitante) Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 8 Entradas Jueves, 18 de febrero de 2027, 23:00 Al Hazem vs Al-Ittihad Estadio del Al-Hazem Club (visitante) Saudi Pro League, jornada 20 Entradas Jueves, 25 de febrero de 2027, 23:00 Al-Ittihad vs Al Fateh King Abdullah Sports City (local) Saudi Pro League, jornada 21 Entradas Jueves, 11 de marzo de 2027, 22:00 Al Nassr vs Al-Ittihad Alawwal Park (visitante) Saudi Pro League, jornada 22 Entradas Jueves, 18 de marzo de 2027, 22:00 Al Fayha vs Al-Ittihad Estadio Majmaah Sports City (visitante) Saudi Pro League, jornada 23 Entradas Viernes, 2 de abril de 2027, 22:00 Al-Ittihad vs Al Faisaly King Abdullah Sports City (local) Saudi Pro League, jornada 24 Entradas Jueves, 8 de abril de 2027, 22:00 Al-Ittihad vs Al Hilal King Abdullah Sports City (local) Saudi Pro League, jornada 25 (clásico) Entradas Jueves, 15 de abril de 2027, 22:00 Al Shabab vs Al-Ittihad Estadio King Fahd (visitante) Saudi Pro League, jornada 26 Entradas Domingo, 18 de abril de 2027, 22:00 Al-Ittihad vs Al Ettifaq King Abdullah Sports City (local) Saudi Pro League, jornada 27 Entradas Jueves, 22 de abril de 2027, 22:00 Diriyah Club vs Al-Ittihad Estadio Prince Turki bin Abdul Aziz (visitante) Saudi Pro League, jornada 28 Entradas Jueves, 29 de abril de 2027, 22:00 Al-Ittihad vs Abha King Abdullah Sports City (local) Saudi Pro League, jornada 29 Entradas Jueves, 6 de mayo de 2027, 22:00 NEOM SC vs Al-Ittihad Estadio King Khalid Sport City (visitante) Saudi Pro League, jornada 30 Entradas Miércoles, 12 de mayo de 2027, 22:00 Al-Ittihad vs Al Khaleej King Abdullah Sports City (local) Saudi Pro League, jornada 31 Entradas Jueves, 20 de mayo de 2027, 22:00 Al-Ahli vs Al-Ittihad King Abdullah Sports City (visitante) Saudi Pro League, jornada 32 (derbi de Yeda) Entradas Lunes, 24 de mayo de 2027, 22:00 Al-Ittihad vs Al Riyadh King Abdullah Sports City (local) Saudi Pro League, jornada 33 Entradas Sábado, 29 de mayo de 2027, 22:00 Al Taawoun vs Al-Ittihad Estadio King Abdullah Sport City, Buraidá (visitante) Saudi Pro League, jornada 34 Entradas

Cómo comprar entradas para el Al-Ittihad

La principal vía de compra es el portal oficial de entradas del Al-Ittihad o la aplicación WeBook.

Las entradas para los partidos habituales de liga suelen salir a la venta entre 10 y 14 días antes del encuentro.

Para los partidos de mayor demanda, como el derbi de Yeda contra el Al-Ahli y el clásico saudí contra el Al Hilal, las distintas categorías de socios del club ofrecen acceso prioritario antes de que se abra la venta general.

Cuando se agotan las entradas de la venta inicial, los aficionados recurren a GrintaHub, el principal mercado regional de reventa, que ofrece entradas auténticas y verificadas con entrega digital inmediata al móvil.

El calendario de la Saudi Pro League (SPL) consta de 34 jornadas y se prolonga hasta finales de mayo de 2027. El Al-Ittihad también disputará la Liga de Campeones Élite de la AFC y la Copa del Rey. Este es su calendario, partido a partido y en todas las competiciones, hasta el final de la temporada 2026/27.

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Cuánto cuestan las entradas para el Al-Ittihad

Entrada general: de 50 a 125 SAR

de 50 a 125 SAR Asientos prémium junto a la banda y categoría plata: de 300 a 700 SAR

de 300 a 700 SAR Palcos VIP y categoría oro: desde 1.800 SAR, con servicio de restauración, atención exclusiva y vistas privilegiadas del estadio

desde 1.800 SAR, con servicio de restauración, atención exclusiva y vistas privilegiadas del estadio Mercado de reventa a través de GrintaHub: los precios varían según el rival y la categoría del asiento, con entradas disponibles para todos los grandes partidos

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Qué esperar del Al-Ittihad en 2026/27

Historia del King Abdullah Sports City

Fundado en 1927, el Al-Ittihad es el club deportivo más antiguo de Arabia Saudí, ha ganado dos veces la Liga de Campeones de la AFC y cuenta con una larga trayectoria de títulos nacionales. La temporada 2025/26 fue complicada: el equipo terminó quinto en la SPL, cayó en las semifinales de la Copa del Rey y quedó eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones Élite de la AFC.El club respondió con la contratación de Jens Wissing, que llegó después de llevar al Gamba Osaka al título de la Liga de Campeones 2 de la AFC. Está en marcha una reconstrucción táctica apoyada en incorporaciones europeas como Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić y Youssef En-Nesyri, junto al organizador del centro del campo Houssem Aouar, con el objetivo de volver a luchar por los títulos en la Saudi Pro League y en Asia.Conocido popularmente como «La Joya» (Al-Jawhara), el King Abdullah Sports City es un estadio con capacidad para 62.000 espectadores y el principal referente de la moderna infraestructura deportiva de Yeda. Construido al norte de la ciudad, cerca del aeropuerto internacional Rey Abdulaziz, su estructura de varios niveles amplifica el ruido del famoso «muro amarillo» de la afición del Al-Ittihad. El complejo cuenta con amplias zonas de circulación, espacios para los aficionados los días de partido e instalaciones oficiales del club, y es el estadio que comparten el Al-Ittihad y el Al-Ahli.