Cómo conseguir entradas para el Mundial de Dardos de la PDC 2026/27: Ver en directo a Luke Littler y otros jugadores, precios en Alexandra Palace, calendario y más

Los mejores jugadores de dardos del mundo se dirigen al Ally Pally de Londres para ofrecer más emoción durante las fiestas. La competición del Mundial de la PDC comienza el 11 de diciembre y culmina con la final el 3 de enero. Ya puedes conseguir entradas para la fecha o sesión que prefieras.

Aunque el emblemático Alexandra Palace albergará este año el mayor torneo de dardos por vigésima vez, la competición se disputará por primera vez en el Great Hall del recinto, lo que elevará el aforo hasta un récord de 180.000 entradas.

Luke Littler regresa como vigente campeón tras conquistar las dos últimas ediciones y buscará convertirse en el primer jugador desde Phil 'The Power' Taylor, en 2006, que gana el título tres veces consecutivas.

Tú también puedes unirte a la fiesta de los dardos consiguiendo un sitio en el Palace. GOAL te ofrece toda la información esencial sobre las entradas, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuál es el calendario del Mundial de Dardos de la PDC 2026/27?

El Mundial de Dardos de la PDC 2026/27 se celebra en Alexandra Palace, en el norte de Londres, desde el viernes 11 de diciembre hasta el domingo 3 de enero. No habrá partidos del 24 al 26 de diciembre ni el 31 de diciembre.

Este es el calendario del torneo:

Fecha (hora local) Ronda / Sesión Entradas Viernes 11 de diciembre (19:00) Sesión de noche (primera ronda: 4 partidos) Entradas Sábado 12 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (primera ronda: 4 partidos) Entradas Sábado 12 de diciembre (19:00) Sesión de noche (primera ronda: 4 partidos) Entradas Domingo 13 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (primera ronda: 4 partidos) Entradas Domingo 13 de diciembre (19:00) Sesión de noche (primera ronda: 4 partidos) Entradas Lunes 14 de diciembre (19:00) Sesión de noche (primera ronda: 4 partidos) Entradas Martes 15 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (primera ronda: 4 partidos) Entradas Martes 15 de diciembre (19:00) Sesión de noche (primera ronda: 4 partidos) Entradas Miércoles 16 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (primera ronda: 4 partidos) Entradas Miércoles 16 de diciembre (19:00) Sesión de noche (primera ronda: 4 partidos) Entradas Jueves 17 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (primera ronda: 4 partidos) Entradas Jueves 17 de diciembre (19:00) Sesión de noche (primera ronda: 4 partidos) Entradas Viernes 18 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (primera ronda: 4 partidos) Entradas Viernes 18 de diciembre (19:00) Sesión de noche (primera ronda: 4 partidos) Entradas Sábado 19 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (primera ronda: 4 partidos) Entradas Sábado 19 de diciembre (19:00) Sesión de noche (primera ronda: 4 partidos) Entradas Domingo 20 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (segunda ronda: 4 partidos) Entradas Domingo 20 de diciembre (19:00) Sesión de noche (segunda ronda: 4 partidos) Entradas Lunes 21 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (segunda ronda: 4 partidos) Entradas Lunes 21 de diciembre (19:00) Sesión de noche (segunda ronda: 4 partidos) Entradas Martes 22 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (segunda ronda: 4 partidos) Entradas Martes 22 de diciembre (19:00) Sesión de noche (segunda ronda: 4 partidos) Entradas Miércoles 23 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (segunda ronda: 4 partidos) Entradas Miércoles 23 de diciembre (19:00) Sesión de noche (segunda ronda: 4 partidos) Entradas Domingo 27 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (ronda de 32: 3 partidos) Entradas Domingo 27 de diciembre (19:00) Sesión de noche (ronda de 32: 3 partidos) Entradas Lunes 28 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (ronda de 32: 3 partidos) Entradas Lunes 28 de diciembre (19:00) Sesión de noche (ronda de 32: 3 partidos) Entradas Martes 29 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (ronda de 32: 3 partidos) Entradas Martes 29 de diciembre (19:00) Sesión de noche (ronda de 32: 1 partido y octavos de final: 2 partidos) Entradas Miércoles 30 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (octavos de final: 3 partidos) Entradas Miércoles 30 de diciembre (19:00) Sesión de noche (octavos de final: 3 partidos) Entradas Viernes 1 de enero (12:30) Cuartos de final (2 partidos) Entradas Viernes 1 de enero (19:00) Cuartos de final (2 partidos) Entradas Sábado 2 de enero (19:30) Semifinales (2 partidos) Entradas Domingo 3 de enero (20:00) Final Entradas

Cómo conseguir entradas para el Mundial de Dardos de la PDC 2026/27

Por primera vez, las entradas oficiales para el Mundial de Dardos de la PDC 2026/27 se ofrecieron mediante un sistema de sorteo, en lugar de una venta general por orden de llegada. Estos fueron los detalles:

Sorteo para miembros anuales de PDCTV : Se abrió el 1 de septiembre y cerró el 7 de septiembre.

: Se abrió el 1 de septiembre y cerró el 7 de septiembre. Sorteo general : Se abrió el 8 de septiembre y cerró el 14 de septiembre.

: Se abrió el 8 de septiembre y cerró el 14 de septiembre. Resultados y venta general: Los ganadores de los sorteos recibieron la notificación a finales de septiembre y no hubo una venta general posterior, ya que en los sorteos se agotaron las entradas estándar.

Reventa oficial entre aficionados: Puedes consultar la plataforma Fan-to-Fan Resale de See Tickets, el mercado de reventa autorizado para las entradas estándar.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para el Mundial de Dardos de la PDC en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan entradas por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguirlas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Dardos de la PDC 2026/27?

Las entradas oficiales para el Mundial de Dardos de la PDC 2026/27 en Alexandra Palace parten de 55 £ para asientos en gradas, 75 £ para asientos en mesas y 399 £ para la experiencia de hospitalidad del 501 Club. Los precios aumentan a medida que avanzan las rondas y alcanzan su máximo en la final del 3 de enero de 2027.

Categoría de entrada Precio: primeras rondas / final Características principales Asientos en gradas 55 £ o más / 95 £ Gradas elevadas con asientos más anchos, más espacio para las piernas y portavasos. Asientos en mesas 75 £ o más / 110 £ Mesas compartidas a nivel de pista, las más cercanas al escenario y a la entrada de los jugadores. Hospitalidad del 501 Club 399 £ o más / 599 £ Acceso a una sala VIP exclusiva, asientos reservados y paquetes con comida y bebida incluidas.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o sitios de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

¿Dónde se celebra el Mundial de Dardos de la PDC 2026/27?

El Mundial de Dardos de la PDC se trasladó del Circus Tavern de Purfleet a Alexandra Palace por primera vez en 2008, por lo que esta será la vigésima edición disputada en el recinto del norte de Londres. El Great Hall de Alexandra Palace, que acoge el Mundial este año, tiene capacidad para más de 5.000 personas.

Inaugurado en 1873 y concebido como un «palacio para el pueblo», Alexandra Palace, a menudo llamado «Ally Pally», tenía originalmente la finalidad de servir como centro público de ocio, educación y entretenimiento y como equivalente en el norte de Londres del Crystal Palace del sur de la ciudad. Además del Mundial de Dardos, Alexandra Palace acoge cada enero el torneo de snooker Masters desde 2012.

¿Cuál es el formato del Mundial de Dardos de la PDC 2026/27?

El Mundial de Dardos de la PDC se disputa por sets. Cada set lo gana el jugador que consigue tres legs.

Primera y segunda ronda: al mejor de 5 sets

Tercera y cuarta ronda: al mejor de 7 sets

Cuartos de final: al mejor de 9 sets

Semifinales: al mejor de 11 sets

Final: al mejor de 13 sets

¿Quiénes son los campeones más recientes del Mundial de Dardos de la PDC?