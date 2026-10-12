Conseguir una entrada para un partido de la Primera División española es una de las grandes experiencias del fútbol mundial, ya sea para presenciar el espectáculo de El Clásico en el Spotify Camp Nou, vivir el ambiente ensordecedor de San Mamés o disfrutar de una jornada de partido en el Santiago Bernabéu.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber, desde las fechas de los grandes enfrentamientos hasta los precios medios, para que no te pierdas ningún partido.

Próximos partidos de LaLiga y entradas

¿Dónde puedo comprar entradas para LaLiga?

Hay varias opciones para asistir a los partidos de LaLiga, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes adicionales de hospitalidad.

Para comprar entradas de LaLiga, el método más fiable es acudir a las páginas web oficiales de los clubes y entrar en la sección de «Entradas».

Las entradas suelen ponerse a la venta unas semanas antes de cada partido, y puede que tengas que crear una cuenta y facilitar datos personales. También puedes comprarlas en taquillas físicas, que suelen encontrarse en los estadios de los clubes o cerca de ellos. Algunos clubes cuentan, además, con puntos de venta repartidos por las ciudades en las que tienen su sede.

Si las entradas se han agotado en los canales oficiales, quieres asegurarte un asiento antes de que salgan a la venta oficialmente o buscas entradas de última hora, puedes considerar plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuándo es el próximo Clásico?

El primer Clásico de la temporada 2026/27 está confirmado para la décima jornada, en octubre, mientras que el partido de vuelta se disputará en el Bernabéu en mayo.

El derbi madrileño también tiene dos fechas confirmadas esta temporada: el Atlético de Madrid recibirá al Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano el 20 de septiembre, en la séptima jornada, antes de que el partido de vuelta se dispute en el Bernabéu el 4 de abril de 2027, en la trigésima jornada.

Partido Fecha y hora local Entradas Derbi madrileño: Atlético de Madrid vs. Real Madrid 20 de septiembre de 2026 (18:00) Entradas El Clásico: Barcelona vs. Real Madrid 25 de octubre de 2026 (hora por confirmar) Entradas Derbi madrileño: Real Madrid vs. Atlético de Madrid 4 de abril de 2027 (hora por confirmar) Entradas El Clásico: Real Madrid vs. Barcelona 9 de mayo de 2027 (hora por confirmar) Entradas

¿Cuánto cuestan las entradas de LaLiga?

El precio de las entradas de LaLiga varía mucho.

La mayoría de los clubes ofrecen tarifas por franjas de edad, con categorías para adultos, menores y personas mayores, aunque los límites de cada una varían según el club.

Además, la ubicación del asiento en el estadio influye considerablemente en el precio de la entrada: las localidades con mejores vistas suelen ser las más caras. Algunos clubes también clasifican los partidos por categorías. Los grandes enfrentamientos contra rivales de renombre, como el derbi madrileño (Real Madrid vs. Atlético de Madrid) y El Clásico (Barcelona vs. Real Madrid), se sitúan en la categoría más alta, con la correspondiente subida de precios.

¿Qué cabe esperar de la temporada de LaLiga?

El Barcelona afronta la temporada 2026/27 como campeón por segundo año consecutivo después de que el equipo de Hansi Flick venciera por 2-0 al Real Madrid en El Clásico decisivo por el título de la pasada temporada. Así aseguró su 29.º título de Liga a falta de tres partidos. Fue su segundo título consecutivo desde la llegada de Flick en 2024, al que se sumaron una Copa del Rey y una Supercopa de España conquistadas durante ese periodo.

El Real Madrid, por el contrario, vivió una temporada para olvidar. Xabi Alonso fue sustituido por Alvaro Arbeloa a mitad de campaña en medio de informaciones sobre malestar en la plantilla, y el club acabó segundo sin conquistar un solo trofeo, un desenlace poco habitual y doloroso para una entidad de su talla. Como respuesta, el presidente Florentino Perez recurrió a Jose Mourinho, que regresa al Bernabéu para una segunda etapa 13 años después de la primera, mientras el club busca volver a la senda de las victorias.

Quien llega en su mejor momento es Kylian Mbappe. El delantero del Real Madrid fue el máximo goleador de LaLiga en sus dos primeras temporadas en España y afronta la 2026/27 tras convertirse en el segundo jugador de la historia de los Mundiales que gana dos veces la Bota de Oro. Marcó 10 goles en el torneo de 2026, disputado en Norteamérica, en el que Francia terminó cuarta. Con una plantilla asentada y Mourinho al frente, un entrenador que nunca ha completado una temporada sin títulos en ninguno de los grandes clubes a los que ha dirigido, el Real Madrid estará deseando que el estado de forma mostrado por Mbappe en el Mundial se traduzca en una candidatura real al título de Liga.