La primera edición del Rugby Nations Championship se acerca a su emocionante desenlace, con un histórico fin de semana de finales, el primero de este tipo, programado del 27 al 29 de noviembre (de viernes a domingo) en el Allianz Stadium de Twickenham.

Se espera una gran demanda, así que no esperes más y compra tus entradas hoy mismo.

El nuevo torneo sustituye los amistosos aislados por una clasificación de liga en la que hay mucho en juego y divide a doce de las grandes potencias del rugby mundial en dos grupos geográficos.

Independientemente de la posición en la que termine cada una de las doce selecciones durante la fase de grupos, todas jugarán en el fin de semana de finales. Deja que GOAL te ofrezca la información más reciente sobre cómo comprar entradas para el World Rugby Nations Championship 2026, dónde conseguirlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se celebra el fin de semana de finales del World Rugby Nations Championship 2026?

Tras la conclusión de la fase de grupos del Nations Championship 2026, el fin de semana de finales se celebrará entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre en el Allianz Stadium de Twickenham, en Londres. La gran final, que coronará al campeón absoluto, tendrá lugar el domingo 29 de noviembre a las 16:40 (GMT).

Fecha y hora local Partido Entradas Viernes 27 de noviembre (16:40) 11.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Viernes 27 de noviembre (20:10) 5.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Sábado 28 de noviembre (13:10) 9.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Sábado 28 de noviembre (16:40) 3.er puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Domingo 29 de noviembre (13:10) 7.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Domingo 29 de noviembre (16:40) Final: por confirmar contra por confirmar Entradas

Cómo comprar entradas para el fin de semana de finales del World Rugby Nations Championship 2026

La venta de entradas para los seis partidos finales que se disputarán en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestiona de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship Rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas.

Las entradas para la competición se pusieron a la venta inicialmente según el tipo de partido y los distintos periodos de prioridad:

Preventas para clubes y titulares de derechos de asiento : Los primeros periodos de venta se abrieron para grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes miembros, en enero de 2026.

: Los primeros periodos de venta se abrieron para grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes miembros, en enero de 2026. Venta general para el fin de semana de finales: Las entradas para el fin de semana decisivo en el Allianz Stadium se pusieron a la venta para el público general en marzo de 2026.

Si buscan entradas a última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: Todas las compras en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de saber que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para la competición.

¿Cuánto cuestan las entradas para el fin de semana de finales del World Rugby Nations Championship 2026?

Para las jornadas individuales con dos partidos y los abonos de varios días del fin de semana de finales, las categorías de precios oficiales se distribuyen de la siguiente manera:

Jornada de dos partidos del viernes 27 de noviembre : Las entradas para el día cuestan entre 20 y 125 libras.

: Las entradas para el día cuestan entre 20 y 125 libras. Jornada de dos partidos del sábado 28 de noviembre : Las entradas para el día cuestan entre 40 y 180 libras.

: Las entradas para el día cuestan entre 40 y 180 libras. Jornada de dos partidos del domingo 29 de noviembre : Las entradas para el día cuestan entre 125 y 280 libras.

: Las entradas para el día cuestan entre 125 y 280 libras. Abonos de varios días (para 2 o 3 días): Ofrecen descuentos progresivos de entre el 10 % y el 15 %. Por ejemplo, un abono de adulto para 3 días cuesta entre 242 y 514 libras.

Consulta la web oficial de la competición y las webs de las selecciones cuando se acerque la fecha para obtener más información, así como sitios de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Paquetes premium y entradas de hospitalidad para el World Rugby Nations Championship 2026

En el rugby, «hospitalidad» es el nombre que recibe un paquete de alta gama para el día del partido que ofrece una experiencia superior a la de una entrada convencional.

Estas experiencias pueden incluir desde el acceso a salones y bares antes del partido para disfrutar del ambiente hasta distintas opciones gastronómicas, desde bufés hasta comidas de varios platos, e incluso palcos privados para un número limitado de invitados.

Los paquetes y abonos oficiales pueden comprarse directamente a través de los canales autorizados:

Reserva directa por internet : Puedes adquirir paquetes a través del portal oficial de entradas del Nations Championship, así como en las webs de cada selección.

: Puedes adquirir paquetes a través del portal oficial de entradas del Nations Championship, así como en las webs de cada selección. Proveedores oficiales de hospitalidad: El agente exclusivo de hospitalidad del Allianz Stadium también gestiona la asignación de paquetes premium. Puedes consultar lo que incluye cada uno y completar la reserva en la web de Keith Prowse.

¿Qué selecciones participan en el World Rugby Nations Championship 2026?

El torneo reúne a 12 selecciones de élite mundial, divididas en dos grupos geográficos de seis:

Selecciones del hemisferio norte Selecciones del hemisferio sur Inglaterra Argentina Francia Australia Irlanda Fiyi Italia Japón Escocia Nueva Zelanda Gales Sudáfrica

¿Cuál es el formato del World Rugby Nations Championship?

En lugar de disputar series de varios partidos contra un único rival, cada país se enfrenta una vez a las seis selecciones del grupo geográfico opuesto en dos periodos distintos:

La serie de verano (jornadas 1 a 3) : Se disputó en julio. Las selecciones del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos fuera de casa.

: Se disputó en julio. Las selecciones del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos fuera de casa. La serie de otoño (jornadas 4 a 6): Se disputa en noviembre. Se invierten los desplazamientos y las selecciones del hemisferio sur viajan al norte para jugar las tres jornadas restantes en emblemáticos estadios europeos.

La clasificación: Aunque las selecciones solo se enfrentan a rivales del otro grupo, sus resultados y puntos de bonificación se registran en la tabla de su propio hemisferio. Por ejemplo, las selecciones del Seis Naciones compiten entre sí en una clasificación basada en su rendimiento frente a las selecciones del sur.

Fin de semana de finales

El desenlace tendrá lugar en el Allianz Stadium de Twickenham durante un único fin de semana repleto de grandes partidos a finales de noviembre.

Todas las selecciones viajarán a Londres para disputar un partido que determinará su posición final contra la selección que haya terminado exactamente en el mismo puesto en el otro grupo.