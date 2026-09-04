Cómo comprar entradas del Galatasaray para 2026/27: próximos partidos, precios de las entradas, noticias de la Süper Lig y más

Galatasaray conquistó la corona de la Süper Lig por cuarta temporada consecutiva el curso pasado, una hazaña que también logró entre 1997 y 2000. Ahora, el equipo de Estambul de Okan Buruk aspira a asegurarse un quinto título seguido de récord. Puedes reservar entradas para verles jugar hoy mismo.

Además de intentar romper esta temporada su propia racha de títulos, el Galatasaray podría igualar al Fenerbahçe en lo más alto de la clasificación histórica de la liga turca, con 28 títulos en total. El Galatasaray también buscará construir sobre los sólidos cimientos que sentó en el frente europeo. La temporada pasada eliminó de forma memorable a la Juventus para alcanzar los octavos de final de la Champions League.

Victor Osimhen sigue siendo la principal amenaza del Galatasaray. Después de perderse la oportunidad de jugar en la Copa Mundial de la FIFA en verano, la estrella nigeriana, delantero centro, estará desesperada por volver a la acción. Marcó 41 goles en la Süper Lig durante las dos últimas campañas. Osimhen contará con una gran ayuda gracias a algunos fichajes estelares del verano como Rafael Leão, Aleksey Batrakov, Deniz Gül y Leroy Sané.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre entradas para que puedas conseguir asientos en los partidos del Galatasaray, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Galatasaray

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas mié., 9 de sep. (20:00) UCL: Sporting CP vs Galatasaray Estadio José Alvalade (Lisboa) Entradas dom., 13 de sep. (20:00) Süper Lig: Galatasaray vs Kocaelispor RAMS Park (Estambul)

Entradas sáb., 19 de sep. (20:00) Süper Lig: Trabzonspor vs Galatasaray Complejo Deportivo Şenol Güneş (Trabzon) Entradas vie., 9 de oct. (18:00) Süper Lig: Galatasaray vs Kasımpaşa RAMS Park (Estambul) Entradas mar., 13 de oct. (22:00) UCL: Galatasaray vs Barcelona RAMS Park (Estambul) Entradas sáb., 17 de oct. (18:00) Süper Lig: Gençlerbirliği vs Galatasaray Estadio Eryaman (Ankara) Entradas mié., 21 de oct. (18:45) UCL: LOSC Lille vs Galatasaray Stade Pierre Mauroy (Villeneuve-d'Ascq) Por confirmar dom., 25 de oct. (18:00) Süper Lig: Galatasaray vs Fenerbahçe RAMS Park (Estambul) Entradas vie., 30 de oct. (18:45) Süper Lig: Konyaspor vs Galatasaray Estadio Metropolitano del Municipio de Konya (Konya) Entradas

Cómo comprar entradas del Galatasaray

Las entradas oficiales del Galatasaray pueden comprarse a través de la plataforma centralizada turca de venta de entradas Passo, y normalmente salen a la venta entre 3 y 5 días antes de cada jornada concreta. La venta se abre en franjas de prioridad escalonadas para los socios del club, los titulares de tarjetas prémium y, por último, el público general, aunque los partidos de alta demanda rara vez llegan a la venta general.

Para comprar entradas, los asistentes primero deben registrarse para obtener una tarjeta obligatoria de identificación de aficionado debido a las leyes deportivas turcas. Para registrarte, puedes solicitarla en línea a través de la web Passo Taraftar o de la aplicación móvil. Sin embargo, los visitantes internacionales necesitarán los datos del pasaporte, un número de teléfono y una foto digital.

Mientras esperas una tarjeta física para obtener acceso digital, puedes usar la función de escaneo QR del billete electrónico de la aplicación móvil de Passo.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Galatasaray en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurar asientos a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Galatasaray?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos regulares del Galatasaray en la Süper Lig en el RAMS Park suelen oscilar entre 1.500 y 8.000+ liras turcas (30-150+ €), pero pueden dispararse hasta 15.000-30.000+ ₺ (100-350+ €) para las localidades VIP prémium, los grandes derbis de Estambul (contra Fenerbahçe o Beşiktaş) y las grandes noches de Champions League.

Los precios varían entre diferentes categorías en función de la grada y del nivel que selecciones en el RAMS Park:

Gradas norte y sur (Kuzey & Güney) : Detrás de las porterías; anillos inferior y superior. Hogar de los aficionados más ruidosos. Las entradas para partidos regulares cuestan aproximadamente entre 700 y 1.200 ₺, y suben hasta 3.000 ₺ para derbis/duelos europeos.

Secciones de esquina y bandas : Curvas de esquina que conectan los fondos con las líneas de banda. Las entradas para partidos regulares cuestan aproximadamente entre 1.300 y 2.000 ₺, y suben hasta 5.500 ₺ para derbis/duelos europeos.

Grada este (Doğu) : Zona principal de asientos en el lateral, que ofrece excelentes vistas de primera categoría. Las entradas para partidos regulares cuestan aproximadamente entre 2.500 y 4.500 ₺, y suben hasta 10.000 ₺ para derbis/duelos europeos.

Grada oeste / palcos VIP (Batı) : Tribuna principal con hospitalidad prémium y suites de lujo. Las entradas/paquetes para partidos regulares cuestan aproximadamente entre 7.000 y 12.000 ₺, y suben hasta 30.000+ ₺ para derbis/duelos europeos.

Sigue el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o consulta sitios de reventa secundarios como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el RAMS Park

El RAMS Park es un estadio de fútbol de primer nivel mundial situado en el barrio de Seyrantepe, en el distrito de Sarıyer, en la parte europea de Estambul. Es el campo del Galatasaray desde su inauguración en 2011 y tiene una capacidad para 53.978 espectadores.

El estadio anterior del Galatasaray, el Ali Sami Yen Stadium, que había estado en uso durante más de 60 años y era famoso por su ambiente increíblemente intenso, aparentemente estaba al borde del colapso y podría haberse producido un gran desastre en un estadio si hubiera seguido en uso.

Partidos memorables disputados en el RAMS Park:

El récord de ruido : En 2011, durante el feroz derbi del Galatasaray contra el Fenerbahçe, la apasionada afición del estadio estableció un récord Guinness por el rugido de público más alto en un estadio deportivo, al alcanzar unos increíbles 131,76 decibelios, más que el despegue de un motor a reacción.

Noches de Champions League : El recinto ha acogido espectaculares noches europeas ante gigantes continentales como Real Madrid, Barcelona y Manchester United. Estuvieron marcadas por enormes e impresionantes tifos en todo el estadio creados por el principal grupo de aficionados, ultrAslan.

Récord de energía solar: El techo del estadio está cubierto con más de 10.000 paneles solares. Esta instalación generó 4,2 megavatios de electricidad y logró otro récord Guinness por la producción solar más potente desde el techo de un estadio deportivo.

Récords y estadísticas del Galatasaray

El Galatasaray (Galatasaray Spor Kulübü), fundado en 1905, es el club más laureado de la historia del fútbol turco y es el único equipo del país que ha ganado grandes trofeos europeos.

Palmarés del club y títulos destacados

Campeonatos de la liga turca : 27 títulos

Copa de Turquía : 19 títulos

Copa de la UEFA : 1 título

Supercopa de la UEFA : 1 título

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Bülent Korkmaz (590), Fernando Muslera (551)

Más goles: Metin Oktay (538), Hakan Şükür (291)

El triunfo en la Copa de la UEFA de 2000

El Galatasaray completó un increíble recorrido europeo sin perder al vencer al Arsenal en los penaltis en la final de Copenhague. Esto le convirtió en el primer y único equipo turco en conquistar un gran título europeo.

El póker de títulos

Bajo la dirección del legendario entrenador Fatih Terim, el Galatasaray levantó de forma memorable cuatro trofeos durante la temporada 1999-2000: la Süper Lig turca, la Copa de Turquía, la Copa de la UEFA y, más tarde, la Supercopa de la UEFA.







