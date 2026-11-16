La Supercopa de Italia vuelve al formato de dos equipos y a suelo italiano. El Inter, vigente campeón de la Serie A, se enfrentará al Lazio, subcampeón de la Copa de Italia la pasada temporada, en San Siro el 22 de diciembre. Reserva ya tus entradas para este emocionante duelo navideño en Milán.

El Inter de Milán ha participado en cada una de las seis últimas ediciones de la Supercopa de Italia y encadenó tres títulos entre 2021 y 2023. Para encontrar el último triunfo del Lazio en la competición hay que remontarse a 2019. El Napoli se llevó el título el pasado diciembre tras vencer 2-0 al Bologna en el estadio de la Universidad Rey Saúd de Riad.

El Inter de Cristian Chivu contará con una ventaja psicológica de cara al encuentro. No solo jugará en casa, en San Siro, sino que también lleva 10 partidos invicto ante el Lazio, incluida una victoria por 2-0 en la final de la Copa de Italia de mayo.

Pero ¿cómo puedes disfrutar de toda la emoción del partido en persona? GOAL te presenta todas las opciones para conseguir entradas para la Supercopa de Italia, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se disputa la Supercopa de Italia 2026?

La próxima edición de la Supercopa de Italia, entre el Inter de Milán y el Lazio, se disputará en San Siro, en Milán, y tiene previsto comenzar a las 21:00, hora local (CET).

Cómo comprar entradas para la Supercopa de Italia 2026

Las entradas oficiales para la Supercopa de Italia 2026 se venden principalmente a través de Vivaticket, el socio oficial de venta de entradas de la Serie A, y de los portales de los clubes participantes.

La venta de entradas de los clubes para los partidos de la Supercopa suele desarrollarse por fases. Comienza semanas antes del encuentro con un periodo prioritario para abonados, seguido de otro para titulares de la tarjeta de aficionado o CRN y, si quedan entradas disponibles, de la venta al público general.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa, como Ticombo.

Transferencias garantizadas: Ticombo protege todas las transferencias y compras de entradas mediante su programa de seguridad integrado, llamado TixProtect. Este programa garantiza que recibirás tus entradas a tiempo y que serán válidas para el evento; de lo contrario, obtendrás un reembolso del 100 %.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Supercopa de Italia 2026?

Tomando como referencia los precios de otras grandes finales de copa nacionales en Italia y las tarifas habituales de los distintos niveles de San Siro, se espera que las entradas oficiales de venta general cuesten entre 35 y más de 250 €, según el anillo y la grada.

Los precios oficiales estimados para los tres anillos y las cuatro gradas de San Siro se desglosan así:

Sector Ubicación y vistas Precio oficial estimado Terzo Anello (tercer anillo) Zona alta del nivel superior (azul, verde, rojo) 35–55 € Secondo Anello Blu / Verde Detrás de las porterías (Curva Sud y Curva Nord) 50–80 € Primo Anello Blu / Verde Nivel inferior detrás de las porterías 75–110 € Secondo Anello Rosso / Arancio Zona media-alta de las gradas laterales 110–160 € Primo Anello Arancio Zona inferior de la grada lateral principal (frente a los banquillos) 150–210 € Primo Anello Rosso & Poltroncine Zona inferior de la grada principal (detrás de los banquillos) 190–260 € o más Palcos VIP y zonas de hospitalidad Palcos exclusivos y zonas junto al terreno de juego 400–800 € o más

Consulta las webs oficiales de los clubes para obtener más información y las plataformas de reventa, como Ticombo, para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre la Supercopa de Italia

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