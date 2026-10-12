Los tradicionales programas de partidos internacionales de otoño y giras de verano del rugby union se han transformado en el Campeonato de Naciones de World Rugby, un torneo mundial unificado que arrancó en julio y culmina este noviembre. ¿Quieres ver en directo a los mejores jugadores y selecciones de este deporte? Compra tus entradas hoy.

Esta competición bienal de nueva creación busca acabar con los amistosos sin trascendencia mediante una clasificación, enfrentamientos entre selecciones de ambos hemisferios y una gran final de cierre de temporada en Twickenham (domingo 29 de noviembre).

Durante el verano se disputaron tres jornadas en el hemisferio sur. Ahora la competición se traslada al hemisferio norte para las tres últimas jornadas y la fase final.

En GOAL te ofrecemos toda la información actualizada sobre cómo comprar entradas para el Campeonato de Naciones de World Rugby 2026: dónde conseguirlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se celebra el Campeonato de Naciones de World Rugby 2026?

La primera edición del Campeonato de Naciones de World Rugby se celebra del 4 de julio al 29 de noviembre de 2026. El torneo se divide en dos periodos de competición, seguidos de una fase final:

Serie de verano (jornadas 1 a 3) : Del 4 al 18 de julio, con las selecciones del hemisferio norte viajando al sur.

Serie de otoño (jornadas 4 a 6) : Del 6 al 21 de noviembre, con las selecciones del hemisferio sur disputando partidos en el norte.

Fin de semana de las finales : Del 27 al 29 de noviembre en el Allianz Stadium de Twickenham, Londres. La gran final, que decidirá el campeón absoluto, se disputará el domingo 29 de noviembre.

Cómo comprar entradas para el Campeonato de Naciones de World Rugby 2026

Las entradas oficiales para el Campeonato de Naciones de World Rugby 2026 pueden comprarse a través de los canales centrales del torneo o de las federaciones anfitrionas, según el partido.

Fin de semana de las finales (del 27 al 29 de noviembre) : Las entradas para los seis partidos finales en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial del Campeonato de Naciones y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas.

Partidos de la fase de grupos (julio y noviembre) : Las entradas para cada partido de la fase de grupos las distribuyen directamente las federaciones de las selecciones anfitrionas. Puedes adquirirlas en sus portales oficiales.

Las entradas de la competición salieron a la venta en distintas fechas según el tipo de partido y los diferentes periodos de venta prioritaria:

Preventas para clubes y titulares de derechos de asiento : Los primeros periodos de venta, reservados a grupos prioritarios como titulares de derechos de asiento y clubes afiliados, comenzaron en enero de 2026.

Venta general para el fin de semana de las finales : Las entradas para el fin de semana de las finales en el Allianz Stadium salieron a la venta para el público general en marzo de 2026.

Venta general para la fase de grupos : Cada país abrió la venta en fechas distintas. Por ejemplo, las entradas para los partidos disputados en el Principality Stadium (Gales) salieron a la venta para el público general en abril de 2026, después de los periodos prioritarios para socios.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como Ticombo.

Transferencias garantizadas: Ticombo protege todas las transferencias y compras de entradas mediante su programa de seguridad integrado, TixProtect. Este programa garantiza que recibirás tus entradas a tiempo y que serán válidas para el evento o, de lo contrario, obtendrás un reembolso del 100 %.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Campeonato de Naciones de World Rugby 2026?

Los precios de las entradas oficiales para el Campeonato de Naciones de World Rugby 2026 varían considerablemente según se compren entradas para un solo día o abonos de varios días para el fin de semana de las finales en el Allianz Stadium (Twickenham), Londres.

Para cada jornada de dos partidos del fin de semana de las finales, los precios oficiales se distribuyen de la siguiente manera:

Viernes 27 de noviembre, dos partidos : Entradas de día de 20 a 125 £

Sábado 28 de noviembre, dos partidos : Entradas de día de 40 a 180 £

Domingo 29 de noviembre, dos partidos : Entradas de día de 125 a 280 £

Abonos de varios días (para 2 o 3 días) : Ofrecen descuentos progresivos del 10 % al 15 %. Por ejemplo, un abono de 3 días para adultos cuesta entre 242 y 514 £.

Partidos de la fase de grupos de noviembre (por país anfitrión)

Los precios de las entradas estándar para adultos de los partidos de la fase de grupos organizados por las selecciones del hemisferio norte son los siguientes:

Inglaterra (Allianz Stadium, Twickenham)

contra Japón: de 51 a 103 £

contra Australia: de 79 a 166 £

contra Nueva Zelanda: de 103 a 238 £

Irlanda (Aviva Stadium, Dublín)

contra Fiyi: de 30 a 120 €

contra Argentina: de 40 a 180 €

contra Sudáfrica: de 55 a 210 €

Escocia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

contra Japón: de 30 a 65 £

contra Australia: de 40 a 100 £

contra Nueva Zelanda: de 85 a 160 £

Gales (Principality Stadium, Cardiff)

contra Japón: de 26 a 66 £

contra Australia: de 38 a 78 £

contra Nueva Zelanda: de 68 a 128 £

Francia

contra Fiyi (Groupama Stadium, Lyon): Entradas desde 30 €

contra Sudáfrica (Stade de France, Saint-Denis): Entradas desde 30 €

contra Argentina (Stade de France, Saint-Denis): Entradas desde 25 €

Italia

contra Sudáfrica (Allianz Stadium, Turín): Entradas desde 32 €

contra Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Génova): Entradas desde 12 €

contra Fiyi (Bluenergy Stadium, Údine): Entradas desde 35 €

Consulta la web oficial de la competición y las páginas de las federaciones nacionales cuando se acerquen los partidos para obtener más información. También puedes consultar la disponibilidad actual en plataformas de reventa como Ticombo.

¿Cuál es el calendario de partidos del Campeonato de Naciones de World Rugby 2026?

Fecha y hora local Jornada y partido Entradas Estadio Vie. 6 de noviembre (20:10) J4: Irlanda contra Argentina Entradas Aviva Stadium, Dublín Sáb. 7 de noviembre (12:40) J4: Italia contra Sudáfrica Entradas Juventus Stadium, Turín Sáb. 7 de noviembre (14:10) J4: Escocia contra Nueva Zelanda Entradas Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb. 7 de noviembre (16:40) J4: Gales contra Japón Entradas Millennium Stadium, Cardiff Sáb. 7 de noviembre (21:10) J4: Francia contra Fiyi Entradas Parc Olympique Lyonnais, Lyon Dom. 8 de noviembre (15:10) J4: Inglaterra contra Australia Entradas Allianz Stadium, Londres Vie. 13 de noviembre (21:10) J5: Francia contra Sudáfrica Entradas Stade de France, París Sáb. 14 de noviembre (12:40) J5: Italia contra Argentina Entradas Stadio Luigi Ferraris, Génova Sáb. 14 de noviembre (14:10) J5: Gales contra Nueva Zelanda Entradas Principality Stadium, Cardiff Sáb. 14 de noviembre (16:40) J5: Inglaterra contra Japón Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 14 de noviembre (20:10) J5: Irlanda contra Fiyi Entradas Aviva Stadium, Dublín Dom. 15 de noviembre (15:10) J5: Escocia contra Australia Entradas Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb. 21 de noviembre (14:10) J6: Inglaterra contra Nueva Zelanda Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 21 de noviembre (14:10) J6: Escocia contra Japón Entradas Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb. 21 de noviembre (16:40) J6: Irlanda contra Sudáfrica Entradas Aviva Stadium, Dublín Sáb. 21 de noviembre (17:40) J6: Italia contra Fiyi Entradas Stadio Friuli, Údine Sáb. 21 de noviembre (20:10) J6: Gales contra Australia Entradas Principality Stadium, Cardiff Sáb. 21 de noviembre (21:10) J6: Francia contra Argentina Entradas Stade de France, París Vie. 27 de noviembre (16:40) 11.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Vie. 27 de noviembre (20:10) 5.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 28 de noviembre (13:10) 9.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 28 de noviembre (16:40) 3.er puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Dom. 29 de noviembre (13:10) 7.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Dom. 29 de noviembre (16:40) Final: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres

¿Qué selecciones participan en el Campeonato de Naciones 2026?

El torneo reúne a 12 de las mejores selecciones del mundo, divididas en dos grupos geográficos de seis:

Selecciones del hemisferio norte Selecciones del hemisferio sur Inglaterra Argentina Francia Australia Irlanda Fiyi Italia Japón Escocia Nueva Zelanda Gales Sudáfrica

¿Cuál es el formato del Campeonato de Naciones?

En lugar de disputar series de varios partidos contra un mismo rival, cada país se enfrenta una vez a las seis selecciones del otro grupo geográfico, en dos periodos distintos:

Serie de verano (jornadas 1 a 3) : Se disputó en julio. Las selecciones del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos fuera de casa.

Serie de otoño (jornadas 4 a 6) : Se disputa en noviembre. Se invierten los desplazamientos y las selecciones del hemisferio sur viajan al norte para disputar las tres jornadas restantes en emblemáticos estadios europeos.

La clasificación: Aunque las selecciones solo se enfrentan a rivales del otro grupo, sus resultados y puntos de bonificación se registran en la tabla de su propio hemisferio. Por ejemplo, las selecciones del Seis Naciones compiten entre sí en una clasificación basada en su rendimiento frente a las selecciones del sur.

Fin de semana de las finales

La competición culmina en el Allianz Stadium de Twickenham con un gran fin de semana de partidos a finales de noviembre.

Las doce selecciones viajan a Londres para disputar un último partido por la clasificación contra la selección que terminó en la misma posición en el otro grupo.

La gran final : La primera clasificada del hemisferio norte se enfrenta a la primera del hemisferio sur. La ganadora se proclama campeona oficial del Campeonato de Naciones.

Partidos por los puestos : El duelo entre las segundas clasificadas decide el 3.er puesto de la clasificación general; el de las terceras, el 5.º, y así sucesivamente hasta el enfrentamiento entre las sextas.

Desafío entre hemisferios : Un sistema de puntos similar al de la Ryder Cup mide qué hemisferio domina en el conjunto del fin de semana de las finales.



