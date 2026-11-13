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Cómo conseguir entradas para el Mundial sub-17 de la FIFA 2026: fechas, calendario, precios, información sobre la sede en Catar y más

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World Cup U17

Todo lo que necesitas saber para conseguir tu plaza en el gran torneo anual de fútbol que se celebra en Qatar

Vivimos un verano de fútbol sensacional durante el Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica, pero ahora les toca brillar en Oriente Medio a las futuras leyendas de este deporte.

El Mundial Sub-17 de la FIFA regresa a Qatar en su edición de 2026, del 19 de noviembre al 13 de diciembre, y ya puedes comprar entradas.

El torneo mundial juvenil ha ganado importancia desde que la FIFA revolucionó definitivamente su formato al convertirlo en una gran competición anual de 48 selecciones. Qatar lo acogió por primera vez en 2025 y seguirá siendo la sede hasta 2029.

Estrellas del fútbol como Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos y Victor Osimhen ya brillaron en el escenario sub-17. ¿Quién dejará su huella esta vez? Puedes viajar a Qatar para descubrirlo en persona.

Deja que GOAL te cuente toda la información actualizada sobre cómo comprar entradas para el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026: dónde conseguirlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se celebra el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026?

El Mundial Sub-17 de la FIFA 2026 se disputa en Qatar del 19 de noviembre al 13 de diciembre, con un total de 104 partidos.

Las 48 selecciones se dividen en 12 grupos (del A al L). Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros pasan a la fase eliminatoria, que comienza en dieciseisavos de final.

Los partidos se disputarán principalmente en los campos de primer nivel de Aspire Zone, en Doha. La final, prevista para el domingo 13 de diciembre, se celebrará en el impresionante estadio Ahmed Bin Ali.

Fase del torneo

Fecha(s)

Entradas

Sede(s)

Fase de grupos

Del 19 al 27 de noviembre

Entradas

Aspire Zone / Doha (varios campos)

Dieciseisavos de final

Del 30 de noviembre al 1 de diciembre

Entradas

Aspire Zone / Doha (varios campos)

Octavos de final

3 y 4 de diciembre

Entradas

Aspire Zone / Doha (varios campos)

Cuartos de final

7 de diciembre

Entradas

Aspire Zone / Doha (varios campos)

Semifinales

10 de diciembre

Entradas

Aspire Zone / Doha (campos 2 y 7)

Partido por el tercer puesto

13 de diciembre

Entradas

Aspire Zone / Doha (campo 2)

Final (y partido por el tercer puesto)

13 de diciembre

Entradas

Estadio Ahmed Bin Ali (Doha)

Cómo comprar entradas para el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026

Las entradas oficiales para el Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026 pueden comprarse directamente a través de estos canales:

  • Plataforma principal: el portal oficial de entradas de la FIFA o la página específica de entradas del Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026.
  • Plataforma local del torneo: también está disponible la plataforma oficial de Qatar, «Road to Qatar».

Fechas importantes y fases de venta

Fase de venta

Fecha de inicio

Destinatarios

Preventa Visa

19 de octubre de 2026

Periodo exclusivo para titulares de tarjetas Visa

Venta al público general

26 de octubre de 2026

Abierta a todos los aficionados con cualquier método de pago aceptado

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas secundarias como Ticombo.

Transferencias garantizadas: Ticombo protege todas las transferencias y compras de entradas mediante su programa de seguridad integrado, llamado TixProtect. Este programa garantiza que recibirás tus entradas a tiempo y que serán válidas para el evento o, de lo contrario, obtendrás un reembolso del 100 %.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026?

Las entradas oficiales para el Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026 cuestan desde 20 QAR (aproximadamente 4,20 £ / 5,50 USD) para los pases de día generales. Las entradas para la final tienen precios de entre 15 y 35 QAR (aproximadamente entre 3,20 y 7,20 £ / entre 4,10 y 9,60 USD).

Categorías y precios de las entradas

Pase de día:

  • Desde 20 QAR: acceso general durante un día a seis campos (1, 3, 4, 5, 8 y 9) del complejo de competición de Aspire Zone, con asientos disponibles por orden de llegada, además de entrada al festival de aficionados.

Pase para un partido destacado:

  • Desde 35 QAR: incluye todas las prestaciones del pase de día, además de un asiento reservado en uno de los dos campos principales (el 2 o el 7) para un partido importante o de gran demanda a tu elección, sujeto a la capacidad del campo.

Entradas para la final (estadio Ahmed Bin Ali):

  • Categoría 1: entre 30 y 35 QAR
  • Categoría 2: 15 QAR

Consulta la web de la FIFA y la página oficial del torneo para obtener más información. También puedes comprobar la disponibilidad actual en sitios de reventa como Ticombo.

¿Qué selecciones participan en el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026?

El Mundial Sub-17 de la FIFA 2026 marca el debut histórico del formato ampliado a 48 selecciones. Los siguientes siete países participarán por primera vez en el torneo: Grecia, Montenegro, Mozambique, Rumanía, Serbia, Tanzania y Vietnam.

Sorprendentemente, cuatro de los cinco últimos campeones del Mundial Sub-17 (Nigeria, Inglaterra, Alemania y Portugal) no lograron clasificarse para la edición de 2026. Por tanto, Brasil, que se ha proclamado campeón en cuatro ocasiones anteriores, será la selección participante con más títulos.

Grupo

Selecciones clasificadas

Grupo A

Qatar, Panamá, Grecia, Egipto

Grupo B

Nueva Caledonia, Ecuador, Corea del Sur, Uganda

Grupo C

Argentina, Australia, Dinamarca, Mozambique

Grupo D

Francia, Haití, Arabia Saudí, Uruguay

Grupo E

Italia, Costa de Marfil, Uzbekistán, Jamaica

Grupo F

Croacia, Cuba, Tayikistán, Senegal

Grupo G

Bélgica, Mali, Nueva Zelanda, Vietnam

Grupo H

España, República Popular China, Marruecos, Fiyi

Grupo I

Brasil, Costa Rica, República de Irlanda, Tanzania

Grupo J

Estados Unidos, Argelia, Chile, Montenegro

Grupo K

México, Camerún, Rumanía, Venezuela

Grupo L

Japón, Colombia, Honduras, Serbia

¿Quiénes son los campeones más recientes del Mundial Sub-17 de la FIFA?

Nigeria encabeza la clasificación histórica de campeones del Mundial Sub-17 de la FIFA, con cinco títulos desde la creación del torneo en 1985.

Año

Campeón

Subcampeón

2025

Portugal

Austria

2023

Alemania

Francia

2019

Brasil

México

2017

Inglaterra

España

2015

Nigeria

Mali

2013

Nigeria

México

2011

México

Uruguay

2009

Suiza

Nigeria

2007

Nigeria

España

2005

México

Brasil

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