El AC Milan afronta la temporada 2026/27 con Ruben Amorim como nuevo entrenador tras una profunda remodelación en San Siro.

Un desplome en el tramo final de la pasada temporada dejó al Milan sin plaza en la Champions League y provocó las salidas de Massimiliano Allegri, el director deportivo y el consejero delegado del club. Esta temporada, el Milan disputará la Europa League mientras intenta reconstruirse bajo la dirección de Amorim.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para comprar entradas del AC Milan esta temporada.

Próximos partidos de la Serie A 2026/27 y entradas

Fecha y hora Partido Estadio Entradas 25 de octubre de 2026 Udinese contra Milan Bluenergy Stadium (visitante) Entradas Miércoles, 28 de octubre de 2026 Milan contra Bologna San Siro (local) Entradas 1 de noviembre de 2026 Milan contra Inter (Derby della Madonnina, partido de ida) San Siro (local) Entradas 8 de noviembre de 2026 Genoa contra Milan Stadio Luigi Ferraris (visitante) Entradas 22 de noviembre de 2026 Milan contra Frosinone San Siro (local) Entradas 29 de noviembre de 2026 Cagliari contra Milan Unipol Domus (visitante) Entradas 6 de diciembre de 2026 Milan contra Parma San Siro (local) Entradas 13 de diciembre de 2026 Napoli contra Milan Stadio Diego Armando Maradona (visitante) Entradas 20 de diciembre de 2026 Milan contra Como San Siro (local) Entradas 3 de enero de 2027 Monza contra Milan U-Power Stadium (visitante) Entradas Miércoles, 6 de enero de 2027 Milan contra Fiorentina San Siro (local) Entradas 10 de enero de 2027 Roma contra Milan Stadio Olimpico (visitante) Entradas 17 de enero de 2027 Milan contra Torino San Siro (local) Entradas 24 de enero de 2027 Frosinone contra Milan Stadio Benito Stirpe (visitante) Entradas 31 de enero de 2027 Milan contra Juventus San Siro (local) Entradas 7 de febrero de 2027 Bologna contra Milan Stadio Renato Dall'Ara (visitante) Entradas 14 de febrero de 2027 Inter contra Milan (Derby della Madonnina, partido de vuelta) San Siro (visitante, con el Inter como local) Entradas 21 de febrero de 2027 Milan contra Genoa San Siro (local) Entradas 28 de febrero de 2027 Como contra Milan Stadio Giuseppe Sinigaglia (visitante) Entradas 7 de marzo de 2027 Milan contra Cagliari San Siro (local) Entradas 14 de marzo de 2027 Milan contra Sassuolo San Siro (local) Entradas 21 de marzo de 2027 Atalanta contra Milan Gewiss Stadium (visitante) Entradas 4 de abril de 2027 Milan contra Monza San Siro (local) Entradas 11 de abril de 2027 Fiorentina contra Milan Stadio Artemio Franchi (visitante) Entradas 18 de abril de 2027 Milan contra Napoli San Siro (local) Entradas 25 de abril de 2027 Lecce contra Milan Stadio Via del Mare (visitante) Entradas 2 de mayo de 2027 Milan contra Lazio San Siro (local) Entradas 9 de mayo de 2027 Parma contra Milan Stadio Ennio Tardini (visitante) Entradas 16 de mayo de 2027 Milan contra Roma San Siro (local) Entradas 23 de mayo de 2027 Venezia contra Milan Stadio Pier Luigi Penzo (visitante) Entradas 30 de mayo de 2027 Milan contra Udinese San Siro (local) Entradas

Próximos partidos BOU Europa League 15:00 MIL Ver

¿Cómo comprar entradas del AC Milan?

Cómpralas a través del portal oficial de entradas del club y consulta periódicamente las fechas de puesta a la venta y la disponibilidad.

La demanda es mayor para el Derby della Madonnina (contra el Inter) y los partidos frente a la Juventus y el Napoli, cuyas entradas suelen agotarse rápidamente por los canales oficiales.

Si las entradas oficiales están agotadas o buscas localidades para un partido concreto con poca antelación, las plataformas de reventa son otra opción para conseguir asiento e incluyen protección para el comprador.

¿Cuánto cuestan las entradas del AC Milan?

Los precios varían según el rival, la ubicación del asiento y la demanda. Los partidos destacados contra el Inter, la Juventus y el Napoli alcanzan los precios más altos.

Las entradas generales y los asientos de las gradas superiores son las opciones más asequibles para acceder a San Siro.

Las localidades prémium y a pie de campo tienen un recargo considerable, especialmente en los derbis.

El mercado de reventa a través de StubHub es una buena opción para partidos cuyas entradas están agotadas o que se disputan en breve, aunque los precios fluctúan según la demanda.

Consulta el portal oficial del club para conocer los últimos precios confirmados, ya que las tarifas se revisan cada verano.

Qué esperar del AC Milan en 2026/27

La temporada 2025/26 del Milan prometía mucho, pero acabó en un desplome. Tras un buen comienzo con Massimiliano Allegri, que regresó al club en 2025 después de once años de ausencia, el equipo perdió fuelle en el tramo final. Una derrota en casa ante el Cagliari en la última jornada confirmó su quinto puesto y lo dejó fuera de la Champions League. Las consecuencias fueron graves: Allegri, el consejero delegado Giorgio Furlani, el director deportivo Igli Tare y el responsable de fichajes Geoffrey Moncada abandonaron el club en los días posteriores al final de la temporada.

RedBird Capital, propietario del club, y el asesor Zlatan Ibrahimovic recurrieron a Ruben Amorim, recién salido del Manchester United tras solo 63 partidos al frente del equipo en Old Trafford, y lo contrataron por tres años a partir de julio de 2026. Amorim recibe una plantilla construida en torno a Christian Pulisic y Rafael Leao y tendrá la tarea de reconstruir el equipo tras una pretemporada convulsa. Esta campaña disputará la Europa League en lugar de la Champions League, con dos enfrentamientos del Derby della Madonnina ante el vigente campeón, el Inter, entre los partidos más destacados.

Historia de San Siro

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) abrió sus puertas en 1926 y sigue siendo el estadio más grande de Italia, con capacidad para 80.018 espectadores. Es la sede compartida del AC Milan y el Inter de Milán, que disputan el Derby della Madonnina, y ha acogido partidos de la Copa Mundial de la FIFA (1934 y 1990), la Eurocopa de 1980 y cuatro finales de la Copa de Europa o Champions League (1965, 1970, 2001 y 2016). El estadio también acogió en febrero la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, lo que consolidó su condición de uno de los recintos deportivos con más historia del mundo.



