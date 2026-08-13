¿Podrá Chris Wilder guiar una vez más al Sheffield United de vuelta a la tierra prometida de la Premier League? Con una plantilla en la que figuran Patrick Bamford y Harrison Burrows, el sueño de regresar a Wembley, esta vez con un resultado diferente, sigue muy vivo.

Tú podrías estar en Bramall Lane para comprobarlo. ¿Cómo puedes conseguir entradas para ver a los Blades en acción durante la temporada 2026/27? GOAL te ofrece todos los detalles.

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Próximos partidos del Sheffield United 2026/27

¿Cómo comprar entradas del Sheffield United 2026/27?

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos del Sheffield United, desde pases para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes adicionales de hospitality. Normalmente puedes comprarlas a través del portal oficial de entradas del club en su página web.

Los clubes del fútbol británico suelen asignar las entradas en tres fases: Primero, a los abonados Después, a los miembros del club, que a menudo se ordenan según puntos de fidelidad por compras anteriores Por último, al público durante el periodo de «venta general».

Las membresías del Sheffield United van desde £20 para «Junior Blades» hasta £70 para «Blade Member+». Todas las membresías ofrecen ventajas, entre ellas acceso anticipado a las entradas para los partidos, descuentos en las entradas de casa y acceso gratuito a los encuentros del U21 disputados en Bramall Lane.

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¿Cuánto cuestan las entradas del Sheffield United 2026/27?

Para quienes deseen comprar entradas del Sheffield United en Bramall Lane partido a partido, cada encuentro se clasifica en Cat A*, Cat A o Cat B, con precios para adultos que oscilan entre £30 y £46.

Se aplican tarifas reducidas para personas mayores (60+), aficionados con discapacidad, adultos jóvenes/estudiantes (U22), menores de 18 años y Junior Blades en todas las zonas locales del estadio.

¿Cómo conseguir abonos de temporada del Sheffield United?

Un abono de temporada es la única manera de asegurarte de que estarás en Bramall Lane para cada partido en casa del Sheffield United en la Championship durante la temporada 2026/27.

Además de garantizar asientos reservados en las gradas para los 23 partidos de liga, excluidos los encuentros de copa o de playoff, cada abonado recibe 2.700 puntos de fidelidad, lo que aumenta sus opciones de comprar entradas para partidos de alto perfil fuera de casa o eliminatorias coperas.

¿Dónde puedo alojarme cerca de Bramall Lane?

Hay múltiples hoteles y opciones de alojamiento para que los visitantes se hospeden cerca de Bramall Lane y por todo Sheffield durante su visita.

El mapa interactivo de abajo muestra qué hay disponible cerca del estadio, mientras que las conexiones de transporte de la ciudad también hacen posible alojarse más lejos para tu experiencia de día de partido:

Historia de Bramall Lane

Bramall Lane es un estadio de fútbol en Sheffield, South Yorkshire. Ha sido la casa del Sheffield United desde que el club se fundó en 1889 y es el estadio principal más antiguo del mundo que todavía alberga partidos de fútbol profesional.

Bramall Lane es uno de los dos únicos recintos, el otro es The Oval, que han albergado partidos internacionales de Inglaterra, un Test match de críquet de Inglaterra, en 1902, y una final de la FA Cup, en la repetición de 1912.

El estadio fue renovado en profundidad a raíz del Informe Taylor y se convirtió en un recinto con todas las localidades de asiento en 1994, con una capacidad de 32.050 espectadores. Durante 2022, albergó partidos de la Eurocopa femenina de la UEFA, incluida la semifinal entre Inglaterra y Suecia.