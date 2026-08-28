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West Ham United v Portsmouth - Carabao Cup First RoundGetty Images Sport
Book EFL Championship 2026/27 match tickets
Traducido por

Cómo conseguir entradas para la Championship 2026/27 de la EFL: próximos partidos, precios de las entradas, información y más

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Todo lo que necesitas saber para reservar entradas para los próximos partidos del Championship esta temporada

Puede que la Premier League acapare constantemente la atención de los aficionados al fútbol a nivel nacional y global, pero muchas miradas también están puestas en los trepidantes encuentros del Championship que se disputan semana tras semana por toda Inglaterra (y Gales).

Si todavía no has disfrutado de todo lo que ofrece la máxima categoría de la EFL, este puede ser el momento perfecto para asegurarte asiento en un próximo partido.

El interés por el Championship sigue creciendo año tras año y, en cada una de las últimas tres temporadas, la media de asistencia ha superado los 22.000 espectadores. Conviene recordar que es la segunda liga de fútbol con más asistencia de Europa. Con aforos en el London Stadium del West Ham que se espera que superen los 60.000 durante la presente campaña, esas cifras globales volverán a impulsarse.

Mientras que las grandes ligas europeas se han vuelto muy previsibles, a menudo dominadas por los mismos clubes respaldados por estados o propiedad de multimillonarios, el Championship es un caos maravilloso y el implacable calendario liguero de 46 partidos pone a prueba la profundidad de las plantillas y puede provocar enormes cambios de forma, manteniendo la clasificación inestable hasta mayo.

Se avecina otra temporada épica, con el sueño del ascenso a la Premier League ardiendo con fuerza tanto para muchos aficionados como para muchos clubes. Deja que GOAL te guíe a través de toda la información vital sobre las entradas del EFL Championship, incluido cómo puedes comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del EFL Championship

Fecha y hora (local)

Partido

Ubicación

Entradas

mar., 1 de sep. (19.45 h)

Sheffield United vs Bolton Wanderers

Bramall Lane (Sheffield)

Entradas

mar., 1 de sep. (19.45 h)

West Ham United vs Wolverhampton Wanderers

London Stadium (Londres)

Entradas

mar., 1 de sep. (19.45 h)

Preston North End vs Bristol City

Deepdale (Preston)

Entradas

mar., 1 de sep. (19.45 h)

Portsmouth vs Derby County

Fratton Park (Portsmouth)

Entradas

mar., 1 de sep. (20 h)

Birmingham City vs Southampton

St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)

Entradas

mié., 2 de sep. (19.45 h)

Millwall vs Wrexham

The Den (Londres)

Entradas

mié., 2 de sep. (19.45 h)

Queens Park Rangers vs Cardiff City

MATRADE Loftus Road Stadium (Londres)

Entradas

mié., 2 de sep. (20 h)

Burnley vs Middlesbrough

Turf Moor (Burnley)

Entradas

sáb., 5 de sep. (15 h)

Queens Park Rangers vs Middlesbrough

MATRADE Loftus Road Stadium (Londres)

Entradas

sáb., 5 de sep. (15 h)

Millwall vs Bolton Wanderers

The Den (Londres)

Entradas

sáb., 5 de sep. (15 h)

Burnley vs Bristol City

Turf Moor (Burnley)

Entradas

sáb., 5 de sep. (15 h)

Sheffield United vs Norwich City

Bramall Lane (Sheffield)

Entradas

sáb., 5 de sep. (15 h)

West Ham United vs Derby County

London Stadium (Londres)

Entradas

sáb., 5 de sep. (20 h)

Swansea City vs Wrexham

Swansea.com Stadium (Swansea)

Entradas

dom., 6 de sep. (12 h)

Birmingham City vs Wolverhampton Wanderers

St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)

Entradas

Cómo comprar entradas para el EFL Championship 2026/27

Las entradas oficiales del Championship de la English Football League (EFL) pueden comprarse directamente en la web oficial o en la taquilla del club concreto que organice el partido. No existe una plataforma centralizada de entradas de la EFL para los partidos de liga de la temporada regular.

Los aficionados visitantes deben comprar las entradas a través de la web o la taquilla de su propio club, ya que reciben una asignación específica de localidades para la grada visitante.

Las entradas del Championship no salen todas a la venta al mismo tiempo. En cambio, se ponen a la venta de forma progresiva para cada jornada individual, normalmente entre 2 y 8 semanas antes de la fecha del partido, siguiendo un estricto sistema por niveles:

  • Abonados y niveles prioritarios: entre 6 y 8 semanas antes del partido
  • Socios oficiales del club (membresía de pago): entre 4 y 6 semanas antes del partido
  • Venta general al público (si quedan entradas): entre 2 y 4 semanas antes del partido

Muchos clubes del Championship cuentan ahora con un 'Ticket Exchange' oficial en su web. Esto permite a los abonados que no puedan asistir a un partido revender de forma segura su asiento a otros aficionados por su valor nominal.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como Ticombo.

¿Cuánto cuestan las entradas para el EFL Championship 2026/27?

Las entradas oficiales individuales para partidos de la temporada regular del EFL Championship 2026/27 suelen oscilar entre £20 y £45 para los encuentros estándar.

Sin embargo, los partidos de mayor perfil, como los derbis locales o los duelos entre equipos de la parte alta de la tabla, pueden elevarse hasta entre £50 y más de £70, dependiendo del club anfitrión.

Debido a que el EFL Championship está compuesto por 24 clubes independientes, no existe un único sistema de venta de entradas estandarizado. Los precios, los asientos y las configuraciones por categorías varían en toda la división.

Sigue de cerca las webs oficiales de los clubes cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también los sitios secundarios de reventa como Ticombo para consultar la disponibilidad actual.

Estadios y sedes del EFL Championship

Club

Estadio y ubicación

Capacidad

West Ham United

London Stadium (Londres)

62.500

Middlesbrough

Riverside Stadium (Middlesbrough)

35.100

Derby County

Pride Park Stadium (Derby)

33.597

Cardiff City

Cardiff City Stadium (Cardiff)

33.000

Sheffield United

Bramall Lane (Sheffield)

33.000

Southampton

St Mary's Stadium (Southampton)

32.689

Wolverhampton Wanderers

Molineux Stadium (Wolverhampton)

31.700

Blackburn Rovers

Ewood Park (Blackburn)

31.149

Stoke City

bet365 Stadium (Stoke-on-Trent)

30.089

Birmingham City

St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)

30.008

Bolton Wanderers

Toughsheet Community Stadium (Horwich)

28.723

Norwich City

Carrow Road (Norwich)

27.244

Charlton Athletic

The Valley (Londres)

27.111

Bristol City

Ashton Gate (Bristol)

27.000

West Bromwich Albion

The Hawthorns (West Bromwich)

26.445

Preston North End

Deepdale (Preston)

24.525

Watford

Vicarage Road Stadium (Watford)

22.100

Burnley

Turf Moor (Burnley)

21.944

Swansea City

Swansea.com Stadium (Swansea)

20.750

Millwall

The Den (Londres)

20.146

Portsmouth

Fratton Park (Portsmouth)

20.100

Queens Park Rangers

MATRADE Loftus Road (Londres)

19.161

Wrexham

Racecourse Ground (Wrexham)

10.771

Lincoln City

LNER Stadium (Lincoln)

10.430



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