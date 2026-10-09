La lucha por el premio más codiciado del fútbol europeo regresa en la temporada 2026/27 de la UEFA Champions League. Con la élite de los clubes europeos compitiendo en la ampliada fase de liga única de 36 equipos, cada jornada promete emoción del más alto nivel en el camino hacia la final de la Champions League en el Estadio Metropolitano de Madrid el 5 de junio de 2027.

Tras el sorteo oficial de la fase de liga del jueves 27 de agosto de 2026, celebrado en el Grimaldi Forum de Mónaco, los 36 equipos participantes ya conocen a sus ocho rivales para la fase principal de la competición.

El vigente bicampeón Paris Saint-Germain afronta la campaña como el equipo a batir, acompañado en el bombo 1 por gigantes como Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich, Liverpool y Barcelona.

Entradas de la UEFA Champions LeagueReservar ahora

Paquetes premium de la Champions LeagueAsegúralo ahora

Partidos y calendario de la UEFA Champions League 2026/27

Tras el sorteo, a cada club se le han asignado ocho rivales, cuatro en casa y cuatro fuera, repartidos entre cuatro bombos. La UEFA ha estructurado el calendario de la fase de liga para que se dispute desde septiembre de 2026 hasta finales de enero de 2027.

Calendario de la fase de liga

Jornada 1: 8-10 de septiembre de 2026 (completada)

8-10 de septiembre de 2026 (completada) Jornada 2: 13-14 de octubre de 2026 (próximamente)

13-14 de octubre de 2026 (próximamente) Jornada 3: 20-21 de octubre de 2026

20-21 de octubre de 2026 Jornada 4: 3-4 de noviembre de 2026

3-4 de noviembre de 2026 Jornada 5: 24-25 de noviembre de 2026

24-25 de noviembre de 2026 Jornada 6: 8-9 de diciembre de 2026

8-9 de diciembre de 2026 Jornada 7: 19-20 de enero de 2027

19-20 de enero de 2027 Jornada 8: 27 de enero de 2027 (los 18 partidos se juegan simultáneamente)

Calendario de la fase eliminatoria

Play-offs eliminatorios (9.º-24.º): 16-17 de febrero y 23-24 de febrero de 2027

16-17 de febrero y 23-24 de febrero de 2027 Octavos de final: 9-10 de marzo y 16-17 de marzo de 2027

9-10 de marzo y 16-17 de marzo de 2027 Cuartos de final: 6-7 de abril y 13-14 de abril de 2027

6-7 de abril y 13-14 de abril de 2027 Semifinales: 27-28 de abril y 4-5 de mayo de 2027

27-28 de abril y 4-5 de mayo de 2027 Final: sábado 5 de junio de 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

¿Cómo funciona la asignación de partidos de la Champions League?

Cada club se enfrenta a dos rivales del bombo 1, dos del bombo 2, dos del bombo 3 y dos del bombo 4, con un partido en casa y otro fuera ante un equipo de cada bombo.

Aunque los ocho emparejamientos quedan determinados durante el sorteo, el orden cronológico exacto de los partidos, las fechas precisas y los horarios de inicio (18:45 CET y 21:00 CET) los fija y publica la UEFA poco después del sorteo para evitar conflictos de programación en estadios y ciudades, además de adaptarse a las elecciones televisivas.

Clubes clasificados para la Champions League y distribución por bombos

Bombo Clubes clasificados Bombo 1 Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid Bombo 2 Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven Bombo 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray Bombo 4 Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

¿Cuándo es la final de la UEFA Champions League 2027?

Fecha Partido Sede Entradas Sáb. 5 de junio de 2027 Final de la UEFA Champions League (18:00 CET) Estadio Metropolitano, Madrid Entradas

¿Cómo comprar entradas para la UEFA Champions League?

La demanda para los partidos de la UEFA Champions League es excepcionalmente alta durante toda la campaña, especialmente en las eliminatorias y en la final de Madrid.

Portales de entradas de los clubes: Para los partidos habituales de la fase de liga y las eliminatorias como local, compra directamente a través de las ventas oficiales para socios de los clubes y de los periodos de sorteo.

Para los partidos habituales de la fase de liga y las eliminatorias como local, compra directamente a través de las ventas oficiales para socios de los clubes y de los periodos de sorteo. Sorteo público oficial de la UEFA: Las entradas neutrales para la final en el Estadio Metropolitano podrán solicitarse a través del portal oficial de la UEFA en marzo de 2027.

Las entradas neutrales para la final en el Estadio Metropolitano podrán solicitarse a través del portal oficial de la UEFA en marzo de 2027. Plataforma de reventa de la UEFA: La única plataforma oficial, al precio nominal, para comprar entradas devueltas por otros aficionados una vez se agoten las asignaciones primarias.

La única plataforma oficial, al precio nominal, para comprar entradas devueltas por otros aficionados una vez se agoten las asignaciones primarias. Mercados secundarios: Para jornadas de alta demanda o de última hora, plataformas secundarias como LiveFootballTickets ofrecen opciones de mercado secundario.

Entradas de la UEFA Champions LeagueReservar ahora

¿Cuánto cuestan las entradas de la Champions League?

Las entradas primarias compradas directamente a través de las ventas oficiales para socios de los clubes o de los sorteos públicos de la UEFA ofrecen precios nominales fijos

Fase del torneo / categoría Asignación de asientos Rango oficial de precio nominal Fase de liga Entrada general 35 € - 150 € (30 £ - 130 £) Eliminatorias (octavos - semifinales) Entrada general 50 € - 350 € (45 £ - 300 £) Final: Fans First Reservada para los aficionados dedicados de los finalistas 70 € - 82 € (~60 £ / 80-100 $) Final: Categoría 3 Anillos superiores detrás de las porterías / esquinas 180 € - 210 € (~150 £ / 210 $) Final: Categoría 2 Tribunas principales superiores/intermedias y esquinas 560 € - 650 € (~480 £ / 700-760 $) Final: Categoría 1 Zona preferente lateral y tribunas principales inferiores 820 € - 950 € (~700 £ / 1.100 $)

Precios de entradas en el mercado secundario y de reventa

Los precios en los mercados de entradas de terceros fluctúan según la popularidad del rival, la urgencia del partido y la capacidad del estadio:

Fase de liga: los partidos estándar suelen empezar entre 55 $ y más de 300 $, aunque los grandes duelos, como Real Madrid vs. Barcelona o Liverpool vs. PSG, pueden superar los 600-1.000 $ o más.

Cuartos de final y semifinales: las eliminatorias de alta demanda suelen empezar en torno a 150 £-375 £ o más (200 $-500 $ o más) y promedian entre 500 £ y 800 £ o más.

Final: los precios de reventa para la final de la Champions League empiezan en torno a 1.350 $-2.500 $ o más para asientos de categoría 3/4 y pueden subir hasta 5.000 $-13.000 $ o más para asientos céntricos preferentes.

¿Quién ha ganado anteriormente la Champions League?

Año Ganador Subcampeón Resultado Sede 2026 Paris Saint-Germain Arsenal 1-1 (4-3 pen.) Puskás Aréna (Budapest) 2025 Paris Saint-Germain Inter de Milán 5-0 Allianz Arena (Munich) 2024 Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 Wembley Stadium (Londres) 2023 Manchester City Inter de Milán 1-0 Ataturk Olympic Stadium (Istanbul) 2022 Real Madrid Liverpool 1-0 Stade de France (Saint-Denis) 2021 Chelsea Manchester City 1-0 Estadio do Dragao (Porto) 2020 Bayern de Múnich Paris Saint-Germain 1-0 Estadio da Luz (Lisbon) 2019 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0 Metropolitano Stadium (Madrid) 2018 Real Madrid Liverpool 3-1 NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv) 2017 Real Madrid Juventus 4-1 Millennium Stadium (Cardiff) 2016 Real Madrid Atletico Madrid 5-3 (pen.) San Siro (Milan)

Entradas de la UEFA Champions LeagueReservar ahora