Puede que el Sevilla solo haya reinado una vez como campeón de la liga española, allá por 1946, pero un trío de cuartos puestos entre 2020 y 2022 y sus gestas en Europa han hecho crecer su estatura en los últimos tiempos.

Más de 35.000 aficionados entran ahora con regularidad en el Ramón Sánchez-Pizjuán para ver al Sevilla en acción, y tú podrías unirte a esas fervorosas masas reservando hoy entradas para los próximos partidos.

Puede que el Sevilla haya perdido los servicios de algunos de sus jugadores más goleadores de la pasada temporada (Akor Adams, Djibril Sow y Alexis Sánchez), pero esperará que algunas de sus incorporaciones/cesiones de verano, como Jon Guridi, Robbie Ure y Lucas Stassin, se adapten de inmediato este curso.

La escena del fútbol español echará chispas en los próximos meses y tú podrías presenciar acción en directo asegurando tu asiento. Deja que GOAL te ofrezca todos los detalles sobre las entradas del Sevilla, cuánto cuestan, cómo conseguirlas y mucho más.

Próximos partidos del Sevilla

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas dom., 6 de sep. (21:00) Espanyol vs Sevilla RCDE Stadium (Barcelona) Entradas vie., 11 de sep. (21:00) Sevilla vs Valencia Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla) Entradas mié., 16 de sep. (19:00) Deportivo de La Coruña vs Sevilla Estadio de Riazor (A Coruña) Entradas sáb., 19 de sep. (21:00) Sevilla vs Barcelona Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla) Entradas dom., 11 de oct. (21:00) Levante vs Sevilla Estadio Ciudad de Valencia (Valencia) Entradas dom., 18 de oct. (21:00) Real Madrid vs Sevilla Santiago Bernabéu (Madrid) Entradas dom., 25 de oct. (20:00) Sevilla vs Osasuna Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla) Entradas dom., 1 de nov. (20:00) Getafe vs Sevilla Estadio Coliseum (Getafe) Entradas dom., 8 de nov. (20:00) Sevilla vs Alavés Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla) Entradas dom., 22 de nov. (20:00) Sevilla vs Real Betis Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla) Entradas dom., 29 de nov. (20:00) Real Sociedad vs Sevilla Anoeta Stadium (San Sebastián) Entradas

Cómo comprar entradas del Sevilla

Puedes comprar entradas oficiales para los partidos del Sevilla online a través del sistema principal de venta de entradas del club. Por lo general, salen a la venta aproximadamente entre 7 y 10 días antes del partido, una vez que LaLiga confirma oficialmente la fecha concreta y el horario televisivo del encuentro.

Las entradas son completamente digitales para la temporada 2026/27 y se envían a tu correo electrónico o a la app del club como un código QR escaneable.

El Sevilla pone las entradas a la venta en un formato escalonado:

Fase 1: prioridad para miembros del club: Los abonados y socios, incluidos los miembros Socio Rojo sin abono de temporada, tienen una ventana prioritaria para comprar asientos adicionales o reclamar cupos liberados.

Fase 2: venta general al público: Si queda aforo disponible tras las ventanas de venta para socios, las entradas salen a la venta general aproximadamente entre 5 y 7 días antes del partido.

Además, los aficionados pueden comprar entradas del Sevilla en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurar su asiento a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Sevilla?

Las entradas oficiales para los partidos estándar de LaLiga en el Ramón Sánchez-Pizjuán del Sevilla suelen oscilar entre 30 € y 90 € para la admisión general básica, y hasta 150 €-250 € o más para asientos premium en tribuna principal, dependiendo en gran medida del rival.

El Sevilla fija el precio de los partidos en función del nivel del equipo rival:

Categoría A : Partidos de alto perfil como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y encuentros europeos/derbis. Los precios suben de forma significativa o requieren prioridad por pertenencia al club.

Categoría B : Rivales de media tabla de LaLiga. Se aplica la tarifa estándar.

Categoría C : Partidos de menor perfil o entre semana, que ofrecen la opción más barata para el aficionado general.

La distribución del Ramón Sánchez-Pizjuán se divide en distintos niveles y zonas funcionales:

Gol Norte / Gol Sur (detrás de las porterías - categoría 2 / fondos) : Asientos de menor coste, normalmente entre 30 € y 60 € para partidos estándar. Ten en cuenta que el fervoroso grupo ultra/de animación (Biris Norte) ocupa una sección del Fondo Norte.

Fondo / Lateral (anillos superiores - lados largos) : Asientos de gama media que ofrecen una visión táctica más amplia del campo, por lo general entre 50 € y 90 €.

Preferencia (tribuna principal - anillos bajos/centrales) : Asientos premium en el lado principal con la mejor cobertura y vistas, desde 90 € hasta 250 € o más en partidos de alta demanda.

Paquetes VIP y hospitality : Desde 150 € hasta 500 € o más, con asientos ejecutivos acolchados, acceso a salas y catering.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o consulta sitios de reventa secundarios como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

El estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, apodado cariñosamente 'La Bombonera de Nervión', es la legendaria casa del Sevilla y se erige como una de las fortalezas futbolísticas más intimidantes y apasionadas de Europa.

Ubicado en el animado barrio sevillano de Nervión, el estadio tiene actualmente capacidad para 42.714 espectadores, aunque está previsto que se transforme en un recinto de última generación con 55.000 asientos.

A pesar de ser un estadio de club, el Sánchez-Pizjuán ha acogido algunos de los partidos más memorables y dramáticos de la historia del fútbol internacional:

El thriller del Mundial : El estadio albergó la legendaria semifinal del Mundial de 1982 entre Alemania Occidental y Francia. Tras terminar con un dramático 3-3, se convirtió en el primer partido de la historia del torneo decidido en una tanda de penaltis.

La final de la Copa de Europa : En una enorme sorpresa, el modesto Steaua București rumano derrotó al Barcelona en los penaltis para levantar la Copa de Europa de 1986 tras un 0-0.

La final de la Europa League : También hicieron falta penaltis cuando el famoso recinto andaluz acogió la final de 2022, en la que el Eintracht Frankfurt derrotó al Rangers.

El talismán nacional definitivo: La selección española considera el Sánchez-Pizjuán una fortaleza impenetrable. El combinado nacional no ha perdido ni uno solo de los 25 partidos jugados allí, con 20 victorias y 5 empates.

Lista de récords y estadísticas del Sevilla

Con sede en Sevilla, el Sevilla FC ha pasado más de 70 temporadas en LaLiga y es el equipo más exitoso de la región de Andalucía.

Palmarés y logros destacados

LaLiga (Primera División): 1 título (1946)

Copa del Rey: 5 títulos (1935, 1939, 1948, 2007, 2010)

Copa de la UEFA / Europa League: 7 títulos (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Jesús Navas (706), Manolo Jiménez (379)

Más goles: Juan Arza (187), Juan Araujo (144)

El triplete de Unai Emery (2014-2016)

Se convirtió en el primer y único equipo en ganar tres títulos consecutivos de la UEFA Europa League, derrotando a Benfica, Dnipro y Liverpool.



