¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Al-Ittihad 2025/26 ticketsGetty
Book Al-Ittihad Tickets
Traducido por

Cómo comprar entradas para el Al-Ittihad en 2026/27: Precios y calendario de la Liga Profesional Saudí

SHOPPING
Travel
1ª División
Al Ittihad

Vive de primera mano el legado del club más antiguo de Arabia Saudí

Al-Ittihad afronta la temporada 2026/27 bajo la dirección de Jens Wissing, un fichaje sorprendente procedente del Gamba Osaka japonés tras la marcha de Sergio Conceicao después de acabar en quinta posición. Con sede en Yeda, Al-Ittihad sigue siendo la institución deportiva más antigua de Arabia Saudí y mantiene en el King Abdullah Sports City (Alinma Stadium) el ambiente de su célebre «muro amarillo». GOAL te ofrece todo lo que necesitas para conseguir entradas esta temporada, hasta mayo de 2027.

Entradas para el Al-Ittihad Comprar ahora

Calendario del Al-Ittihad en la temporada 2026/27

La Liga Profesional Saudí (SPL) se disputa a lo largo de 34 jornadas hasta finales de mayo de 2027. Al-Ittihad también compite en la Liga de Campeones Élite de la AFC y la Copa del Rey. A continuación figura su calendario, partido a partido, en todas las competiciones hasta el final de la temporada 2026/27.
Fecha y hora (GST)PartidoEstadioCompeticiónEntradas
Martes, 11 de agosto de 2026, 20:00Al-Jazira contra Al-IttihadMohammed bin Zayed Stadium (visitante)Liga de Campeones Élite de la AFCEntradas
Sábado, 15 de agosto de 2026, 22:00Al-Ittihad contra Al-KholoodKing Abdullah Sports City (local)Liga Profesional Saudí, jornada 1Entradas
Martes, 18 de agosto de 2026, 20:15Al-Najmah contra Al-IttihadDepartment of Education Stadium (visitante)Copa del Rey, dieciseisavos de finalEntradas
Viernes, 21 de agosto de 2026, 22:00Al-Qadsiah contra Al-IttihadPrince Mohammed Bin Fahd Stadium (visitante)Liga Profesional Saudí, jornada 2Entradas
Lunes, 24 de agosto de 2026, 22:00Al-Ittihad contra Al-HazemPrince Abdullah Al-Faisal Stadium (local)Liga Profesional Saudí, jornada 3Entradas
Sábado, 29 de agosto de 2026, 22:00Al-Fateh contra Al-IttihadPrince Abdullah Bin Jalawi Stadium (visitante)Liga Profesional Saudí, jornada 4Entradas
Sábado, 5 de septiembre de 2026, 22:00Al-Ittihad contra Al-NassrKing Abdullah Sports City (local)Liga Profesional Saudí, jornada 5Entradas
Martes, 8 de septiembre de 2026, 22:00Al-Ittihad contra Al-FayhaKing Abdullah Sports City (local)Liga Profesional Saudí, jornada 6Entradas
Viernes, 11 de septiembre de 2026, 19:45Al-Faisaly contra Al-IttihadMajmaah Sports City Stadium (visitante)Liga Profesional Saudí, jornada 7Entradas
Lunes, 14 de septiembre de 2026, 20:00Al-Shamal contra Al-IttihadAl Bayt Stadium (visitante)Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 1Entradas
Sábado, 10 de octubre de 2026, 22:00Al-Hilal contra Al-IttihadKingdom Arena (visitante)Liga Profesional Saudí, jornada 8 (Clásico)Entradas
Martes, 13 de octubre de 2026, 22:15Al-Ittihad contra Shabab Al-AhliKing Abdullah Sports City (local)Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 2Entradas
Martes, 20 de octubre de 2026, 22:00Al-Ettifaq contra Al-IttihadAl-Ettifaq Club Stadium (visitante)Liga Profesional Saudí, jornada 10Entradas
Viernes, 23 de octubre de 2026, 19:30Al-Ittihad contra Diriyah ClubKing Abdullah Sports City (local)Liga Profesional Saudí, jornada 11Entradas
Lunes, 26 de octubre de 2026, 17:45Neftchi Fergana contra Al-IttihadIstiqlol Stadium (visitante)Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 3Entradas
Viernes, 30 de octubre de 2026, 16:30Abha contra Al-IttihadPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City (visitante)Liga Profesional Saudí, jornada 12Entradas
Lunes, 2 de noviembre de 2026, 22:15Al-Ittihad contra Al-AinKing Abdullah Sports City (local)Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 4Entradas
Viernes, 6 de noviembre de 2026, 21:30Al-Ittihad contra NEOM SCKing Abdullah Sports City (local)Liga Profesional Saudí, jornada 13Entradas
Viernes, 20 de noviembre de 2026, 21:00Al-Khaleej contra Al-IttihadAl-Khaleej Club Stadium (visitante)Liga Profesional Saudí, jornada 14Entradas
Lunes, 23 de noviembre de 2026, 22:15Al-Ittihad contra PakhtakorKing Abdullah Sports City (local)Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 5Entradas
Jueves, 26 de noviembre de 2026, 21:00Al-Ittihad contra Al-AhliKing Abdullah Sports City (local)Liga Profesional Saudí, jornada 15 (derbi de Yeda)Entradas
Lunes, 30 de noviembre de 2026, 17:25Al-Jabalain contra Al-IttihadPrince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium (visitante)Copa del Rey, octavos de finalEntradas
Jueves, 3 de diciembre de 2026, 21:00Al-Riyadh contra Al-IttihadPrince Turki bin Abdul Aziz Stadium (visitante)Liga Profesional Saudí, jornada 16Entradas
Lunes, 7 de diciembre de 2026, 20:00Al-Wasl contra Al-IttihadZabeel Stadium (visitante)Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 6Entradas
Jueves, 10 de diciembre de 2026, 21:00Al-Ittihad contra Al-TaawounKing Abdullah Sports City (local)Liga Profesional Saudí, jornada 17Entradas
Lunes, 14 de diciembre de 2026, 21:00Al-Kholood contra Al-IttihadAl-Hazem Club Stadium (visitante)Liga Profesional Saudí, jornada 18Entradas
Sábado, 19 de diciembre de 2026, 21:30Al-Ittihad contra Al-ShababKing Abdullah Sports City (local)Liga Profesional Saudí, jornada 9 (aplazada)Entradas
Lunes, 8 de febrero de 2027, 22:15Al-Ittihad contra Al-GharafaKing Abdullah Sports City (local)Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 7Entradas
Jueves, 11 de febrero de 2027, 23:00Al-Ittihad contra Al-QadsiahKing Abdullah Sports City (local)Liga Profesional Saudí, jornada 19Entradas
Lunes, 15 de febrero de 2027, 22:15Al-Sadd contra Al-IttihadJassim Bin Hamad Stadium (visitante)Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 8Entradas
Jueves, 18 de febrero de 2027, 23:00Al-Hazem contra Al-IttihadAl-Hazem Club Stadium (visitante)Liga Profesional Saudí, jornada 20Entradas
Jueves, 25 de febrero de 2027, 23:00Al-Ittihad contra Al-FatehKing Abdullah Sports City (local)Liga Profesional Saudí, jornada 21Entradas
Jueves, 11 de marzo de 2027, 22:00Al-Nassr contra Al-IttihadAlawwal Park (visitante)Liga Profesional Saudí, jornada 22Entradas
Jueves, 18 de marzo de 2027, 22:00Al-Fayha contra Al-IttihadMajmaah Sports City Stadium (visitante)Liga Profesional Saudí, jornada 23Entradas
Viernes, 2 de abril de 2027, 22:00Al-Ittihad contra Al-FaisalyKing Abdullah Sports City (local)Liga Profesional Saudí, jornada 24Entradas
Jueves, 8 de abril de 2027, 22:00Al-Ittihad contra Al-HilalKing Abdullah Sports City (local)Liga Profesional Saudí, jornada 25 (Clásico)Entradas
Jueves, 15 de abril de 2027, 22:00Al-Shabab contra Al-IttihadKing Fahd Stadium (visitante)Liga Profesional Saudí, jornada 26Entradas
Domingo, 18 de abril de 2027, 22:00Al-Ittihad contra Al-EttifaqKing Abdullah Sports City (local)Liga Profesional Saudí, jornada 27Entradas
Jueves, 22 de abril de 2027, 22:00Diriyah Club contra Al-IttihadPrince Turki bin Abdul Aziz Stadium (visitante)Liga Profesional Saudí, jornada 28Entradas
Jueves, 29 de abril de 2027, 22:00Al-Ittihad contra AbhaKing Abdullah Sports City (local)Liga Profesional Saudí, jornada 29Entradas
Jueves, 6 de mayo de 2027, 22:00NEOM SC contra Al-IttihadKing Khalid Sport City Stadium (visitante)Liga Profesional Saudí, jornada 30Entradas
Miércoles, 12 de mayo de 2027, 22:00Al-Ittihad contra Al-KhaleejKing Abdullah Sports City (local)Liga Profesional Saudí, jornada 31Entradas
Jueves, 20 de mayo de 2027, 22:00Al-Ahli contra Al-IttihadKing Abdullah Sports City (visitante)Liga Profesional Saudí, jornada 32 (derbi de Yeda)Entradas
Lunes, 24 de mayo de 2027, 22:00Al-Ittihad contra Al-RiyadhKing Abdullah Sports City (local)Liga Profesional Saudí, jornada 33Entradas
Sábado, 29 de mayo de 2027, 22:00Al-Taawoun contra Al-IttihadKing Abdullah Sport City Stadium, Buraydah (visitante)Liga Profesional Saudí, jornada 34Entradas

Cómo comprar entradas para el Al-Ittihad

  • La principal opción es el portal oficial de entradas del Al-Ittihad o la aplicación WeBook.
  • Las entradas para los partidos de liga suelen salir a la venta entre 10 y 14 días antes del inicio del encuentro.
  • Para partidos de gran demanda, como el derbi de Yeda contra el Al-Ahli y el Clásico saudí contra el Al-Hilal, las distintas categorías de socios del club ofrecen acceso prioritario antes de que comience la venta general.
  • Cuando se agotan las entradas de la venta inicial, los aficionados recurren a GrintaHub, el principal mercado regional de reventa, que ofrece entradas auténticas y verificadas con entrega digital inmediata al móvil.

Entradas para el Al-Ittihad Comprar ahora

Cuánto cuestan las entradas del Al-Ittihad

  • Entrada general: de 50 a 125 SAR
  • Asientos prémium a pie de campo y categoría plata: de 300 a 700 SAR
  • Salas VIP y categoría oro: desde 1.800 SAR, con servicio de restauración, atención exclusiva y vistas privilegiadas del estadio
  • Mercado de reventa a través de GrintaHub: los precios varían según el rival y la categoría del asiento, con entradas disponibles para todos los grandes partidos

Entradas para el Al-Ittihad Comprar ahora

Qué esperar del Al-Ittihad en 2026/27

Fundado en 1927, Al-Ittihad es el club deportivo más antiguo de Arabia Saudí. Ha ganado dos veces la Liga de Campeones de la AFC y cuenta con un largo historial de títulos nacionales. La temporada 2025/26 estuvo marcada por las dificultades: el equipo terminó quinto en la SPL, cayó en las semifinales de la Copa del Rey y quedó eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones Élite de la AFC.
El club reaccionó con el nombramiento de Jens Wissing, que llegó tras llevar al Gamba Osaka al título de la Liga de Campeones Dos de la AFC. Ya está en marcha una reconstrucción táctica que se apoya en incorporaciones europeas como Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić y Youssef En-Nesyri, junto al organizador del centro del campo Houssem Aouar, para que el equipo vuelva a luchar por los títulos en la Liga Profesional Saudí y en Asia.

Historia del King Abdullah Sports City

Conocido popularmente como «La Joya» (Al-Jawhara), el King Abdullah Sports City es un estadio con capacidad para 62.000 espectadores y el principal referente de la moderna infraestructura deportiva de Yeda. Construido al norte de la ciudad, cerca del Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz, su arquitectura de varios niveles amplifica el ruido del célebre «muro amarillo» de la afición del Al-Ittihad. El complejo cuenta con amplias zonas de circulación, espacios para los aficionados los días de partido e instalaciones oficiales de los clubes. Es el estadio que comparten Al-Ittihad y Al-Ahli.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google