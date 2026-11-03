Al-Ittihad afronta la temporada 2026/27 bajo la dirección de Jens Wissing, un fichaje sorprendente procedente del Gamba Osaka japonés tras la marcha de Sergio Conceicao después de acabar en quinta posición. Con sede en Yeda, Al-Ittihad sigue siendo la institución deportiva más antigua de Arabia Saudí y mantiene en el King Abdullah Sports City (Alinma Stadium) el ambiente de su célebre «muro amarillo».te ofrece todo lo que necesitas para conseguir entradas esta temporada, hasta mayo de 2027.

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Calendario del Al-Ittihad en la temporada 2026/27

Fecha y hora (GST) Partido Estadio Competición Entradas Martes, 11 de agosto de 2026, 20:00 Al-Jazira contra Al-Ittihad Mohammed bin Zayed Stadium (visitante) Liga de Campeones Élite de la AFC Entradas Sábado, 15 de agosto de 2026, 22:00 Al-Ittihad contra Al-Kholood King Abdullah Sports City (local) Liga Profesional Saudí, jornada 1 Entradas Martes, 18 de agosto de 2026, 20:15 Al-Najmah contra Al-Ittihad Department of Education Stadium (visitante) Copa del Rey, dieciseisavos de final Entradas Viernes, 21 de agosto de 2026, 22:00 Al-Qadsiah contra Al-Ittihad Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 2 Entradas Lunes, 24 de agosto de 2026, 22:00 Al-Ittihad contra Al-Hazem Prince Abdullah Al-Faisal Stadium (local) Liga Profesional Saudí, jornada 3 Entradas Sábado, 29 de agosto de 2026, 22:00 Al-Fateh contra Al-Ittihad Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 4 Entradas Sábado, 5 de septiembre de 2026, 22:00 Al-Ittihad contra Al-Nassr King Abdullah Sports City (local) Liga Profesional Saudí, jornada 5 Entradas Martes, 8 de septiembre de 2026, 22:00 Al-Ittihad contra Al-Fayha King Abdullah Sports City (local) Liga Profesional Saudí, jornada 6 Entradas Viernes, 11 de septiembre de 2026, 19:45 Al-Faisaly contra Al-Ittihad Majmaah Sports City Stadium (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 7 Entradas Lunes, 14 de septiembre de 2026, 20:00 Al-Shamal contra Al-Ittihad Al Bayt Stadium (visitante) Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 1 Entradas Sábado, 10 de octubre de 2026, 22:00 Al-Hilal contra Al-Ittihad Kingdom Arena (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 8 (Clásico) Entradas Martes, 13 de octubre de 2026, 22:15 Al-Ittihad contra Shabab Al-Ahli King Abdullah Sports City (local) Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 2 Entradas Martes, 20 de octubre de 2026, 22:00 Al-Ettifaq contra Al-Ittihad Al-Ettifaq Club Stadium (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 10 Entradas Viernes, 23 de octubre de 2026, 19:30 Al-Ittihad contra Diriyah Club King Abdullah Sports City (local) Liga Profesional Saudí, jornada 11 Entradas Lunes, 26 de octubre de 2026, 17:45 Neftchi Fergana contra Al-Ittihad Istiqlol Stadium (visitante) Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 3 Entradas Viernes, 30 de octubre de 2026, 16:30 Abha contra Al-Ittihad Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 12 Entradas Lunes, 2 de noviembre de 2026, 22:15 Al-Ittihad contra Al-Ain King Abdullah Sports City (local) Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 4 Entradas Viernes, 6 de noviembre de 2026, 21:30 Al-Ittihad contra NEOM SC King Abdullah Sports City (local) Liga Profesional Saudí, jornada 13 Entradas Viernes, 20 de noviembre de 2026, 21:00 Al-Khaleej contra Al-Ittihad Al-Khaleej Club Stadium (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 14 Entradas Lunes, 23 de noviembre de 2026, 22:15 Al-Ittihad contra Pakhtakor King Abdullah Sports City (local) Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 5 Entradas Jueves, 26 de noviembre de 2026, 21:00 Al-Ittihad contra Al-Ahli King Abdullah Sports City (local) Liga Profesional Saudí, jornada 15 (derbi de Yeda) Entradas Lunes, 30 de noviembre de 2026, 17:25 Al-Jabalain contra Al-Ittihad Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium (visitante) Copa del Rey, octavos de final Entradas Jueves, 3 de diciembre de 2026, 21:00 Al-Riyadh contra Al-Ittihad Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 16 Entradas Lunes, 7 de diciembre de 2026, 20:00 Al-Wasl contra Al-Ittihad Zabeel Stadium (visitante) Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 6 Entradas Jueves, 10 de diciembre de 2026, 21:00 Al-Ittihad contra Al-Taawoun King Abdullah Sports City (local) Liga Profesional Saudí, jornada 17 Entradas Lunes, 14 de diciembre de 2026, 21:00 Al-Kholood contra Al-Ittihad Al-Hazem Club Stadium (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 18 Entradas Sábado, 19 de diciembre de 2026, 21:30 Al-Ittihad contra Al-Shabab King Abdullah Sports City (local) Liga Profesional Saudí, jornada 9 (aplazada) Entradas Lunes, 8 de febrero de 2027, 22:15 Al-Ittihad contra Al-Gharafa King Abdullah Sports City (local) Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 7 Entradas Jueves, 11 de febrero de 2027, 23:00 Al-Ittihad contra Al-Qadsiah King Abdullah Sports City (local) Liga Profesional Saudí, jornada 19 Entradas Lunes, 15 de febrero de 2027, 22:15 Al-Sadd contra Al-Ittihad Jassim Bin Hamad Stadium (visitante) Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 8 Entradas Jueves, 18 de febrero de 2027, 23:00 Al-Hazem contra Al-Ittihad Al-Hazem Club Stadium (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 20 Entradas Jueves, 25 de febrero de 2027, 23:00 Al-Ittihad contra Al-Fateh King Abdullah Sports City (local) Liga Profesional Saudí, jornada 21 Entradas Jueves, 11 de marzo de 2027, 22:00 Al-Nassr contra Al-Ittihad Alawwal Park (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 22 Entradas Jueves, 18 de marzo de 2027, 22:00 Al-Fayha contra Al-Ittihad Majmaah Sports City Stadium (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 23 Entradas Viernes, 2 de abril de 2027, 22:00 Al-Ittihad contra Al-Faisaly King Abdullah Sports City (local) Liga Profesional Saudí, jornada 24 Entradas Jueves, 8 de abril de 2027, 22:00 Al-Ittihad contra Al-Hilal King Abdullah Sports City (local) Liga Profesional Saudí, jornada 25 (Clásico) Entradas Jueves, 15 de abril de 2027, 22:00 Al-Shabab contra Al-Ittihad King Fahd Stadium (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 26 Entradas Domingo, 18 de abril de 2027, 22:00 Al-Ittihad contra Al-Ettifaq King Abdullah Sports City (local) Liga Profesional Saudí, jornada 27 Entradas Jueves, 22 de abril de 2027, 22:00 Diriyah Club contra Al-Ittihad Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 28 Entradas Jueves, 29 de abril de 2027, 22:00 Al-Ittihad contra Abha King Abdullah Sports City (local) Liga Profesional Saudí, jornada 29 Entradas Jueves, 6 de mayo de 2027, 22:00 NEOM SC contra Al-Ittihad King Khalid Sport City Stadium (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 30 Entradas Miércoles, 12 de mayo de 2027, 22:00 Al-Ittihad contra Al-Khaleej King Abdullah Sports City (local) Liga Profesional Saudí, jornada 31 Entradas Jueves, 20 de mayo de 2027, 22:00 Al-Ahli contra Al-Ittihad King Abdullah Sports City (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 32 (derbi de Yeda) Entradas Lunes, 24 de mayo de 2027, 22:00 Al-Ittihad contra Al-Riyadh King Abdullah Sports City (local) Liga Profesional Saudí, jornada 33 Entradas Sábado, 29 de mayo de 2027, 22:00 Al-Taawoun contra Al-Ittihad King Abdullah Sport City Stadium, Buraydah (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 34 Entradas

Cómo comprar entradas para el Al-Ittihad

La principal opción es el portal oficial de entradas del Al-Ittihad o la aplicación WeBook.

Las entradas para los partidos de liga suelen salir a la venta entre 10 y 14 días antes del inicio del encuentro.

Para partidos de gran demanda, como el derbi de Yeda contra el Al-Ahli y el Clásico saudí contra el Al-Hilal, las distintas categorías de socios del club ofrecen acceso prioritario antes de que comience la venta general.

Cuando se agotan las entradas de la venta inicial, los aficionados recurren a GrintaHub, el principal mercado regional de reventa, que ofrece entradas auténticas y verificadas con entrega digital inmediata al móvil.

La Liga Profesional Saudí (SPL) se disputa a lo largo de 34 jornadas hasta finales de mayo de 2027. Al-Ittihad también compite en la Liga de Campeones Élite de la AFC y la Copa del Rey. A continuación figura su calendario, partido a partido, en todas las competiciones hasta el final de la temporada 2026/27.

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Cuánto cuestan las entradas del Al-Ittihad

Entrada general: de 50 a 125 SAR

de 50 a 125 SAR Asientos prémium a pie de campo y categoría plata: de 300 a 700 SAR

de 300 a 700 SAR Salas VIP y categoría oro: desde 1.800 SAR, con servicio de restauración, atención exclusiva y vistas privilegiadas del estadio

desde 1.800 SAR, con servicio de restauración, atención exclusiva y vistas privilegiadas del estadio Mercado de reventa a través de GrintaHub: los precios varían según el rival y la categoría del asiento, con entradas disponibles para todos los grandes partidos

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Qué esperar del Al-Ittihad en 2026/27

Historia del King Abdullah Sports City

Fundado en 1927, Al-Ittihad es el club deportivo más antiguo de Arabia Saudí. Ha ganado dos veces la Liga de Campeones de la AFC y cuenta con un largo historial de títulos nacionales. La temporada 2025/26 estuvo marcada por las dificultades: el equipo terminó quinto en la SPL, cayó en las semifinales de la Copa del Rey y quedó eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones Élite de la AFC.El club reaccionó con el nombramiento de Jens Wissing, que llegó tras llevar al Gamba Osaka al título de la Liga de Campeones Dos de la AFC. Ya está en marcha una reconstrucción táctica que se apoya en incorporaciones europeas como Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić y Youssef En-Nesyri, junto al organizador del centro del campo Houssem Aouar, para que el equipo vuelva a luchar por los títulos en la Liga Profesional Saudí y en Asia.Conocido popularmente como «La Joya» (Al-Jawhara), el King Abdullah Sports City es un estadio con capacidad para 62.000 espectadores y el principal referente de la moderna infraestructura deportiva de Yeda. Construido al norte de la ciudad, cerca del Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz, su arquitectura de varios niveles amplifica el ruido del célebre «muro amarillo» de la afición del Al-Ittihad. El complejo cuenta con amplias zonas de circulación, espacios para los aficionados los días de partido e instalaciones oficiales de los clubes. Es el estadio que comparten Al-Ittihad y Al-Ahli.