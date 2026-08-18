Cómo comprar entradas del Philadelphia Union: calendario de la MLS 2026, la visita de Messi, precios y más

El Philadelphia Union está entrando en calor en el momento justo. Tras un arranque lento en la temporada 2026 de la MLS, el equipo de Bradley Carnell encadena cuatro victorias consecutivas, incluida una remontada ante New York City FC, y ahora llega la noche más importante de su temporada hasta ahora.

Lionel Messi e Inter Miami visitan Subaru Park el miércoles 19 de agosto, apenas unos días después de que el argentino regresara de la final del Mundial, en lo que es claramente la entrada más cotizada del año en Chester. Más allá de eso, aún quedan otros ocho partidos en casa mientras el vigente ganador de la Supporters' Shield busca otra larga trayectoria en los playoffs.

La demanda será altísima para las grandes citas, así que GOAL te explica cómo puedes asegurarte tu asiento para los próximos partidos del Philadelphia Union, incluido dónde puedes comprarlos y cuánto te costarán.

Reserva entradas del Philadelphia Union Comprar ahora

¿Cuáles son los próximos partidos del Philadelphia Union?

A continuación puedes consultar los partidos que le quedan al Philadelphia Union en la temporada regular 2026 de la MLS:

Fecha Partido Estadio Entradas Mié. 19 ago., 19:30 ET Philadelphia Union vs Inter Miami Subaru Park, Chester Entradas Dom. 23 ago., 20:30 ET Austin FC vs Philadelphia Union Q2 Stadium, Austin Entradas Sáb. 29 ago., 19:30 ET New York Red Bulls vs Philadelphia Union Sports Illustrated Stadium, Harrison Entradas Sáb. 5 sep., 19:30 ET Philadelphia Union vs CF Montreal Subaru Park, Chester Entradas Mié. 9 sep., 19:30 ET Philadelphia Union vs FC Cincinnati Subaru Park, Chester Entradas Lun. 14 sep., 21:00 ET San Diego FC vs Philadelphia Union Snapdragon Stadium, San Diego Entradas Dom. 20 sep., 20:30 ET Sporting Kansas City vs Philadelphia Union Children's Mercy Park, Kansas City Entradas Sáb. 26 sep., 19:30 ET Philadelphia Union vs Orlando City Subaru Park, Chester Entradas Sáb. 10 oct., 19:30 ET Philadelphia Union vs Real Salt Lake Subaru Park, Chester Entradas Jue. 15 oct., 20:30 ET Chicago Fire vs Philadelphia Union Soldier Field, Chicago Entradas Sáb. 17 oct., 14:30 ET Philadelphia Union vs Charlotte FC Subaru Park, Chester Entradas Sáb. 24 oct., 19:30 ET Philadelphia Union vs New England Revolution Subaru Park, Chester Entradas Jue. 29 oct., 20:30 ET Nashville SC vs Philadelphia Union Geodis Park, Nashville Entradas Sáb. 31 oct., 14:00 ET FC Cincinnati vs Philadelphia Union TQL Stadium, Cincinnati Entradas Sáb. 7 nov., 17:00 ET Philadelphia Union vs Toronto FC Subaru Park, Chester Entradas

Cómo comprar entradas del Philadelphia Union

La forma más sencilla y fiable de comprar entradas del Philadelphia Union es a través de StubHub, donde hay entradas verificadas disponibles para todos los partidos restantes, tanto en casa como fuera, los precios se actualizan en tiempo real y puedes comparar asientos en todo el estadio antes de comprar.

Tanto si buscas una entrada para un solo partido en una tranquila noche entre semana como asientos de última hora para los encuentros más importantes de la temporada, StubHub ofrece opciones para todos los rangos de precio. En partidos de alta demanda como la visita de Inter Miami, comprar lo antes posible te da más opciones de ubicación y los mejores precios antes de que la oferta se reduzca.

Reserva entradas del Philadelphia Union Comprar ahora

¿Cuánto cuestan las entradas del Philadelphia Union?

Para los partidos estándar de la temporada regular en Subaru Park, las entradas del Philadelphia Union suelen costar entre 40 y 80 USD, con precios que varían en función del rival, el día de la semana y la ubicación en la que te sientes o permanezcas de pie dentro del estadio.

Los grandes partidos son otra historia. Las entradas para la visita de Inter Miami están alcanzando una prima significativa, como sucede allí donde juega Messi, así que cabe esperar precios muy por encima del rango habitual para ese encuentro. En StubHub, los precios de los partidos restantes fluctúan con la demanda, y los asientos más baratos para las noches más importantes son los primeros en desaparecer, lo que hace que comprar pronto sea la decisión más inteligente.

Reserva entradas del Philadelphia Union Comprar ahora

¿Qué esperar del Philadelphia Union en 2026?

El Union afronta este tramo como vigente campeón de la Supporters' Shield, después de haber terminado primero la temporada regular de 2025 con 66 puntos y la menor cantidad de goles encajados en la MLS bajo la dirección de Bradley Carnell. La campaña de 2026 empezó lentamente, pero la fórmula que le dio la Shield, defensa organizada, ataques verticales rápidos y una afición local incansable, ha vuelto a funcionar con cuatro victorias consecutivas antes del duelo ante Miami.

El calendario restante ofrece muchos partidos señalados para los aficionados. La noche de Messi, el 19 de agosto, es el gran reclamo evidente, pero el tramo final también incluye dos partidos ante uno de los pesos pesados de la Conferencia Este, FC Cincinnati, una visita de rivalidad ante New York Red Bulls y un último partido en casa contra Toronto el 7 de noviembre que podría tener implicaciones en la posición para los playoffs.

En Subaru Park, espera un River End a pleno rendimiento. El grupo de animación Sons of Ben convierte cada partido en casa en un acontecimiento, y cuando suena Doop después de un gol del Union, hay pocos ambientes mejores en la MLS.

Historia de Subaru Park

Subaru Park es un estadio específico de fútbol con capacidad para 18.500 espectadores en Chester, Pensilvania, situado junto al puente Commodore Barry en la ribera del río Delaware. El recinto es el estadio del Philadelphia Union desde su apertura en 2010.

El diseño compacto del estadio hace que todos los asientos estén cerca del terreno de juego, lo que explica en gran parte por qué está considerado uno de los mejores lugares para ver fútbol en Estados Unidos. Además del fútbol, Subaru Park ha acogido numerosos partidos de rugby union, incluidos encuentros universitarios, un choque de la Premiership inglesa entre Newcastle Falcons y Saracens, y un partido internacional entre Estados Unidos y los Maori All Blacks.