La Premier League inglesa sigue siendo una de las mejores competiciones del fútbol mundial por su drama y acción incesantes, con algunos de los clubes más grandes del deporte y jugadores muy conocidos ofreciendo una emoción electrizante semana tras semana. Tras una sensacional temporada 2025/26 de la EPL, los aficionados al fútbol de todo el mundo ya se relamen ante la perspectiva de lo que les espera en la campaña 2026/27.

Arsenal defenderá la corona después de conquistar su primer título de liga en 22 años, pero seguro que tendrá una dura prueba ante equipos como Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa y Newcastle United.

Deja que GOAL te ponga al día con toda la información más reciente sobre entradas de la Premier League, incluido dónde comprarlas, cuánto costarán y mucho más.

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Cómo comprar entradas de la Premier League

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes adicionales de hospitalidad, disponibles a través de los portales oficiales de entradas del club.

Los clubes de la máxima categoría del fútbol británico suelen asignar las entradas en tres fases:

Primero, a los abonados de temporada. Después, a quienes ya han asistido antes a partidos en casa y están clasificados según sus puntos de fidelidad. Por último, al público durante el periodo de venta general.

Si no puedes conseguir asientos a través de las vías oficiales del club o buscas entradas de última hora, puede merecer la pena echar un vistazo a mercados secundarios verificados, como LiveFootballTickets.

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¿Cuánto cuestan las entradas de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League varía enormemente. La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en función de los grupos de edad, incluidas las categorías de adulto, júnior, estudiante y sénior, pero estos tramos difieren de un equipo a otro.

Además, el lugar donde te sientas marca una gran diferencia. La ubicación del asiento y de la grada influye significativamente en el precio, y las mejores vistas suelen tener un coste más elevado. Algunos clubes también clasifican los partidos por categorías; por ejemplo, los duelos de mayor cartel ante rivales de renombre pueden encuadrarse en un tramo superior, con el consiguiente aumento de precio.

También conviene señalar que la Premier League sigue limitando las entradas de visitante a 30 £. Así que, si buscas una opción más barata o quieres ampliar tus posibilidades de ir a un partido, quizá te interese consultar los encuentros de tu equipo fuera de casa.

A continuación, GOAL desglosa los clubes de la Premier League 2026-2027, sus estadios, los precios medios de las entradas en día de partido y los rangos previstos de los abonos de temporada.

Clubes de la Premier League 2026/27 por precio de las entradas

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¿Quedan abonos de temporada de la Premier League?

Casi todos los clubes de la Premier League han agotado los abonos de temporada de admisión general para la temporada 2026/27.

Equipos populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United y Tottenham cuentan con listas de espera de larga duración, algunas de las cuales pueden superar los 10–20 años. Tottenham, por ejemplo, tiene una lista de espera de más de 80.000 aficionados, mientras que Liverpool y Manchester United, según se informa, exigen décadas de fidelidad para asegurarse una plaza. Incluso clubes con estadios más pequeños, como Brighton y Bournemouth, tienen disponibilidad limitada o nula debido a la alta demanda y al aforo reducido.

Fulham destaca por contar actualmente con varios abonos de temporada todavía disponibles, sin listas de espera formales y con asignaciones realizadas por orden de llegada

¿Necesitaré una membresía para comprar entradas de la Premier League?

En la mayoría de los casos, se recomienda o se exige una membresía para comprar entradas de la Premier League, especialmente para partidos de alta demanda o clubes con una gran masa social. La mayoría de los clubes de la Premier League operan un sistema escalonado de venta de entradas que prioriza a:

Abonados de temporada Socios del club (membresías anuales de pago) Venta general (si quedan entradas)

Una membresía suele otorgar acceso anticipado a las entradas, la posibilidad de acumular puntos de fidelidad y, en ocasiones, contenido exclusivo o descuentos. En el caso de clubes grandes como Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham, tener una membresía suele ser la única forma de acceder a entradas para partidos regulares, ya que las oportunidades de venta general son escasas o inexistentes.

Dicho esto, algunos clubes, en particular aquellos con mayor capacidad o con menos llenos constantes, pueden permitir a los no socios comprar entradas más cerca del día del partido si todavía queda inventario. Comprar una membresía aumenta significativamente tus opciones y suele ser la vía más fiable para asegurar asientos.

Evaluar los paquetes de entradas de la Premier League y los costes de viaje es esencial para los aficionados que organizan viajes para ver en directo fútbol de primer nivel mundial. Para darte una fantástica ventaja competitiva al realizar apuestas en partidos desde casa, es clave seleccionar una casa de apuestas del Reino Unido de primer nivel con ofertas de bienvenida. Echa un vistazo a nuestras recomendaciones de expertos sobre las mejores apuestas gratis disponibles en plataformas verificadas.