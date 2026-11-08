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Cómo conseguir entradas para la final del Mundial de rugby a 13 de 2026: Australia contra Nueva Zelanda, precios, sede y más

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Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el gran espectáculo de rugby a 13 de este año en el hemisferio sur

En las últimas semanas hemos disfrutado de emocionantes partidos de rugby a 13 en la Super League y la NRL, pero la atención se ha desplazado ahora al panorama internacional y a la Copa del Mundo de rugby a 13, que concluirá este domingo, 15 de noviembre, en Brisbane con una apasionante final.

Tras cuatro semanas de intensa actividad en la fase de grupos y las semifinales, solo dos selecciones siguen en la lucha por el título: Australia y Nueva Zelanda. Los rivales oceánicos también disputarán la final femenina, que tendrá lugar el mismo día y en el mismo estadio. Puedes disfrutar del gran cierre del torneo reservando tus entradas hoy mismo.

Australia comenzó el torneo como clara favorita para conquistar el título por cuarta edición consecutiva y por decimotercera vez en total desde la primera edición, celebrada en 1954. Aunque Australia ha ganado todos sus partidos hasta la fecha, sabe que ahora le espera su prueba más difícil. Nueva Zelanda solo perdió por dos puntos (24-22) cuando ambas selecciones se enfrentaron en Sídney en el partido inaugural del torneo, el 15 de octubre.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre cómo conseguir entradas para la próxima final de la Copa del Mundo de rugby a 13, incluidos los puntos de venta, los precios y mucho más.

¿Cuándo es la final de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?

Fecha y hora (local)

Partido

Entradas

Estadio (ubicación)

Domingo, 15 de noviembre (18:35 AEST)

Final: Australia contra Nueva Zelanda

Entradas

Suncorp Stadium (Brisbane)

Cómo comprar entradas para la final de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026

Las entradas oficiales pueden adquirirse a través de la web de la Copa del Mundo de rugby a 13, que enlaza directamente con los portales de venta autorizados para el Suncorp Stadium de Brisbane.

La principal plataforma de distribución autorizada es Ticketmaster Australia, y Ticketek también se utiliza como agente colaborador.

Quienes quieran conseguir entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras realizadas en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la seguridad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?

Las entradas oficiales de acceso general para la final de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026 (RLWC2026) partían de 39 dólares australianos para adultos.

Partido

Entrada de adulto (a partir de 16 años)

Entrada familiar (2+2 o 1+3)

Final (Suncorp Stadium)

Desde 39 dólares australianos

Desde 109 dólares australianos

Las localidades se dividen en varias categorías generales:

  • Categoría 1 / Premium: situadas a la altura de la línea central y en las zonas bajas de los laterales, ofrecen las mejores vistas centrales del terreno de juego.
  • Categoría 2: suelen estar situadas en las zonas laterales superiores o en las esquinas de los estadios.
  • Categoría 3 / Acceso general: suelen estar situadas detrás de los postes o en las gradas superiores más altas y ofrecen las opciones de entrada más económicas.

Consulta la web oficial del torneo para obtener información adicional y las plataformas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

¿Cuándo se disputa la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?

La Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026, organizada conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, se disputa desde el jueves 15 de octubre hasta el domingo 15 de noviembre. El torneo, que dura un mes, consta de 18 partidos en total (15 de la fase de grupos, las semifinales y la final).

El torneo se celebra de forma simultánea a las competiciones femenina y de rugby en silla de ruedas.

Fase

Fecha(s)

Partidos de la fase de grupos

Del 15 de octubre al 1 de noviembre

Semifinales

7 y 8 de noviembre

Final

15 de noviembre

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?

Los siguientes diez estadios albergarán partidos de la Copa del Mundo de rugby a 13 de este año:

País

Estadio (ubicación)

Capacidad

Australia

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500

Allianz Stadium (Sídney)

42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000

CommBank Stadium (Sídney)

30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455

WIN Stadium (Wollongong)

23.750

HBF Park (Perth)

20.500

Nueva Zelanda

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papúa Nueva Guinea

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

¿Quiénes han ganado las últimas ediciones de la Copa del Mundo de rugby a 13?

La primera edición de la Copa del Mundo de rugby a 13 se celebró en 1954. Estas son las finales más recientes:

Año

Campeón

Subcampeón

Resultado de la final

Estadio (ubicación)

2021

Australia

Samoa

30-10

Old Trafford (Mánchester)

2017

Australia

Inglaterra

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australia

Nueva Zelanda

34-2

Old Trafford (Mánchester)

2008

Nueva Zelanda

Australia

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australia

Nueva Zelanda

40-12

Old Trafford (Mánchester)

1995

Australia

Inglaterra

16-8

Wembley (Londres)

1992

Australia

Gran Bretaña

10-6

Wembley (Londres)

1988

Australia

Nueva Zelanda

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Australia

Gran Bretaña

13-12

Sydney Cricket Ground (Sídney)

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