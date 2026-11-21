Las Nitto ATP Finals son el desenlace de máxima intensidad de la temporada de tenis profesional masculino: un emocionante torneo en el que los ocho mejores jugadores individuales y las ocho mejores parejas de dobles del mundo luchan por los codiciados títulos de fin de año. Es una cita que no te puedes perder y ya puedes reservar tus entradas.

Desde 2021, el torneo se celebra en la ciudad italiana de Turín, concretamente en el imponente Inalpi Arena (antiguo Palaolimpico), un escenario espectacular para las grandes figuras del tenis al que regresará este noviembre, del 15 al 22.

En la edición de 2025, el ídolo local Jannik Sinner defendió su corona y añadió otro emocionante capítulo a la historia del torneo. Aunque la estrella italiana se perderá, por desgracia, la edición de este año debido a una lesión, un cartel de lujo que incluye a Carlos Alcaraz, Alexander Zverev y Ben Shelton promete ofrecer un gran espectáculo a una afición entregada.

Deja que GOAL te cuente toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para las Nitto ATP Finals: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se celebran las Nitto ATP Finals 2026?

Las Nitto ATP Finals 2026 se celebrarán del domingo 15 al domingo 22 de noviembre en Turín, Italia. El torneo cuenta con 15 sesiones, con partidos tanto diurnos como nocturnos, y culminará con la esperada final el segundo domingo.

Fecha Fase (hora CET) Entradas Sábado 21 de noviembre Semifinales: sesión de tarde (18:00) Entradas Domingo 22 de noviembre Finales: sesión única (15:00) Entradas

Cómo comprar entradas para las Nitto ATP Finals 2026

Las entradas oficiales individuales y los abonos de varios días para las Nitto ATP Finals 2026 salieron a la venta para el público general el pasado noviembre (2025). Antes, los miembros de la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP) pudieron acceder a una fase especial de venta anticipada que comenzó una semana antes.

Los canales oficiales autorizados son la web de venta de entradas de las Nitto ATP Finals y ATP Tour Experiences, esta última para quienes busquen paquetes prémium.

Quienes quieran conseguir entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el evento.

¿Cuánto cuestan las entradas para las Nitto ATP Finals 2026?

Los precios de las entradas oficiales para las Nitto ATP Finals 2026 varían considerablemente según la sesión, ya sean partidos de la primera fase, semifinales o la final, y la zona del recinto. Si buscas las opciones más asequibles, las sesiones de la primera fase, especialmente las disputadas entre semana, suelen ser las más baratas.

Las entradas se venden por sesiones individuales de día o de tarde, o como abonos de varios días.

• Sesiones de la fase de grupos: los precios parten de aproximadamente 82 € para los partidos diurnos.

• Semifinales (sábado 21 de noviembre): las entradas van desde 254 € / 305 € hasta más de 1.100 €, según la sesión y la cercanía a la pista.

• Finales (domingo 22 de noviembre): las entradas generales parten de 749 €, mientras que los asientos prémium a pie de pista (parterre) llegan a 2.172 €.

• Otras opciones: si se agotan las entradas del recinto para las últimas rondas, puedes comprar entradas para las sesiones de entrenamiento, desde 15 € hasta 45 €, o acceder a la Fan Village, por entre 15 € y 30 €, para vivir de cerca el ambiente del torneo.

Consulta la web oficial del torneo para obtener más información y las plataformas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual de entradas.

¿Dónde se celebran las Nitto ATP Finals 2026?

Las Nitto ATP Finals 2026 volverán a celebrarse en el Inalpi Arena (antiguo Palaolimpico) de Turín, Italia.

Turín, una ciudad conocida por su rica historia, su elegante arquitectura y su gastronomía, ofrece un marco fantástico para este torneo de tenis de primer nivel.

El Inalpi Arena es el mayor recinto deportivo cubierto de Italia y ofrece a los espectadores instalaciones de última generación. La ciudad acoge el torneo desde 2021 y seguirá siendo su sede hasta 2027.

¿Quiénes son los últimos campeones de las Nitto ATP Finals?