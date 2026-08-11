Con la temporada 2026/27 de la Premier League ya en marcha, los aficionados del Everton disfrutan de su segunda campaña en su recinto de primer nivel junto al paseo marítimo. Tras su histórica salida de Goodison Park, el Hill Dickinson Stadium de Bramley-Moore Dock se ha consolidado rápidamente.

GOAL tiene toda la información para conseguir entradas del Everton, incluidos pases para partidos individuales, opciones de hospitality y detalles sobre los abonos de temporada.

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Próximos partidos del Everton en la Premier League 2026/27

¿Cómo comprar entradas del Everton para la Premier League?

La demanda de entradas para el Hill Dickinson Stadium es extremadamente alta. Para garantizar un acceso justo, el Everton distribuye las entradas estándar para los partidos en casa a través de un sistema oficial de sorteo para miembros.

El portal oficial de eTicketing del Everton (eticketing.co.uk/evertonfc) es la vía principal para conseguir entradas estándar para los partidos.

Esto es exactamente lo que necesitas saber:

Membresía oficial del Everton y entradas

Debes tener una membresía activa en eticketing.co.uk/evertonfc para entrar en los sorteos de entradas:

Forever Blue+ : Otorga acceso prioritario de máximo nivel a cada sorteo para los partidos en casa.

: Otorga acceso prioritario de máximo nivel a cada sorteo para los partidos en casa. Forever Blue: Otorga acceso al intercambio oficial de entradas y a las ventanas secundarias de venta.

Sorteo de entradas del Everton

Cuándo solicitar : Los sorteos se abren en el portal eTicketing 4 semanas antes del día del partido, el lunes a las 10:00, y se cierran el martes a las 16:00.

: Los sorteos se abren en el portal eTicketing 4 semanas antes del día del partido, el lunes a las 10:00, y se cierran el martes a las 16:00. Solicitudes en grupo : Para sentarte con amigos o familia, vincula tus cuentas a través de Account Management > Network antes de inscribirte.

: Para sentarte con amigos o familia, vincula tus cuentas a través de Account Management > Network antes de inscribirte. Resultados: Los solicitantes seleccionados reciben la notificación el jueves por la tarde y las tarjetas de pago registradas se cargan automáticamente.

Formas alternativas de comprar entradas del Everton

Si no consigues asiento en el sorteo, todavía tienes algunas opciones sólidas:

Intercambio oficial de entradas : Se abre el viernes a las 10:00 tras el sorteo, lo que permite a los abonados revender a miembros, al precio nominal, los asientos que no necesiten.

: Se abre el viernes a las 10:00 tras el sorteo, lo que permite a los abonados revender a miembros, al precio nominal, los asientos que no necesiten. Mercados secundarios : Plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas verificadas entre aficionados para partidos de alta demanda, como el derbi de Merseyside.

: Plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas verificadas entre aficionados para partidos de alta demanda, como el derbi de Merseyside. Hospitality en día de partido: Reservar un paquete VIP de hospitality garantiza la entrada sin necesidad de participar en el sorteo ni de tener una membresía.

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¿Cuánto cuestan las entradas del Everton?

El precio de las entradas en el Hill Dickinson Stadium refleja las comodidades modernas del recinto, al tiempo que ofrece opciones escalonadas según las categorías de edad y la ubicación en el estadio:

Entradas individuales de liga : Las entradas estándar de venta general para adultos oscilan entre 35 £ y 75 £ o más, según la categoría del partido y la ubicación en la grada.

: Las entradas estándar de venta general para adultos oscilan entre 35 £ y 75 £ o más, según la categoría del partido y la ubicación en la grada. Tarifas reducidas: Hay tarifas con descuento disponibles en todas las gradas para seniors (65+), jóvenes adultos (18–21), júnior (11–17) y menores de 11 años.

Hay tarifas con descuento disponibles en todas las gradas para seniors (65+), jóvenes adultos (18–21), júnior (11–17) y menores de 11 años. South Stand Safe Standing : El fondo local de la South Stand cuenta con secciones específicas de safe standing, que ofrecen un ambiente inmersivo de día de partido en los tramos de precio de entrada.

: El fondo local de la South Stand cuenta con secciones específicas de safe standing, que ofrecen un ambiente inmersivo de día de partido en los tramos de precio de entrada. Paquetes de hospitality: Las experiencias prémium de día de partido empiezan en aproximadamente 399 £–495 £ por persona, y los partidos de mayor cartel, como el derbi de Merseyside, alcanzan tarifas más altas.

¿Cómo comprar abonos de temporada del Everton?

Un abono de temporada del Everton garantiza tu asiento reservado para los 19 partidos en casa de la Premier League en el Hill Dickinson Stadium durante la campaña 2026/27.

Debido a la demanda récord tras la inauguración del estadio, los abonos de temporada para la campaña 2026/27 están completamente agotados, con tasas de renovación extremadamente altas entre los actuales poseedores.

Los posibles compradores pueden inscribirse en la lista de espera oficial para abonos de temporada del Everton a través de la web del club, con prioridad para los miembros activos de Forever Blue cuando se liberen asientos.