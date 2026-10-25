La primera edición del Rugby Nations Championship se acerca a su emocionante desenlace, con un histórico fin de semana de finales, el primero de este tipo, programado del 27 al 29 de noviembre (de viernes a domingo) en el Allianz Stadium de Twickenham.

La demanda será alta, así que no esperes más y compra tus entradas hoy.

El nuevo torneo sustituye los amistosos aislados por una clasificación de liga en la que hay mucho en juego y divide a doce de las grandes potencias del rugby mundial en dos grupos geográficos.

Independientemente de la posición en la que termine cada uno de los doce equipos durante la fase de grupos, todos jugarán durante el fin de semana de finales. GOAL te ofrece toda la información actualizada para comprar entradas para el World Rugby Nations Championship 2026: dónde conseguirlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo es el fin de semana de finales del World Rugby Nations Championship 2026?

Tras concluir la fase de grupos del Nations Championship 2026, el fin de semana de finales se celebrará entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre en el Allianz Stadium de Twickenham, en Londres. La gran final, que coronará al campeón absoluto, tendrá lugar el domingo 29 de noviembre a las 16:40 (GMT).

Fecha (y hora local) Partido Entradas Vie. 27 nov. (16:40) 11.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Vie. 27 nov. (20:10) 5.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Sáb. 28 nov. (13:10) 9.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Sáb. 28 nov. (16:40) 3.er puesto: por determinar contra por determinar Entradas Dom. 29 nov. (13:10) 7.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Dom. 29 nov. (16:40) Final: por determinar contra por determinar Entradas

Cómo comprar entradas para el fin de semana de finales del World Rugby Nations Championship 2026

La venta de entradas para los seis partidos finales que se disputarán en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestiona de forma centralizada a través de la web oficial de Nations Championship Rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas.

Las entradas para la competición salieron a la venta por primera vez en distintas fechas, según el tipo de partido y los diferentes periodos de acceso prioritario:

Preventas para clubes y titulares de derechos de asiento : Los primeros periodos de venta se abrieron para grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes miembros, en enero de 2026.

Venta general para el fin de semana de finales : Las entradas para el fin de semana de la gran final en el Allianz Stadium salieron a la venta para el público general en marzo de 2026.

Quienes busquen localidades a última hora también pueden comprar entradas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para la carrera.

¿Cuánto cuestan las entradas para el fin de semana de finales del World Rugby Nations Championship 2026?

Para las jornadas con dos partidos (y los abonos de varios días) del fin de semana de finales, las categorías de precios oficiales son las siguientes:

Dos partidos del viernes 27 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 20 y 125 £.

Dos partidos del sábado 28 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 40 y 180 £.

Dos partidos del domingo 29 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 125 y 280 £.

Abonos de varios días (para 2 o 3 días) : Ofrecen descuentos progresivos del 10 % al 15 %. Por ejemplo, un abono de 3 días para adultos cuesta entre 242 y 514 £.

Consulta la web oficial de la competición y las webs de las selecciones cuando se acerque la fecha para obtener más información, así como plataformas de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

Paquetes prémium y entradas de hospitality para el World Rugby Nations Championship 2026

En el rugby, «hospitality» es el nombre que recibe un paquete exclusivo para el día del partido que ofrece una experiencia superior a la de una entrada normal.

Estas experiencias pueden incluir desde el acceso a salas y bares antes del partido para disfrutar del ambiente hasta distintas opciones gastronómicas, desde bufés hasta comidas de varios platos, e incluso palcos privados para un número limitado de invitados.

Los paquetes y pases oficiales pueden comprarse directamente a través de los canales autorizados:

Reserva directa por internet : Puedes adquirir paquetes a través del portal oficial de entradas del Nations Championship y de las webs de cada selección.

Proveedores oficiales de hospitality : El agente exclusivo de hospitality del Allianz Stadium también gestiona la asignación de paquetes prémium. Puedes consultar lo que incluye cada uno y completar la reserva en la web de Keith Prowse.

¿Qué equipos participan en el World Rugby Nations Championship 2026?

El torneo reúne a 12 de las mejores selecciones del mundo, divididas en dos grupos geográficos de seis:

Selecciones del hemisferio norte Selecciones del hemisferio sur Inglaterra Argentina Francia Australia Irlanda Fiyi Italia Japón Escocia Nueva Zelanda Gales Sudáfrica

¿Cuál es el formato del World Rugby Nations Championship?

En lugar de disputar series de varios partidos contra un único rival, cada país se enfrenta una vez a los seis equipos del otro grupo geográfico en dos periodos distintos:

La serie de verano (jornadas 1 a 3) : Se disputó en julio. Los equipos del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos como visitantes.

La serie de otoño (jornadas 4 a 6) : Se disputa en noviembre. El formato se invierte y los equipos del hemisferio sur viajan al norte para jugar las tres jornadas restantes en emblemáticos estadios europeos.

La clasificación: Aunque los equipos solo se enfrentan a rivales del otro grupo, sus resultados y puntos de bonificación se registran en la tabla de su propio hemisferio. Por ejemplo, los equipos del Seis Naciones compiten entre sí en una clasificación basada en sus resultados frente a los equipos del sur.

Fin de semana de finales

El desenlace tendrá lugar en el Allianz Stadium de Twickenham durante un único fin de semana de grandes partidos a finales de noviembre.

Todos los equipos viajarán a Londres para disputar un partido por la clasificación final contra el equipo que haya terminado exactamente en la misma posición en el otro grupo.

La gran final : El primer clasificado del hemisferio norte se enfrentará al primer clasificado del hemisferio sur, y el ganador será coronado campeón oficial del Nations Championship.

Partidos por los puestos : El segundo clasificado de cada grupo disputará el tercer puesto de la clasificación general; los terceros se jugarán el quinto puesto, y así sucesivamente hasta el enfrentamiento entre los sextos.

Desafío entre hemisferios : Un sistema de puntos al estilo de la Ryder Cup determinará qué hemisferio se impone en el conjunto del fin de semana de finales.



