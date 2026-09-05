Puede que el Beşiktaş haya estado lejos del ritmo de los aspirantes al título en las últimas campañas, desde que levantó la corona de la Süper Lig 2020/21, pero el clan de las Kara Kartallar ('Águilas Negras') confía en que esta sea la temporada en la que vuelva a la primera línea del fútbol turco. Ya puedes reservar entradas para ver en acción a los jugadores del Beşiktaş.

El exentrenador del Bolonia Vincenzo Italiano ha recibido la responsabilidad de reactivar a la fervorosa afición del Beşiktaş, después de que el conjunto de Estambul terminara la pasada temporada muy descolgado de los líderes de la Süper Lig, durante los 9 meses de mandato de Sergen Yalcin.

El Beşiktaş quiere dar un paso firme esta temporada. Espera que sus fichajes de verano, entre los que destacaron las incorporaciones de Leandro Trossard y Dušan Vlahović, junto con la pareja turca de centrocampistas formada por Orkun Kökçü y Salih Özcan, rindan desde el primer momento.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre entradas para que puedas asegurarte un asiento en los partidos del Beşiktaş, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y más.

Próximos partidos del Beşiktaş

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas vie, 11 sep (20:00) Süper Lig: Beşiktaş vs Erzurumspor Estadio Tüpraş (Estambul) Entradas jue, 17 sep (22:00) Liga Europa: Beşiktaş vs Marseille Estadio Tüpraş (Estambul) Entradas dom, 20 sep (20:00) Süper Lig: Amed vs Beşiktaş Estadio Diyarbakır (Diyarbakır) Entradas dom, 11 oct (18:00) Süper Lig: Beşiktaş vs Kocaelispor Estadio Tüpraş (Estambul) Entradas jue, 15 oct (21:00) Liga Europa: Hoffenheim vs Beşiktaş SNP Arena (Sinsheim) Entradas dom, 18 oct (18:00) Süper Lig: Trabzonspor vs Beşiktaş Complejo Deportivo Şenol Güneş (Trabzon) Entradas jue, 22 oct (22:00) Liga Europa: Beşiktaş vs Crystal Palace Estadio Tüpraş (Estambul) Por confirmar dom, 25 oct (18:00) Süper Lig: Beşiktaş vs İstanbul Başakşehir Estadio Tüpraş (Estambul) Entradas dom, 1 nov (18:00) Süper Lig: Kasımpaşa vs Beşiktaş Estadio Recep Tayyip Erdoğan (Estambul) Entradas

Cómo comprar entradas del Beşiktaş

Las entradas oficiales para los partidos del Beşiktaş se venden exclusivamente a través de la plataforma Passo, o de la aplicación móvil de Passo, y normalmente solo salen a la venta entre 3 y 5 días antes de cada jornada concreta.

Debido a las estrictas leyes deportivas turcas diseñadas para prevenir la violencia y la reventa, cada entrada debe estar vinculada electrónicamente a una tarjeta personalizada de identificación de aficionado llamada Passo Taraftar Card, anteriormente conocida como Passolig. No puedes entrar al estadio ni comprar una entrada sin ella.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Beşiktaş en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurarse un asiento a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Beşiktaş?

Las entradas oficiales del Beşiktaş para los partidos ligueros estándar en el Estadio Tüpraş de Estambul suelen oscilar entre 760 TRY y más de 5.000 TRY, pero pueden dispararse hasta más de 19.000 TRY para los grandes derbis de Estambul o las grandes noches europeas.

Los precios varían entre distintas categorías según la grada y el nivel que elijas en el Estadio Tüpraş:

Grada Norte (Kuzey) : Detrás de la portería; la sección más bulliciosa, hogar de los grupos de aficionados más apasionados y ruidosos. Las entradas para partidos normales cuestan aprox. entre 760 TRY y 1.500 TRY.

Grada Sur (Güney) : Detrás de la portería; una zona de aficionados más tranquila que su equivalente del 'Norte'. Las entradas para partidos normales cuestan aprox. entre 760 TRY y 1.500 TRY.

Grada Este (Doğu) : Lateral principal; excelente y amplia vista lateral; más bulliciosa y ruidosa que la grada Oeste. Las entradas para partidos normales cuestan aprox. entre 1.500 TRY y más de 4.500 TRY.

Grada Oeste (Batı) : Tribuna principal; cuenta con el palco de prensa, palcos de lujo y vistas de los banquillos. Las entradas para partidos normales cuestan aprox. entre 1.500 TRY y más de 5.000 TRY.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o sitios de reventa secundarios como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Tüpraş

El Estadio Tüpraş es un moderno recinto deportivo situado en el corazón de Estambul, justo al borde del pintoresco estrecho del Bósforo. Está ampliamente considerado como una de las ubicaciones de estadio más bellas del mundo, con vistas al agua donde Europa se encuentra con Asia. El estadio tiene capacidad para unos 42.684 aficionados y ha sido la apasionada casa del Beşiktaş desde 2016.

En 1947, Estambul inauguró su primer gran recinto deportivo moderno en el actual emplazamiento del Estadio Tüpraş, llamado Estadio İnönü. Durante más de 60 años, fue un legendario templo del fútbol compartido en algunos periodos por los clubes más grandes de la ciudad. En 2013, el Beşiktaş derribó la antigua estructura para construir desde cero el Estadio Tüpraş.

Más allá del deporte, el recinto también sirve como un enorme espacio para conciertos, y ha acogido actuaciones legendarias de rock de bandas como Guns N' Roses.

Partidos de fútbol memorables disputados en el Estadio Tüpraş:

Supercopa de la UEFA (2019) : La primera gran final europea disputada en el recinto fue un duelo íntegramente inglés bajo los focos. Tras un emocionante 2-2 después de la prórroga, el Liverpool ganó el trofeo en la tanda de penaltis contra el Chelsea. El partido también hizo historia porque Stéphanie Frappart se convirtió en la primera mujer en arbitrar una gran final masculina de la UEFA.

Final de la Liga Europa de la UEFA (2026) : Respaldado por miles de aficionados ingleses desplazados y observado por el príncipe William desde los palcos VIP, el Aston Villa logró una contundente victoria por 3-0 sobre el SC Freiburg para conquistar su primer gran trofeo continental en más de cuatro décadas.

'Milagro de Estambul' : El Beşiktaş parecía completamente hundido tras ir perdiendo 3-0 al descanso contra el Benfica. Sin embargo, espoleado por una multitud ensordecedora, el conjunto local protagonizó una de las mayores remontadas de la historia de la Champions League. Los goles en la segunda parte de Cenk Tosun, Ricardo Quaresma y Vincent Aboubakar igualaron el marcador en 3-3, lo que volvió locos a los aficionados del Beşiktaş.

Preservar la historia: Como el estadio se asienta en una zona histórica muy sensible, cerca de palacios de la era otomana, su exterior presenta columnas clásicas recubiertas de piedra caliza natural para integrarse bellamente en el entorno. El histórico muro sur 'Eski Açık' del estadio original de 1947 también se conservó y se integró directamente en el diseño.

Récords y estadísticas del Beşiktaş

Fundado en 1903, el Beşiktaş, Beşiktaş J.K., posee algunos de los registros más notables de la historia del fútbol turco.

Palmarés del club y trofeos destacados

Campeonatos de liga turca : 21 títulos

Copa de Turquía : 11 títulos

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Mehmet Özdilek (491), Rıza Çalımbay (485)

Más goles: Hakkı Yeten (382), Şeref Görkey (320)

El único campeón invicto

El Beşiktaş fue el primer equipo, y el único hasta ahora, en ganar la moderna Süper Lig turca sin perder un solo partido, al completar invicto la temporada 1991-92.

La racha más larga sin perder

Las 'Águilas Negras' tienen el récord de la racha más larga sin perder en la historia de la liga turca, con 56 partidos entre 1991 y 1992.

Honor del emblema nacional

El Beşiktaş es el único club turco autorizado a lucir la bandera nacional turca directamente dentro de su escudo. Esto le fue concedido después de que representara a toda la selección nacional turca en un partido contra Grecia en 1952.















