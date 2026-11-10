La primera edición del World Rugby Nations Championship se acerca a un emocionante desenlace, con el histórico fin de semana de las finales, el primero de este tipo, programado del 27 al 29 de noviembre (de viernes a domingo) en el Allianz Stadium de Twickenham.

La demanda será alta, así que no esperes más y compra tus entradas hoy mismo.

El nuevo torneo sustituye los amistosos aislados por una clasificación liguera en la que hay mucho en juego y divide a doce de las grandes potencias del rugby mundial en dos conferencias geográficas.

Independientemente de la posición en la que termine cada una de las doce selecciones en la fase de grupos, todas jugarán durante el fin de semana de las finales. Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre cómo comprar entradas para el World Rugby Nations Championship 2026, dónde conseguirlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se celebra el fin de semana de las finales del World Rugby Nations Championship 2026?

Una vez concluida la fase de grupos del Nations Championship 2026, el fin de semana de las finales se celebrará entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre en el Allianz Stadium de Twickenham, en Londres. La gran final, que decidirá al campeón absoluto, tendrá lugar el domingo 29 de noviembre a las 16:40 (GMT).

Fecha (y hora local) Partido Entradas Vie., 27 de nov. (16:40) 11.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Vie., 27 de nov. (20:10) 5.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Sáb., 28 de nov. (13:10) 9.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Sáb., 28 de nov. (16:40) 3.er puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Dom., 29 de nov. (13:10) 7.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Dom., 29 de nov. (16:40) Final: por confirmar contra por confirmar Entradas

Cómo comprar entradas para el fin de semana de las finales del World Rugby Nations Championship 2026

La venta de entradas para los seis partidos finales que se disputarán en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestiona de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship Rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas.

Las entradas para la competición salieron a la venta por primera vez en función del tipo de partido y de los distintos periodos de acceso prioritario:

Preventas para clubes y titulares de debentures : Los primeros periodos de venta se abrieron para grupos prioritarios, como los titulares de debentures y los clubes miembros, en enero de 2026.

: Los primeros periodos de venta se abrieron para grupos prioritarios, como los titulares de debentures y los clubes miembros, en enero de 2026. Venta general para el fin de semana de las finales: Las entradas para el fin de semana decisivo en el Allianz Stadium salieron a la venta para el público general en marzo de 2026.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de saber que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el evento.

¿Cuánto cuestan las entradas para el fin de semana de las finales del World Rugby Nations Championship 2026?

Para cada jornada de dos partidos y los abonos de varios días del fin de semana de las finales, los precios oficiales se distribuyen de la siguiente manera:

Dos partidos del viernes 27 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 20 y 125 £.

: Las entradas para la jornada cuestan entre 20 y 125 £. Dos partidos del sábado 28 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 40 y 180 £.

: Las entradas para la jornada cuestan entre 40 y 180 £. Dos partidos del domingo 29 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 125 y 280 £.

: Las entradas para la jornada cuestan entre 125 y 280 £. Abonos de varios días (para 2 o 3 días): Ofrecen descuentos progresivos del 10 % al 15 %. Por ejemplo, un abono de 3 días para adultos cuesta entre 242 y 514 £.

Consulta la web oficial de la competición y las webs de las selecciones nacionales cuando se acerque la fecha para obtener más información. También puedes consultar la disponibilidad actual en plataformas de reventa como StubHub.

Paquetes prémium y entradas de hospitality para el World Rugby Nations Championship 2026

En el rugby, «hospitality» es el nombre que recibe un paquete exclusivo para el día de partido que va más allá de la experiencia habitual de una entrada estándar.

Estas experiencias pueden ir desde el acceso a salas y bares antes del partido para disfrutar del ambiente hasta distintas opciones gastronómicas, desde bufés hasta menús de varios platos, e incluso palcos privados para un número limitado de invitados.

Los paquetes y pases oficiales pueden comprarse directamente a través de canales autorizados:

Reserva directa por internet : Puedes adquirir paquetes a través del portal oficial de entradas del Nations Championship y de las webs de cada selección.

: Puedes adquirir paquetes a través del portal oficial de entradas del Nations Championship y de las webs de cada selección. Proveedores oficiales de hospitality: El agente exclusivo de hospitality del Allianz Stadium también gestiona la asignación de paquetes prémium. Puedes consultar qué incluye cada uno y completar la reserva en la web de Keith Prowse.

¿Qué selecciones participan en el World Rugby Nations Championship 2026?

El torneo reúne a 12 de las mejores selecciones del mundo, divididas en dos grupos geográficos de seis:

Selecciones del hemisferio norte Selecciones del hemisferio sur Inglaterra Argentina Francia Australia Irlanda Fiyi Italia Japón Escocia Nueva Zelanda Gales Sudáfrica

¿Cuál es el formato del World Rugby Nations Championship?

En lugar de disputar series de varios partidos contra un único rival, cada país se enfrenta una vez a las seis selecciones del grupo geográfico opuesto, en dos periodos diferentes:

La serie de verano (jornadas 1–3) : Se disputa en julio. Las selecciones del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos fuera de casa.

: Se disputa en julio. Las selecciones del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos fuera de casa. La serie de otoño (jornadas 4–6): Se disputa en noviembre. Se invierte el formato y las selecciones del hemisferio sur viajan al norte para jugar las tres jornadas restantes en emblemáticos estadios europeos.

La clasificación: Aunque las selecciones solo se enfrentan a rivales del otro grupo, sus resultados y puntos de bonus se contabilizan en la tabla de su propio hemisferio. Por ejemplo, las selecciones del Seis Naciones compiten entre sí en una clasificación basada en su rendimiento frente a los equipos del sur.

Fin de semana de las finales

El desenlace tendrá lugar en el Allianz Stadium de Twickenham durante un único fin de semana de grandes partidos a finales de noviembre.

Todas las selecciones viajarán a Londres para disputar un partido que determinará su posición final contra el equipo que haya terminado exactamente en el mismo puesto del otro grupo.