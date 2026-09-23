La UEFA Nations League 2026/27, que es la quinta edición de la competición internacional, está a punto de arrancar y puedes ver en acción a las mayores selecciones europeas por todo el continente reservando entradas hoy mismo.

La fase de liga de la competición comienza este septiembre/octubre y se presenta como un periodo apasionante, con los equipos disputando cuatro partidos en apenas unos 10 días. Tras la conclusión de la fase de liga en noviembre, los cuartos de final se disputarán en marzo de 2027, mientras que las semifinales y la final se celebrarán en junio de 2027.

Portugal defiende la corona de la UEFA Nations League que ganó en 2025 y es la selección más exitosa de la competición, tras haber conquistado también la edición inaugural en 2019. España aspira a alcanzar su cuarta final consecutiva, después de haber terminado subcampeona en 2021 y 2025 y de haber levantado el trofeo en 2023.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información vital sobre las entradas de la UEFA Nations League, incluido cómo puedes comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos de la UEFA Nations League

Fecha y hora (local) Partido Lugar Entradas jue, 24 de sep (20.45 h) Países Bajos vs Alemania Johan Cruijff ArenA (Ámsterdam) Entradas jue, 24 de sep (19.45 h) Portugal vs Gales Estádio José Alvalade (Lisboa) Entradas jue, 24 de sep (20.45 h) Noruega vs Dinamarca Ullevaal Stadion (Oslo) Entradas vie, 25 de sep (20.45 h) Italia vs Bélgica Stadio Olimpico (Roma) Entradas sáb, 26 de sep (20.45 h) Chequia vs Croacia Fortuna Arena (Praga) Entradas sáb, 26 de sep (19.45 h) Inglaterra vs España Wembley Stadium (Londres) Entradas dom, 27 de sep (18.00 h) Dinamarca vs Gales Parken Stadium (Copenhague) Entradas dom, 27 de sep (20.45 h) Noruega vs Portugal Ullevaal Stadion (Oslo) Entradas dom, 27 de sep (20.45 h) Alemania vs Grecia WWK Arena (Augsburgo) Entradas lun, 28 de sep (20.45 h) Bélgica vs Francia King Baudouin Stadium (Bruselas) Entradas mar, 29 de sep (20.45 h) Chequia vs Inglaterra Fortuna Arena (Praga) Entradas mar, 29 de sep (20.45 h) España vs Croacia Ramón Sánchez–Pizjuán (Sevilla) Entradas jue, 1 de oct (20.45 h) Alemania vs Serbia Allianz Arena (Múnich) Entradas jue, 1 de oct (20.45 h) Dinamarca vs Portugal Parken Stadium (Copenhague) Entradas jue, 1 de oct (19.45 h) Gales vs Noruega Cardiff City Stadium (Cardiff) Entradas vie, 2 de oct (20.45 h) Bélgica vs Türkiye Stade Maurice Dufrasne (Lieja) Entradas sáb, 3 de oct (20.45 h) España vs Chequia Carlos Tartiere (Oviedo) Entradas dom, 4 de oct (20.45 h) Países Bajos vs Serbia Philips Stadion (Eindhoven) Entradas dom, 4 de oct (20.45 h) Portugal vs Dinamarca Estádio do Dragão (Oporto) Entradas mar, 6 de oct (19.45 h) Inglaterra vs República Checa Wembley Stadium (Londres) Entradas

Calendario completo de la UEFA Nations League 2026/27

Fase Ronda Fecha(s) Entradas Fase de liga Jornada 1 24-26 de septiembre de 2026 Entradas

Jornada 2 27-29 de septiembre de 2026 Entradas

Jornada 3 1-3 de octubre de 2026 Entradas

Jornada 4 4-6 de octubre de 2026 Entradas

Jornada 5 12-14 de noviembre de 2026 Entradas

Jornada 6 15-17 de noviembre de 2026 Entradas Cuartos de final Ida 25-27 de marzo de 2027 Por confirmar

Vuelta 28-30 de marzo de 2027 Por confirmar Fase final Semifinales 9-10 de junio de 2027 Por confirmar

Final 13 de junio de 2027 Por confirmar

Cómo comprar entradas para la UEFA Nations League 2026/27

Para la fase de liga/grupos (septiembre - noviembre de 2026): las entradas oficiales para los partidos individuales de grupo son gestionadas por completo por las asociaciones nacionales participantes. Tendrás que comprar las entradas directamente en el portal oficial de la federación de fútbol del equipo anfitrión (por ejemplo, England Football para los partidos de Inglaterra en casa, FAW para los partidos de Gales en casa, etc.).

Para la fase final (junio de 2027): las entradas oficiales para el torneo final se distribuirán exclusivamente a través del Portal de Entradas de la UEFA.

Las entradas oficiales para los primeros partidos de la fase de grupos ya están a la venta o están terminando actualmente sus fases de venta. La mayoría de asociaciones nacionales abren sus ventanas de venta aproximadamente entre 4 y 6 semanas antes de la jornada concreta. La mayoría de asociaciones da acceso prioritario a los clubes de aficionados registrados, como el England Supporters Travel Club o la membresía 'Red Wall' de Gales, antes de que las entradas restantes salgan a la venta general al público.

Para la fase final de la Nations League (junio de 2027), la venta pública de entradas y los sorteos de solicitudes a través de la UEFA se abrirán en abril/mayo de 2027, después de que se hayan clasificado las cuatro selecciones finalistas. Para preparar la fase final de junio, merece la pena crear una cuenta 'myUEFA', para poder recibir alertas automáticas sobre las ventanas de venta de entradas.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para la UEFA Nations League 2026/27?

Las entradas oficiales para la fase de liga de la UEFA Nations League 2026/27 se venden y fijan de forma individual por la asociación de fútbol de la nación anfitriona, en lugar de a través de un portal centralizado de la UEFA. Como cada país establece sus propios precios en función del estadio y del emparejamiento, los precios de las entradas y las definiciones de categorías varían según el partido.

Aunque las secciones exactas dependen por completo del estadio anfitrión, la mayoría de asociaciones divide las entradas en 3 o 4 categorías públicas principales, además de opciones familiares y prémium.

Tomando Inglaterra como ejemplo, las entradas para los partidos en Wembley Stadium pueden clasificarse aproximadamente de la siguiente manera:

Categoría 1 (Prémium / lateral inferior y medio) : situada a lo largo de las líneas de banda principales, ofrece las mejores vistas. Los precios de admisión general para estas zonas preferentes oscilan entre 65 £ y 80 £, con asientos prémium disponibles desde 95 £ hasta 120 £.

Categoría 2 (esquinas / lateral superior) : ubicada en las esquinas del estadio o en anfiteatros más altos. Estas suelen costar alrededor de 45 £.

Categoría 3 (fondo / detrás de las porterías) : suele ser donde se sitúan los aficionados locales más ruidosos o las zonas designadas para la afición visitante. Las entradas estándar de fondo tienen un precio a partir de unas 35 £.

Zonas familiares y concesiones : muchas naciones anfitrionas ofrecen tarifas muy reducidas para familias y jóvenes. Por ejemplo, pueden encontrarse entradas para zonas familiares por 25 £ para adultos y 12,50 £ para menores de 16 años.

Sigue de cerca los sitios oficiales de la selección cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también los sitios secundarios de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

¿Qué equipos están en los grupos A de la UEFA Nations League?

Grupo A1 Grupo A2 Grupo A3 Grupo A4 Francia Alemania España Portugal Italia Países Bajos Croacia Dinamarca Bélgica Serbia Inglaterra Noruega Turkey Grecia Chequia Gales

Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final en marzo de 2027.

¿Quiénes son los recientes ganadores de la UEFA Nations League?