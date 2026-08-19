Las entradas del Brighton para 2026/27 ya están a la venta para la 10.ª temporada consecutiva de las Seagulls en la Premier League, que arranca en el Amex Stadium contra el Aston Villa el domingo 23 de agosto. Y esta campaña trae algo extra: el fútbol europeo regresa a la costa sur, con el Brighton recibiendo al Tromso en la ronda de play-off de la UEFA Conference League el 27 de agosto.

Fabian Hurzeler comienza su tercera temporada al mando tras otro final en la mitad alta de la tabla, y con las visitas ligueras del campeón Arsenal, Liverpool, Manchester City y Manchester United aún por llegar, además del derbi de la A23 contra el Crystal Palace el 18 de octubre, la demanda de asientos en el Amex superará la oferta en la mayoría de los partidos. GOAL te explica todas las opciones de entradas del Brighton para 2026/27, desde las entradas de partido más baratas hasta los abonos y la hospitalidad, y dónde comprarlas ahora mismo.

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Próximos partidos del Brighton 2026/27 en el Amex Stadium

A continuación, la lista completa de partidos en casa confirmados del Brighton en el Amex Stadium para la temporada 2026/27:

Fecha Partido Competición Entradas Dom. 23 ago. Brighton vs Aston Villa Premier League Entradas Jue. 27 ago. Brighton vs Tromso Play-off de la UEFA Conference League Entradas Sáb. 5 sep. Brighton vs Leeds United Premier League Entradas Sáb. 19 sep. Brighton vs Arsenal Premier League Entradas Dom. 18 oct. Brighton vs Crystal Palace Premier League Entradas Sáb. 7 nov. Brighton vs Brentford Premier League Entradas Sáb. 28 nov. Brighton vs Newcastle United Premier League Entradas Sáb. 12 dic. Brighton vs Everton Premier League Entradas Sáb. 19 dic. Brighton vs Ipswich Town Premier League Entradas Sáb. 2 ene. Brighton vs Manchester United Premier League Entradas Mié. 6 ene. Brighton vs Bournemouth Premier League Entradas Sáb. 23 ene. Brighton vs Manchester City Premier League Entradas Sáb. 6 feb. Brighton vs Hull City Premier League Entradas Sáb. 20 feb. Brighton vs Tottenham Hotspur Premier League Entradas Mié. 3 mar. Brighton vs Fulham Premier League Entradas Sáb. 20 mar. Brighton vs Coventry City Premier League Entradas Sáb. 17 abr. Brighton vs Chelsea Premier League Entradas Sáb. 1 may. Brighton vs Nottingham Forest Premier League Entradas Sáb. 8 may. Brighton vs Sunderland Premier League Entradas Dom. 23 may. Brighton vs Liverpool Premier League Entradas

¿Cómo comprar entradas del Brighton 2026/27?

La mejor forma de comprar entradas del Brighton a precio oficial es a través del portal oficial del club en tickets.brightonandhovealbion.com, aunque la mayoría de los partidos requieren una membresía MyAlbion+ y rara vez llegan a la venta general. Para todos los demás, StubHub es la vía más realista, con entradas para todos los partidos del Brighton en casa, incluidos los encuentros agotados, y con cada compra cubierta por la garantía FanProtect. Con noches europeas añadidas al calendario, revisar pronto la reventa es la mejor manera de asegurarte el partido que quieres.

Los abonos son la única garantía de tener asiento en todos los partidos en casa y ahora van de 630 a 1.100 libras tras una subida media del 3,88 %, pero con un 95 % de renovaciones, muy pocos salen a la venta abierta, así que registra tu interés en el club cuanto antes. Para una experiencia prémium en día de partido, los paquetes de hospitalidad van desde unas 222 libras para el Heineken Lounge, pasando por experiencias gastronómicas como The Goldstone y Bruno's Restaurant desde unas 282 libras, hasta unas 5.220 libras por un Legends Box privado, que se puede reservar a través del club y de Seat Unique.

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¿Cuánto cuestan las entradas del Brighton 2026/27?

El Brighton sigue siendo una de las opciones más asequibles de la Premier League para pasar un día de fútbol. Las entradas de partido a precio oficial compradas directamente al club han oscilado entre 33 y 78 libras para adultos en las últimas temporadas, con el mismo asiento a distinto precio de un partido a otro en función del rival. Los asientos más baratos están en la North Stand, mientras que los más caros se sitúan en la línea de medio campo de la West Stand, seguidos muy de cerca por la línea de medio campo de la East Stand.

En el mercado de reventa, las entradas para los primeros partidos en casa se han anunciado desde unos 100 euros, con los encuentros de inicio de temporada ante Aston Villa y Leeds entre las formas más baratas de ver en directo al Brighton. Los precios suben para los visitantes más potentes, así que el derbi contra el Crystal Palace y las visitas de Arsenal, Liverpool y los dos clubes de Mánchester tendrán un coste superior. Compara todo lo que aparece actualmente en StubHub antes de que los precios suban según se acerque el inicio del partido.

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Todo lo que necesitas saber sobre el Amex Stadium

El American Express Stadium, conocido universalmente como el Amex y oficialmente como el Falmer Stadium, es la casa del Brighton desde su inauguración en 2011. Situado en Falmer, en las afueras de Brighton and Hove, tiene capacidad para 31.876 aficionados, y su reputación como una de las experiencias de día de partido más amables y mejor organizadas del fútbol inglés está bien ganada, con acceso digital NFC sin contacto y un ambiente familiar famoso por su acogida.

La West Stand es una estructura de tres niveles con capacidad para 13.654 aficionados, incluidos 14 palcos de lujo; la East Stand y la Family Stand tienen capacidad para 11.833; la North Stand cuenta con 2.688 asientos, con más zonas de safe standing esta temporada, y los aficionados visitantes ocupan la South Stand, con 2.575 asientos. Más allá del fútbol, el estadio ha acogido partidos del Mundial de Rugby de 2015, la Eurocopa femenina de la UEFA 2022 y el Mundial femenino de Rugby de 2025.

Llegar es sencillo: la estación de tren de Falmer está justo al lado del estadio, y el viaje en tren los días de partido está incluido en la mayoría de las entradas desde estaciones de toda la región. Con fútbol de la Premier League y europeo bajo los focos esta temporada, rara vez ha habido un mejor momento para visitarlo. Asegura hoy tus entradas del Brighton 2026/27 en StubHub antes de que se agoten los partidos más importantes.