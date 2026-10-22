El AC Milan afronta la temporada 2026/27 con Ruben Amorim como nuevo entrenador tras una profunda remodelación en San Siro.
Un desplome en el tramo final de la pasada temporada dejó al Milan sin plaza en la Champions League y provocó las salidas de Massimiliano Allegri, el director deportivo y el consejero delegado del club. Esta temporada, el Milan disputará la Europa League mientras intenta reconstruirse bajo la dirección de Amorim.
GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para comprar entradas del AC Milan esta temporada.
Próximos partidos de la Serie A 2026/27 y entradas
Fecha y hora
Partido
Estadio
Entradas
25 de octubre de 2026
Udinese contra Milan
Bluenergy Stadium (visitante)
Miércoles, 28 de octubre de 2026
Milan contra Bologna
San Siro (local)
1 de noviembre de 2026
Milan contra Inter (Derby della Madonnina, partido de ida)
San Siro (local)
8 de noviembre de 2026
Genoa contra Milan
Stadio Luigi Ferraris (visitante)
22 de noviembre de 2026
Milan contra Frosinone
San Siro (local)
29 de noviembre de 2026
Cagliari contra Milan
Unipol Domus (visitante)
6 de diciembre de 2026
Milan contra Parma
San Siro (local)
13 de diciembre de 2026
Napoli contra Milan
Stadio Diego Armando Maradona (visitante)
20 de diciembre de 2026
Milan contra Como
San Siro (local)
3 de enero de 2027
Monza contra Milan
U-Power Stadium (visitante)
Miércoles, 6 de enero de 2027
Milan contra Fiorentina
San Siro (local)
10 de enero de 2027
Roma contra Milan
Stadio Olimpico (visitante)
17 de enero de 2027
Milan contra Torino
San Siro (local)
24 de enero de 2027
Frosinone contra Milan
Stadio Benito Stirpe (visitante)
31 de enero de 2027
Milan contra Juventus
San Siro (local)
7 de febrero de 2027
Bologna contra Milan
Stadio Renato Dall'Ara (visitante)
14 de febrero de 2027
Inter contra Milan (Derby della Madonnina, partido de vuelta)
San Siro (visitante, con el Inter como local)
21 de febrero de 2027
Milan contra Genoa
San Siro (local)
28 de febrero de 2027
Como contra Milan
Stadio Giuseppe Sinigaglia (visitante)
7 de marzo de 2027
Milan contra Cagliari
San Siro (local)
14 de marzo de 2027
Milan contra Sassuolo
San Siro (local)
21 de marzo de 2027
Atalanta contra Milan
Gewiss Stadium (visitante)
4 de abril de 2027
Milan contra Monza
San Siro (local)
11 de abril de 2027
Fiorentina contra Milan
Stadio Artemio Franchi (visitante)
18 de abril de 2027
Milan contra Napoli
San Siro (local)
25 de abril de 2027
Lecce contra Milan
Stadio Via del Mare (visitante)
2 de mayo de 2027
Milan contra Lazio
San Siro (local)
9 de mayo de 2027
Parma contra Milan
Stadio Ennio Tardini (visitante)
16 de mayo de 2027
Milan contra Roma
San Siro (local)
23 de mayo de 2027
Venezia contra Milan
Stadio Pier Luigi Penzo (visitante)
30 de mayo de 2027
Milan contra Udinese
San Siro (local)
¿Cómo comprar entradas del AC Milan?
- Cómpralas a través del portal oficial de entradas del club y consulta periódicamente las fechas de puesta a la venta y la disponibilidad.
- La demanda es mayor para el Derby della Madonnina (contra el Inter) y los partidos frente a la Juventus y el Napoli, cuyas entradas suelen agotarse rápidamente por los canales oficiales.
- Si las entradas oficiales están agotadas o buscas localidades para un partido concreto con poca antelación, las plataformas de reventa son otra opción para conseguir asiento e incluyen protección para el comprador.
¿Cuánto cuestan las entradas del AC Milan?
- Los precios varían según el rival, la ubicación del asiento y la demanda. Los partidos destacados contra el Inter, la Juventus y el Napoli alcanzan los precios más altos.
- Las entradas generales y los asientos de las gradas superiores son las opciones más asequibles para acceder a San Siro.
- Las localidades prémium y a pie de campo tienen un recargo considerable, especialmente en los derbis.
- El mercado de reventa a través de StubHub es una buena opción para partidos cuyas entradas están agotadas o que se disputan en breve, aunque los precios fluctúan según la demanda.
Consulta el portal oficial del club para conocer los últimos precios confirmados, ya que las tarifas se revisan cada verano.
Qué esperar del AC Milan en 2026/27
La temporada 2025/26 del Milan prometía mucho, pero acabó en un desplome. Tras un buen comienzo con Massimiliano Allegri, que regresó al club en 2025 después de once años de ausencia, el equipo perdió fuelle en el tramo final. Una derrota en casa ante el Cagliari en la última jornada confirmó su quinto puesto y lo dejó fuera de la Champions League. Las consecuencias fueron graves: Allegri, el consejero delegado Giorgio Furlani, el director deportivo Igli Tare y el responsable de fichajes Geoffrey Moncada abandonaron el club en los días posteriores al final de la temporada.
RedBird Capital, propietario del club, y el asesor Zlatan Ibrahimovic recurrieron a Ruben Amorim, recién salido del Manchester United tras solo 63 partidos al frente del equipo en Old Trafford, y lo contrataron por tres años a partir de julio de 2026. Amorim recibe una plantilla construida en torno a Christian Pulisic y Rafael Leao y tendrá la tarea de reconstruir el equipo tras una pretemporada convulsa. Esta campaña disputará la Europa League en lugar de la Champions League, con dos enfrentamientos del Derby della Madonnina ante el vigente campeón, el Inter, entre los partidos más destacados.
Historia de San Siro
San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) abrió sus puertas en 1926 y sigue siendo el estadio más grande de Italia, con capacidad para 80.018 espectadores. Es la sede compartida del AC Milan y el Inter de Milán, que disputan el Derby della Madonnina, y ha acogido partidos de la Copa Mundial de la FIFA (1934 y 1990), la Eurocopa de 1980 y cuatro finales de la Copa de Europa o Champions League (1965, 1970, 2001 y 2016). El estadio también acogió en febrero la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, lo que consolidó su condición de uno de los recintos deportivos con más historia del mundo.