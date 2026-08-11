Es probable que Aston Villa vuelva a subir la temperatura durante la temporada 2026/27 en Villa Park.

Con más de 42.000 aficionados atravesando los tornos de Villa Park, la legendaria marea granate y azul está lista para impulsar al equipo en la UEFA Champions League y en la clasificación de la Premier League.

Entonces, ¿cómo puedes conseguir una entrada para ver en acción al Aston Villa? GOAL te explica tus opciones para verlo en 2026-27, incluido dónde encontrar entradas, renovaciones de abonos de temporada, precios de membresía y los paquetes prémium disponibles ahora mismo.

Reserva entradas del Aston VillaComprar entradas

Próximos partidos y entradas del Aston Villa en la Premier League 2026/27

¿Cómo comprar entradas del Aston Villa para la Premier League?

Conseguir entradas del Aston Villa en Villa Park requiere acudir a canales oficiales específicos, ya que la alta demanda hace que las localidades estándar de admisión general se agoten rápido y se entreguen en formato digital a través de la app del Aston Villa.

Esta es la forma más rápida de comprarlas:

Membresía oficial y sorteos : Unirse a un nivel de Official Membership es esencial para el acceso principal. Otorga entrada a los sorteos para miembros, como Loyalty o First Timer Ballots, y a ventanas prioritarias de venta entre 3 y 4 semanas antes del inicio del partido.

: Unirse a un nivel de Official Membership es esencial para el acceso principal. Otorga entrada a los sorteos para miembros, como Loyalty o First Timer Ballots, y a ventanas prioritarias de venta entre 3 y 4 semanas antes del inicio del partido. Intercambio oficial de entradas: Los miembros pueden comprar entradas a precio nominal publicadas directamente por abonados que no pueden asistir a los partidos a través del portal oficial de reventa del club.

Los miembros pueden comprar entradas a precio nominal publicadas directamente por abonados que no pueden asistir a los partidos a través del portal oficial de reventa del club. Paquetes oficiales de hospitality: Reservar una experiencia de hospitality para el día de partido, como The Lower Grounds, 150 Club o 82 Champions Club, garantiza la entrada sin necesidad de membresía ni de participar en un sorteo.

Reservar una experiencia de hospitality para el día de partido, como The Lower Grounds, 150 Club o 82 Champions Club, garantiza la entrada sin necesidad de membresía ni de participar en un sorteo. Mercados secundarios: Para partidos de Premier League o competiciones europeas con todo vendido, los aficionados pueden recurrir a plataformas secundarias para opciones alternativas de reventa entre aficionados. Consulta los términos y condiciones del sitio web en el que compres.

Reserva entradas del Aston VillaComprar entradas

¿Cómo comprar abonos de temporada del Aston Villa?

La única forma de garantizar un asiento para cada partido de la Premier League en casa en Villa Park es tener un abono de temporada del Aston Villa.

Un abono da acceso a los 19 partidos de liga que el club disputa como local y ofrece ventanas prioritarias de reserva para eliminatorias de copa.

Los abonos de temporada para la campaña 2026-27 están agotados, y los más baratos para adultos parten de £703.

Los actuales abonados tienen ventanas prioritarias de renovación antes de cada nueva campaña, mientras que los posibles compradores pueden apuntarse a la lista de espera oficial para abonos de temporada.

¿Cuánto cuestan las entradas del Aston Villa?

Con los abonos de temporada no disponibles, la mayoría de los seguidores que acudan a los partidos del Aston Villa en Villa Park esta temporada comprarán una entrada individual para el día de partido del encuentro que elijan.

Estas se venden partido a partido y se ofrecen a distintos precios, en función de factores como la ubicación del asiento, el encuentro y el rival a lo largo de una campaña.

A continuación, puedes encontrar el precio de los partidos del Aston Villa esta temporada, basándose en su tabla de costes de la Categoría A de la temporada pasada:

Zona de precio Adulto Mayores de 66 / Menores de 21 Fuerzas Armadas Menores de 18 Menores de 14 Zona 1 £82,00 £61,50 £65,50 £42,00 £25,00 Zona 2 £76,00 £57,00 £61,00 £39,00 £23,00 Zona 3 £71,00 £53,00 £56,50 £35,50 £21,00 Zona 4 £58,00 £43,50 £45,50 £29,50 £17,50 Espacios para sillas de ruedas £58,00 £43,50 £45,50 £29,50 £17,50

¿Cuándo salen a la venta las entradas del Aston Villa?

Las entradas generales y los paquetes prémium de hospitality para la temporada 2026-27 están disponibles para consulta y compra a través de la plataforma oficial de venta de entradas del club.

Las entradas para el día de partido suelen ponerse a la venta entre 4 y 5 semanas antes del inicio, comenzando con ventanas prioritarias exclusivas para miembros oficiales antes de llegar a la venta general.

¿Cómo puedo comprobar la disponibilidad de entradas del Aston Villa?

La demanda de entradas del Aston Villa sigue en máximos históricos mientras el equipo de Unai Emery continúa compitiendo al más alto nivel en Inglaterra y en Europa.

El lugar más fiable para consultar la disponibilidad en tiempo real de los próximos partidos es el portal oficial del club en avfc.co.uk.

¿Cuánto cuesta una membresía del Aston Villa?

Una membresía oficial del Aston Villa proporciona acceso prioritario a lanzamientos de entradas para partidos en casa, descuentos exclusivos en tiendas y contenido digital.

Niveles de membresía disponibles para la temporada 2026-27:

Adulto : £50

: £50 Equipo femenino : £30

: £30 Video Membership : £35

: £35 Video Lite : £15

: £15 Junior (edades 3-11 y 12-17) : £30

: £30 Junior (edades 0-2): Gratis

¿Dónde puedo comprar experiencias prémium del Aston Villa?

Hay tres experiencias prémium del Aston Villa disponibles para comprar:

Lower Grounds Premium: Acceso al salón exclusivo, asientos en la Trinity Stand, instalaciones antes y después del partido, pantallas gigantes, sesiones de preguntas y respuestas con exjugadores, comida y bar de cortesía, y un programa oficial del día de partido.

Acceso al salón exclusivo, asientos en la Trinity Stand, instalaciones antes y después del partido, pantallas gigantes, sesiones de preguntas y respuestas con exjugadores, comida y bar de cortesía, y un programa oficial del día de partido. 150 Club: Asientos acolchados en la línea de medio campo de la Doug Ellis Stand, bebidas de bienvenida, comida servida en mesa, especialidades del chef al descanso, visitas de leyendas del Villa y regalos de día de partido.

Asientos acolchados en la línea de medio campo de la Doug Ellis Stand, bebidas de bienvenida, comida servida en mesa, especialidades del chef al descanso, visitas de leyendas del Villa y regalos de día de partido. 82 Champions Club: Asientos acolchados en ubicación central en la Trinity Road Stand, experiencia gastronómica de dos platos, bar de cortesía y apariciones de leyendas.

Todos los paquetes prémium pueden consultarse o reservarse directamente en la web oficial del Aston Villa.

Planificar la compra de entradas para partidos de alta exigencia en la Premier League requiere prestar mucha atención a los niveles de membresía y a las fechas oficiales de lanzamiento. Si planeas asegurar predicciones en tiempo real a medida que se desarrolla la acción, la velocidad de navegación del software móvil lo es todo. Echa un vistazo más de cerca a nuestra guía seleccionada para mejorar tu rutina de día de partido con nuestro código promocional de melbet.