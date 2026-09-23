Tras terminar 14.º en la Bundesliga en mayo, después de lograr el ascenso al final de la campaña 2024/25 de la 2. Bundesliga, el FC Köln busca ahora dar un paso más durante la temporada actual. Compra entradas para verlos en acción hoy mismo.

Después de un exitoso periodo como interino al final de la pasada temporada, Rene Wagner recibió las riendas del primer equipo del FC Köln de forma permanente en mayo. Ha tratado de reforzar una defensa que encajó 63 goles durante la campaña 2025/26 de la Bundesliga, con fichajes como Luka Lochoshvili, Gideon Mensah, Tom Krauß y Jahmai Simpson-Pusey.

A pesar de haber bajado de categoría hace dos temporadas, el FC Köln, también conocido como 'Die Geißböcke' (The Billy Goats), siguió llenando con regularidad su impresionante RheinEnergieStadion con 50.000 espectadores, y esos aficionados entregados siguen cruzando en masa los tornos de este emblemático recinto.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre entradas para que puedas asegurarte un asiento en los partidos del FC Köln esta temporada, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y más detalles.

Próximos partidos del FC Köln

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas dom., 11 de oct. (15.30 h) Bundesliga: FC Köln vs Borussia Mönchengladbach RheinEnergieSTADION (Colonia) Entradas vie., 16 de oct. (20.30 h) Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs FC Köln Deutsche Bank Park (Fráncfort) Entradas sáb., 24 de oct. (15.30 h) Bundesliga: FC Köln vs FC Schalke 04 RheinEnergieSTADION (Colonia) Entradas mar., 27 de oct. (20.45 h) DFB-Pokal: FC Köln vs Union Berlin RheinEnergieSTADION (Colonia) Entradas dom., 1 de nov. (15.30 h) Bundesliga: Union Berlin vs FC Köln Stadion An der Alten Försterei (Berlín) Entradas dom., 8 de nov. (15.30 h) Bundesliga: FC Köln vs Bayer Leverkusen RheinEnergieSTADION (Colonia) Entradas vie., 20 de nov. (20.30 h) Bundesliga: Bayern de Múnich vs FC Köln Allianz Arena (Múnich) Entradas sáb., 28 de nov. (15.30 h) Bundesliga: FC Köln vs SV Elversberg RheinEnergieSTADION (Colonia) Entradas sáb., 5 de dic. (por confirmar) Bundesliga: FC Augsburg vs FC Köln WWK Arena (Augsburgo) Entradas

Cómo comprar entradas del FC Köln

La forma oficial y más segura de comprar entradas para los partidos del FC Köln es acudir al portal online del club (1. FC Köln Ticket Shop). Si un partido en casa en el RheinEnergieStadion está oficialmente agotado, puedes intentar acceder al mercado de reventa autorizado del club a través de la FC Köln Ticketbörse. Este sistema utiliza la plataforma Eventim Fansale, donde los abonados ponen a la venta los asientos que no pueden utilizar.

Como el FC Köln llena regularmente su estadio de 50.000 localidades, las entradas se asignan en fases progresivas de venta. Se abren estrictamente a las 10.00 CET en los días de venta designados.

Fase 1 - Acceso Early Bird : Disponible exclusivamente para socios veteranos del club (aquellos con una antigüedad de más de 20 años).

Fase 2 - Preventa para socios : Se abre a todos los socios estándar del club (FC-Mitglied). Normalmente, los socios tienen un límite máximo de 2 entradas por partido.

Fase 3 - Venta al público general : El inventario restante sale a la venta para el público general. En partidos de alta demanda, como el derbi de Renania contra el Borussia Mönchengladbach o los encuentros frente al Bayern de Múnich, rara vez quedan entradas el tiempo suficiente como para llegar a esta fase.

El club anuncia las fechas de preventa de cada partido con unas semanas de antelación en sus canales principales. Históricamente, las ventanas de venta se abren aproximadamente entre 3 y 4 semanas antes de la fecha del encuentro.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del FC Köln en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurarse un asiento por canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del FC Köln?

Las entradas oficiales para los partidos del FC Köln en el RheinEnergieStadion suelen oscilar aproximadamente entre 15 € y más de 60 € como precio estándar de venta al público, dependiendo de la categoría, aunque la alta demanda hace que las entradas primarias se agoten en las preventas para socios.

El RheinEnergieStadion tiene capacidad para 50.000 aficionados, incluidas 8.000 localidades de pie y 3.700 asientos business/VIP. Los precios oficiales de venta al público se dividen por ubicación y categoría de la siguiente manera:

De pie (Stehplatz) : Südtribüne (The famous home terrace / South Stand) - Rango de precios (15 €-20 €)

Categoría 3 / 4 (alta/esquina) : Gradas altas y sectores de esquina con visión básica - Rango de precios (20 €-40 €)

Categoría 2 (gama media) : Sectores intermedios o esquinas bajas - Rango de precios (35 €-55 €)

Categoría 1 (principal/lateral) : Grada baja y tribunas principales a lo largo del terreno de juego - Rango de precios (50 €-75 €+)

Asientos business / VIP : Zonas business este/norte (incluye catering/acceso a lounge) - Rango de precios (99 €-119 €+)

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional, o los sitios secundarios de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el RheinEnergieStadion

El RheinEnergieStadion de Colonia, Alemania, es uno de los estadios más vibrantes y distintivos del fútbol europeo. Conocido tradicionalmente como Müngersdorfer Stadion, ha sido el atmosférico estadio del 1. FC Köln desde 1948.

Combinando un rico legado centenario con una arquitectura de vanguardia, el recinto es famoso por sus imponentes pilones de acero y por una cultura de aficionados sin concesiones, impregnada de carnaval.

El estadio ha evolucionado a través de tres etapas distintas en exactamente el mismo emplazamiento:

El estadio original (1923-1972) : Inaugurado en 1923 como Müngersdorfer Stadion, contaba con una pista de atletismo y fue muy utilizado para deportes no profesionales y grandes reuniones regionales.

El pionero de hormigón (1975-2002) : Reconstruido para modernizar las instalaciones, reabrió a finales de 1975 como el primer estadio completamente cubierto de Alemania. Acogió con éxito partidos de la Eurocopa de la UEFA de 1988.

La era moderna (2002-actualidad) : Para asegurarse una plaza como ciudad anfitriona del Mundial de la FIFA 2006, el antiguo recinto fue demolido por completo y reconstruido por fases entre 2002 y 2004. Esta construcción grada por grada permitió al 1. FC Köln seguir disputando sus partidos como local sin interrupción.

Momentos memorables en el RheinEnergieStadion

El 'bautizo' de Lukas Podolski (2004) : El nuevo estadio moderno celebró su primer partido oficial. El héroe local e icono global Lukas Podolski marcó el único gol en una victoria por 1-0 del FC Köln.

Mundial de la FIFA 2006 : El estadio recién reconstruido acogió cinco partidos del torneo. Entre ellos estuvo un emocionante empate 2-2 de la fase de grupos entre Inglaterra y Suecia, junto con una tensa victoria de Ucrania en la tanda de penaltis ante Suiza en octavos de final. El recinto también albergó partidos de la Eurocopa de la UEFA de 1988 y de la Eurocopa de la UEFA de 2024.

Final de la Europa League de la UEFA 2020 : Debido a la pandemia de COVID-19, la UEFA trasladó a Alemania las últimas fases del torneo. El 21 de agosto 21, a puerta cerrada, el Sevilla derrotó al Inter de Milán por 3-2 en una final dramática y con muchos goles, para levantar su sexto título de la Europa League.

Los pilones luminosos: El rasgo más llamativo de la arquitectura del estadio son sus cuatro torres de acero de 72 metros de altura, situadas en cada esquina. Actúan como anclajes visuales brillantes en el skyline de Colonia. Cuando el FC Köln marca un gol, el speaker del estadio pulsa un famoso botón que hace parpadear los pilones en un vibrante rojo y blanco.

Récords y estadísticas del FC Köln

El FC Köln es uno de los clubes de fútbol más históricos y con más arraigo de Alemania. Fundado en 1948 a través de la fusión de Kölner Ballspiel-Club 1901 y SpVgg Sülz 07, el club se consolidó como una de las primeras potencias del fútbol alemán.

Palmarés del club y títulos destacados

Campeón de Alemania / ganador de la Bundesliga : 3 títulos (1962, 1964, 1978)

DFB-Pokal : 4 títulos (1968, 1977, 1978, 1983)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Wolfgang Overath & Toni Schumacher (541)

Más goles: Hans Schäfer (269), Hannes Löhr (236)

El artillero Müller

Dieter Müller tiene el récord de más goles individuales en un partido de Bundesliga. Marcó 6 goles para el FC Köln durante una famosa victoria por 7-2 contra el Werder Bremen en 1977.

La leyenda de Hennes, la cabra

La mascota oficial del club es un macho cabrío vivo llamado Hennes. La tradición comenzó en 1950, cuando un director de circo regaló una joven cabra al club como una broma de carnaval. Recibió su nombre por el legendario jugador y entrenador Hennes Weisweiler.

Un 'doblete' para el recuerdo

Durante la temporada 1977-78, el Köln ganó tanto la Bundesliga como la DFB-Pokal. Superó a su gran rival Borussia Mönchengladbach en la lucha por el título de liga gracias a la diferencia de goles en la última jornada, pese a que el Gladbach ganó su último partido por un estrafalario 12-0.



