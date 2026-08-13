Cómo comprar entradas del Al-Riyadh 2026/27: precios de la Saudi Pro League, próximos partidos y más

La Saudi Pro League ha crecido de forma espectacular en relevancia global en las últimas temporadas, gracias a la llegada de algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial a Oriente Medio. Entre los clubes que compiten en esta división de élite está el Al-Riyadh, uno de los cuatro equipos de la capital saudí, Riad, que lucha en la cima del fútbol saudí.

Aunque no cuenta con un palmarés tan destacado como algunos de sus rivales de la ciudad, el Al-Riyadh tiene una rica historia que se remonta a su fundación en 1953 y afronta la 2026/27 con la intención de dejar atrás una turbulenta lucha por la permanencia, después de mantenerse de algún modo en la Saudi Pro League la temporada pasada con tres entrenadores distintos.

Deja que GOAL te guíe a través de todo lo que necesitas saber sobre cómo comprar entradas para los partidos del Al-Riyadh, incluido dónde adquirirlas y cuánto cuestan, para que puedas estar allí en persona y apoyar al club.

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Próximos partidos del Al-Riyadh en la 2026/27

Fecha y hora (KSA) Partido Entradas vie, 14 de ago de 2026 - 23:00 Al-Ettifaq vs Al Riyadh Entradas jue, 3 de dic de 2026 - 12:00 Al Riyadh vs Al Ittihad Entradas jue, 10 de dic de 2026 - 12:00 Al-Faisaly vs Al Riyadh Entradas lun, 14 de dic de 2026 - 12:00 Al Riyadh vs Al-Ettifaq Entradas jue, 11 de feb de 2027 - 15:00 Al Nassr vs Al Riyadh Entradas jue, 18 de feb de 2027 - 15:00 Al Riyadh vs Al Shabab Entradas jue, 25 de feb de 2027 - 15:00 Neom SC vs Al Riyadh Entradas jue, 11 de mar de 2027 - 14:00 Al Riyadh vs Al Ahli Entradas jue, 18 de mar de 2027 - 15:00 Al Riyadh vs Al Khaleej Entradas vie, 2 de abr de 2027 - 13:00 Al Kholood vs Al Riyadh Entradas jue, 8 de abr de 2027 - 13:00 Al Riyadh vs Al-Fayha Entradas

Esto cubre los partidos confirmados actualmente con fecha. La Saudi Pro League publica su calendario completo de 34 jornadas por fases, y los partidos restantes del Al-Riyadh se irán añadiendo a medida que avance la temporada, junto con un parón a mitad de curso para dar cabida a la organización por parte de Arabia Saudí de la Copa Asiática de la AFC 2027.

Cómo comprar entradas del Al-Riyadh para la 2026/27

La forma más fiable de comprar entradas para los partidos del Al-Riyadh es a través de la página web oficial de la Saudi Pro League (SPL), donde puedes ir a la sección 'Fixture/Tickets' dentro de la pestaña 'Matches'. Las entradas también están disponibles a través de los canales oficiales de venta de entradas del propio Al-Riyadh.

Las jornadas de la Saudi Pro League suelen disputarse durante tres días, de jueves a sábado, en línea con el fin de semana saudí, y las entradas normalmente se ponen a la venta un par de semanas antes de cada partido.

Para los encuentros de mayor demanda, como los partidos contra Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad o Al-Ahli, se recomienda encarecidamente comprar las entradas en cuanto salgan a la venta para asegurarse los mejores asientos.

No se requiere ser socio del club para comprar entradas para un solo partido, pero el Al-Riyadh también ofrece varios paquetes de membresía, cada uno con ventajas como acceso prioritario a las entradas, contenido exclusivo y beneficios en el estadio.

Aunque los portales oficiales de la liga y del club siguen siendo la forma más segura de conseguir entradas, los aficionados también pueden consultar plataformas secundarias de confianza como Ticombo, que ofrece una opción alternativa para los seguidores que quieran asistir.

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Cuánto cuestan las entradas del Al-Riyadh para la 2026/27

Los precios de las entradas del Al-Riyadh varían en función del partido, la categoría del asiento y el nivel de demanda.

Las opciones prémium, como los palcos VIP y las suites ejecutivas, tienen un coste más elevado, mientras que las entradas generales ofrecen una forma más asequible de seguir la acción. Para los grandes partidos, los precios pueden ir de 50 SAR a 1.500 SAR o más para los asientos prémium.

Los aficionados deben estar atentos a la página web oficial de la SPL o a los propios canales del Al-Riyadh para consultar la información más reciente sobre las entradas, incluida la disponibilidad y los precios.

Las entradas también están disponibles en plataformas secundarias de confianza como Ticombo, que ofrecen una alternativa para los seguidores que quieran asegurarse su sitio.

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¿Qué esperar del Al-Riyadh en la 2026/27?

El Al-Riyadh SC, fundado en 1953, es uno de los clubes históricos del fútbol saudí, aunque la temporada pasada fue de todo menos estable fuera del campo. Javier Calleja, el exentrenador del Villarreal que fue contratado para dirigir al club, fue destituido en noviembre de 2025 tras un mal inicio, y Daniel Carreño tomó el relevo antes de que él también fuera sustituido, por Mauricio Dulac, en febrero de 2026. En medio de toda esa agitación, el Al-Riyadh se vio inmerso en una verdadera lucha por el descenso en las últimas semanas y finalmente logró la permanencia en la 15.ª posición.

El club esperará mucha más estabilidad esta vez, con el caos de la pasada temporada ya atrás y una plantilla asentada, construida alrededor del delantero Mamadou Sylla, que busca afianzar al Al-Riyadh con mayor comodidad en la máxima categoría.

Los aficionados que quieran ver al Al-Riyadh en acción pueden asegurarse sus entradas para los próximos partidos y así no perderse la oportunidad de presenciar algunos de los encuentros más emocionantes de la liga.

Historia del Estadio Príncipe Faisal bin Fahd

El Estadio Príncipe Faisal bin Fahd es el histórico campo del Al-Riyadh SC, situado en el distrito de Al-Malaz, en Riad, Arabia Saudí. El recinto ha sido una pieza clave del panorama deportivo de la ciudad desde que se pusieron sus cimientos en 1971, y anteriormente fue la casa de Al-Nassr, Al-Hilal y Al-Shabab en décadas anteriores, antes de que cada uno de esos clubes se trasladara a estadios más nuevos y construidos específicamente para ese fin.

Actualmente, el estadio tiene capacidad para alrededor de 22.000 espectadores, lo que lo convierte en un escenario más íntimo en comparación con algunas de las arenas más nuevas del Reino. Su diseño compacto ayuda a crear un gran ambiente en los días de partido, especialmente durante los encuentros importantes de la Pro League.

Situado en la carretera Salah Ad Din Al Ayyubi, el estadio es de fácil acceso para los aficionados locales y desempeña un papel central en la identidad del club. También está previsto que sea ampliado de forma significativa como parte de los preparativos de Arabia Saudí para albergar la Copa del Mundo de la FIFA 2034, con una capacidad que se espera que aumente hasta alrededor de 45.000 en los próximos años.