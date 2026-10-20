Disfrutamos de un verano de fútbol sensacional durante el Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica, pero ahora les toca brillar en Oriente Medio a las futuras leyendas de este deporte.
El Mundial Sub-17 de la FIFA regresa a Qatar en su edición de 2026, del 19 de noviembre al 13 de diciembre, y ya puedes comprar entradas.
El torneo juvenil ha ganado importancia desde que la FIFA revolucionó de forma permanente su formato al convertirlo en una gran competición anual de 48 selecciones. Qatar lo acogió por primera vez en 2025 y seguirá haciéndolo hasta 2029.
Estrellas del fútbol como Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos y Victor Osimhen ya brillaron en su día en el escenario sub-17. ¿Quién dejará huella esta vez? Puedes estar en Qatar para descubrirlo en persona.
Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre cómo comprar entradas para el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026: dónde conseguirlas, cuánto cuestan y mucho más.
¿Cuándo se celebra el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026?
El Mundial Sub-17 de la FIFA 2026 se celebra en Qatar del 19 de noviembre al 13 de diciembre, con un total de 104 partidos.
Las 48 selecciones se reparten en 12 grupos (del A al L). Las dos primeras de cada grupo y las ocho mejores terceras avanzan a la fase eliminatoria, que comienza con los dieciseisavos de final.
La mayoría de los partidos se disputarán en los campos de primer nivel de la Aspire Zone de Doha. La final, el domingo 13 de diciembre, tendrá lugar en el impresionante estadio Ahmed Bin Ali.
Fase del torneo
Fecha(s)
Entradas
Sede(s)
Fase de grupos
Del 19 al 27 de noviembre
Aspire Zone / Doha (varios campos)
Dieciseisavos de final
Del 30 de noviembre al 1 de diciembre
Aspire Zone / Doha (varios campos)
Octavos de final
Del 3 al 4 de diciembre
Aspire Zone / Doha (varios campos)
Cuartos de final
7 de diciembre
Aspire Zone / Doha (varios campos)
Semifinales
10 de diciembre
Aspire Zone / Doha (campos 2 y 7)
Partido por el tercer puesto
13 de diciembre
Aspire Zone / Doha (campo 2)
Final (y partido por el tercer puesto)
13 de diciembre
Estadio Ahmed Bin Ali (Doha)
Cómo comprar entradas para el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026
Las entradas oficiales para el Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026 pueden comprarse directamente a través de estos canales:
- Plataforma principal: el portal oficial de entradas de la FIFA o la página específica de entradas del Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026.
- Plataforma local del torneo: también está disponible la plataforma oficial de Qatar, «Road to Qatar».
Fechas importantes y fases de venta
Fase de venta
Fecha de inicio
Destinatarios
Preventa Visa
19 de octubre de 2026
Periodo exclusivo para titulares de tarjetas Visa
Venta al público general
26 de octubre de 2026
Abierta a todos los aficionados con cualquier método de pago aceptado
Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como Ticombo.
Transferencias garantizadas: Ticombo protege todas las transferencias y compras de entradas mediante su programa de seguridad integrado, TixProtect. Este programa garantiza que recibirás tus entradas a tiempo y que serán válidas para el evento o, de lo contrario, obtendrás un reembolso del 100 %.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026?
Las entradas oficiales para el Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026 cuestan desde 20 QAR (aproximadamente 4,20 £ / 5,50 USD) en el caso de los pases diarios generales. Las entradas para la final tienen precios de entre 15 y 35 QAR (aproximadamente entre 3,20 y 7,20 £ / entre 4,10 y 9,60 USD).
Categorías y precios de las entradas
Pase diario:
- Desde 20 QAR: acceso general durante un día a seis campos (los campos 1, 3, 4, 5, 8 y 9) del complejo de competición de la Aspire Zone, con asientos asignados por orden de llegada, además de entrada al festival de aficionados.
Pase para un partido destacado:
- Desde 35 QAR: incluye todas las prestaciones del pase diario y un asiento reservado en uno de los dos campos principales (el campo 2 o el 7) para un partido importante o de gran demanda a tu elección, sujeto al aforo del campo.
Entradas para la final (estadio Ahmed Bin Ali):
- Categoría 1: entre 30 y 35 QAR
- Categoría 2: 15 QAR
Consulta la web de la FIFA y la página oficial del torneo para obtener más información, así como plataformas de reventa como Ticombo para conocer la disponibilidad actual.
¿Qué selecciones participan en el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026?
El Mundial Sub-17 de la FIFA 2026 marca el debut histórico del formato ampliado a 48 selecciones. Los siguientes siete países participan por primera vez en el torneo: Grecia, Montenegro, Mozambique, Rumanía, Serbia, Tanzania y Vietnam.
Sorprendentemente, cuatro de los cinco últimos campeones del Mundial Sub-17 (Nigeria, Inglaterra, Alemania y Portugal) no se clasificaron para la edición de 2026. Por tanto, Brasil, que se ha proclamado campeón en cuatro ocasiones anteriores, será la selección participante con más títulos.
Grupo
Selecciones clasificadas
Grupo A
Qatar, Panamá, Grecia, Egipto
Grupo B
Nueva Caledonia, Ecuador, Corea del Sur, Uganda
Grupo C
Argentina, Australia, Dinamarca, Mozambique
Grupo D
Francia, Haití, Arabia Saudí, Uruguay
Grupo E
Italia, Costa de Marfil, Uzbekistán, Jamaica
Grupo F
Croacia, Cuba, Tayikistán, Senegal
Grupo G
Bélgica, Mali, Nueva Zelanda, Vietnam
Grupo H
España, China, Marruecos, Fiyi
Grupo I
Brasil, Costa Rica, República de Irlanda, Tanzania
Grupo J
Estados Unidos, Argelia, Chile, Montenegro
Grupo K
México, Camerún, Rumanía, Venezuela
Grupo L
Japón, Colombia, Honduras, Serbia
¿Quiénes son los campeones más recientes del Mundial Sub-17 de la FIFA?
Nigeria encabeza la clasificación histórica de campeones del Mundial Sub-17 de la FIFA, tras haber levantado el trofeo cinco veces desde que el torneo se inauguró en 1985.
Año
Campeón
Subcampeón
2025
Portugal
Austria
2023
Alemania
Francia
2019
Brasil
México
2017
Inglaterra
España
2015
Nigeria
Mali
2013
Nigeria
México
2011
México
Uruguay
2009
Suiza
Nigeria
2007
Nigeria
España
2005
México
Brasil