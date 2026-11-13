La UEFA Nations League 2026/27, quinta edición de la competición internacional, continúa este mes. Si compras tus entradas hoy, podrás ver en acción a las principales selecciones europeas en distintos puntos del continente.

La fase de liga llegará a su emocionante desenlace este noviembre, con dos partidos para cada equipo en apenas seis días. Una vez concluida, los cuartos de final se disputarán en marzo de 2027, mientras que las semifinales y la final tendrán lugar en junio de 2027.

Portugal defiende el título de la UEFA Nations League que conquistó en 2025 y es la selección más laureada de la competición, ya que también ganó su primera edición, en 2019. España aspira a disputar su cuarta final consecutiva tras quedar subcampeona en 2021 y 2025 y levantar el trofeo en 2023.

Deja que GOAL te guíe por toda la información esencial sobre las entradas de la UEFA Nations League: cómo comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos de la UEFA Nations League

Fecha y hora (local) Partido Entradas Lugar Viernes 13 de noviembre (20:45) Países Bajos contra Grecia Entradas Johan Cruijff ArenA (Ámsterdam) Viernes 13 de noviembre (20:45) Serbia contra Alemania Entradas Estadio Rajko Mitić (Belgrado) Sábado 14 de noviembre (18:00) Noruega contra Gales Entradas Ullevaal Stadion (Oslo) Sábado 14 de noviembre (19:45) Portugal contra Dinamarca Entradas Estádio Municipal de Braga (Braga) Domingo 15 de noviembre (20:45) Bélgica contra Italia Entradas Estadio Rey Balduino (Bruselas) Domingo 15 de noviembre (20:45) Francia contra Turquía Entradas Stade Matmut Atlantique (Burdeos) Domingo 15 de noviembre (20:45) Croacia contra Chequia Entradas Opus Arena (Osijek) Domingo 15 de noviembre (20:45) España contra Inglaterra Entradas Wanda Metropolitano (Madrid) Lunes 16 de noviembre (20:45) Alemania contra Países Bajos Entradas Olympiastadion (Berlín) Lunes 16 de noviembre (21:45) Grecia contra Serbia Entradas Panthessaliko (Volos) Martes 17 de noviembre (20:45) Dinamarca contra Noruega Entradas Estadio Parken (Copenhague) Martes 17 de noviembre (19:45) Gales contra Portugal Entradas Cardiff City Stadium (Cardiff)

Calendario completo de la UEFA Nations League 2026/27

Fase Ronda Fecha(s) Entradas Fase de liga Jornada 5 Del 12 al 14 de noviembre de 2026 Entradas Jornada 6 Del 15 al 17 de noviembre de 2026 Entradas Cuartos de final Ida Del 25 al 27 de marzo de 2027 Por anunciar Vuelta Del 28 al 30 de marzo de 2027 Por anunciar Fase final Semifinales 9 y 10 de junio de 2027 Por anunciar Final 13 de junio de 2027 Por anunciar

Cómo comprar entradas para la UEFA Nations League 2026/27

Para la fase de liga o de grupos (septiembre a noviembre de 2026): Las entradas oficiales para cada partido de la fase de grupos las gestionan íntegramente las federaciones nacionales participantes. Tendrás que comprarlas directamente en el portal oficial de la federación del equipo anfitrión, por ejemplo, England Football para los partidos de Inglaterra en casa o la FAW para los de Gales.

Para la fase final (junio de 2027): Las entradas oficiales para el torneo final se distribuirán exclusivamente a través del portal de entradas de la UEFA.

Las entradas oficiales para los primeros partidos de la fase de grupos ya están a la venta o se encuentran en las últimas etapas de su comercialización. La mayoría de las federaciones nacionales abren la venta unas 4-6 semanas antes de cada jornada. La mayoría da acceso prioritario a los clubes de aficionados registrados, como el England Supporters Travel Club o el programa de socios «Red Wall» de Gales, antes de poner a la venta general las entradas restantes.

Para la fase final de la Nations League (junio de 2027), la venta al público y los sorteos de solicitudes de entradas a través de la UEFA se abrirán en abril o mayo de 2027, una vez se hayan clasificado los cuatro equipos finalistas. De cara a las finales de junio, conviene crear una cuenta «myUEFA» para recibir avisos automáticos sobre los periodos de venta.

Quienes busquen entradas de última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para la UEFA Nations League 2026/27?

Las entradas oficiales para la fase de liga de la UEFA Nations League 2026/27 las vende y fija su precio la federación del país anfitrión de cada partido, no un portal centralizado de la UEFA. Como cada país establece sus precios según el estadio y el encuentro, los importes y las categorías varían de un partido a otro.

Aunque la distribución exacta de las localidades depende por completo del estadio anfitrión, la mayoría de las federaciones divide las entradas en 3 o 4 categorías principales para el público, además de ofrecer opciones familiares y prémium.

Si tomamos Inglaterra como ejemplo, las entradas para los partidos en el estadio de Wembley pueden clasificarse aproximadamente así:

Categoría 1 (prémium / zonas bajas e intermedias de los laterales) : Situadas junto a las líneas de banda principales, ofrecen las mejores vistas. Las entradas generales para estas zonas preferentes cuestan entre 65 y 80 £, mientras que las localidades prémium están disponibles por entre 95 y 120 £.

: Situadas junto a las líneas de banda principales, ofrecen las mejores vistas. Las entradas generales para estas zonas preferentes cuestan entre 65 y 80 £, mientras que las localidades prémium están disponibles por entre 95 y 120 £. Categoría 2 (esquinas / zonas altas de los laterales) : Situadas en las esquinas del estadio o en las gradas superiores. Suelen costar unas 45 £.

: Situadas en las esquinas del estadio o en las gradas superiores. Suelen costar unas 45 £. Categoría 3 (fondos / detrás de las porterías) : A menudo se sitúan ahí los aficionados locales que más animan o las zonas designadas para la afición visitante. Las entradas estándar de los fondos cuestan a partir de unas 35 £.

: A menudo se sitúan ahí los aficionados locales que más animan o las zonas designadas para la afición visitante. Las entradas estándar de los fondos cuestan a partir de unas 35 £. Zonas familiares y entradas con descuento: Muchos países anfitriones ofrecen importantes descuentos para familias y jóvenes. Por ejemplo, en las zonas familiares se pueden encontrar entradas por 25 £ para adultos y 12,50 £ para menores de 16 años.

Consulta las páginas oficiales de las selecciones cuando se acerquen los partidos para obtener más información, así como plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

¿Qué selecciones integran los grupos de la Liga A de la UEFA Nations League?

Grupo A1 Grupo A2 Grupo A3 Grupo A4 Francia Alemania España Portugal Italia Países Bajos Croacia Dinamarca Bélgica Serbia Inglaterra Noruega Turquía Grecia Chequia Gales

Las dos primeras selecciones de cada grupo pasarán a los cuartos de final de marzo de 2027.

¿Quiénes han ganado las últimas ediciones de la UEFA Nations League?