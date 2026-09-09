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Calendario completo del Manchester City en la Premier League 2026/27
|Fecha y hora
|Partido
|Estadio
|Entradas
|sáb. 5 sep. 2026, 15:00
|Manchester City vs Coventry City
|Etihad Stadium (casa)
|Entradas
|sáb. 12 sep. 2026, 15:00
|Manchester United vs Manchester City
|Old Trafford (fuera)
|Entradas
|sáb. 19 sep. 2026, 15:00
|Manchester City vs Sunderland
|Etihad Stadium (casa)
|Entradas
|sáb. 10 oct. 2026, 15:00
|Liverpool vs Manchester City
|Anfield (fuera)
|Entradas
|sáb. 17 oct. 2026, 15:00
|Manchester City vs Ipswich Town
|Etihad Stadium (casa)
|Entradas
|sáb. 24 oct. 2026, 15:00
|Aston Villa vs Manchester City
|Villa Park (fuera)
|Entradas
|sáb. 31 oct. 2026, 15:00
|Manchester City vs Brighton and Hove Albion
|Etihad Stadium (casa)
|Entradas
|sáb. 7 nov. 2026, 15:00
|Nottingham Forest vs Manchester City
|The City Ground (fuera)
|Entradas
|sáb. 21 nov. 2026, 15:00
|Manchester City vs Fulham
|Etihad Stadium (casa)
|Entradas
|sáb. 28 nov. 2026, 15:00
|Arsenal vs Manchester City
|Emirates Stadium (fuera)
|Entradas
|mié. 2 dic. 2026, 20:00
|Manchester City vs Leeds United
|Etihad Stadium (casa)
|Entradas
|sáb. 5 dic. 2026, 15:00
|Brentford vs Manchester City
|Gtech Community Stadium (fuera)
|Entradas
|sáb. 12 dic. 2026, 15:00
|Manchester City vs Chelsea
|Etihad Stadium (casa)
|Entradas
|sáb. 19 dic. 2026, 15:00
|Manchester City vs Hull City
|Etihad Stadium (casa)
|Entradas
|sáb. 26 dic. 2026, 15:00
|Newcastle United vs Manchester City
|St. James' Park (fuera)
|Entradas
|mié. 30 dic. 2026, 20:00
|Everton vs Manchester City
|Hill Dickinson Stadium (fuera)
|Entradas
|sáb. 2 ene. 2027, 15:00
|Manchester City vs Tottenham Hotspur
|Etihad Stadium (casa)
|Entradas
|mié. 6 ene. 2027, 20:00
|Leeds United vs Manchester City
|Elland Road (fuera)
|Entradas
|sáb. 16 ene. 2027, 15:00
|Manchester City vs Nottingham Forest
|Etihad Stadium (casa)
|Entradas
|sáb. 23 ene. 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion vs Manchester City
|American Express Stadium (fuera)
|Entradas
|sáb. 30 ene. 2027, 15:00
|Manchester City vs Arsenal
|Etihad Stadium (casa)
|Entradas
|sáb. 6 feb. 2027, 15:00
|Fulham vs Manchester City
|Craven Cottage (fuera)
|Entradas
|mié. 10 feb. 2027, 20:00
|Tottenham Hotspur vs Manchester City
|Tottenham Hotspur Stadium (fuera)
|Entradas
|sáb. 20 feb. 2027, 15:00
|Manchester City vs Newcastle United
|Etihad Stadium (casa)
|Entradas
|sáb. 27 feb. 2027, 15:00
|Hull City vs Manchester City
|MKM Stadium (fuera)
|Entradas
|mié. 3 mar. 2027, 20:00
|Manchester City vs Everton
|Etihad Stadium (casa)
|Entradas
|sáb. 13 mar. 2027, 15:00
|Coventry City vs Manchester City
|Coventry Building Society Arena (fuera)
|Entradas
|sáb. 20 mar. 2027, 15:00
|Manchester City vs Manchester United
|Etihad Stadium (casa)
|Entradas
|sáb. 10 abr. 2027, 15:00
|Bournemouth vs Manchester City
|Vitality Stadium (fuera)
|Entradas
|sáb. 17 abr. 2027, 15:00
|Manchester City vs Crystal Palace
|Etihad Stadium (casa)
|Entradas
|sáb. 24 abr. 2027, 15:00
|Chelsea vs Manchester City
|Stamford Bridge (fuera)
|Entradas
|sáb. 1 may. 2027, 15:00
|Manchester City vs Brentford
|Etihad Stadium (casa)
|Entradas
|sáb. 8 may. 2027, 15:00
|Manchester City vs Liverpool
|Etihad Stadium (casa)
|Entradas
|sáb. 15 may. 2027, 15:00
|Ipswich Town vs Manchester City
|Portman Road (fuera)
|Entradas
|dom. 23 may. 2027, 15:00
|Manchester City vs Aston Villa
|Etihad Stadium (casa)
|Entradas
|dom. 30 may. 2027, 16:00
|Sunderland vs Manchester City
|Stadium of Light (fuera)
|Entradas
¿Cómo comprar entradas del Manchester City?
Compra a través del portal oficial de entradas del Manchester City, el vendedor de primera mano de las entradas para los partidos en casa.
Los clubes asignan las entradas en tres fases: primero a los abonados, después a los socios por puntos de fidelidad y, por último, al público en la venta general.
¿Cómo comprar abonos de temporada del Manchester City?
Los abonos de temporada son la única forma garantizada de asistir a todos los partidos en casa, pero actualmente no están disponibles para nuevos compradores. Consulta el portal oficial de entradas para conocer las novedades y ten en cuenta que debes ser socio del club para comprar uno cuando vuelva a haber disponibilidad.
¿Cómo puedo comprar entradas del Manchester City para los partidos fuera de casa?
Compra a través de la página web oficial del club, igual que para los partidos en casa, y se requiere una membresía City. También puedes probar en la página web del club rival, aunque normalmente allí también se exige membresía.
Todo lo que necesitas saber sobre el Etihad Stadium
El Manchester City juega en el Etihad Stadium, construido originalmente para los Juegos de la Commonwealth de 2002, desde 2003. Su capacidad actual es de 55.097 espectadores, lo que lo convierte en uno de los estadios más grandes de la Premier League.
La mejor forma de llegar es en transporte público. El Metrolink va desde Manchester Piccadilly hasta la parada Etihad Campus en menos de 10 minutos, con tranvías que circulan cinco veces por hora los días de partido. Las paradas vecinas de Holt Town y Velopark permanecen cerradas durante al menos una hora después del pitido final. El aparcamiento puede reservarse con antelación, aunque el espacio es limitado.