Las Nitto ATP Finals son el emocionante broche de oro de la temporada del tenis profesional masculino: un torneo en el que los ocho mejores jugadores individuales y las ocho mejores parejas de dobles del mundo luchan por los codiciados títulos de final de año. Es una cita que no te puedes perder y ya puedes comprar tus entradas.

Desde 2021, el torneo se celebra en la ciudad italiana de Turín, concretamente en el magnífico Inalpi Arena (antes Palaolimpico), que ofrece un escenario espectacular para las grandes figuras del tenis. Este noviembre volverá allí, del 15 al 22.

En la edición de 2025, el ídolo local Jannik Sinner defendió su título y añadió otro emocionante capítulo a la historia del torneo. Aunque, por desgracia, la sensación italiana se perderá la edición de este año por lesión, un cartel estelar que incluye a Carlos Alcaraz y Alexander Zverev promete ofrecer un gran espectáculo a una afición entregada.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para las Nitto ATP Finals: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se celebran las Nitto ATP Finals 2026?

Las Nitto ATP Finals 2026 se celebran del domingo 15 al domingo 22 de noviembre en Turín, Italia. El torneo cuenta con 15 sesiones, con partidos tanto de día como de tarde, y culminará con la esperada final del segundo domingo.

Fecha Fase (hora CET) Entradas Domingo 15 de noviembre Fase de grupos: sesión de día (11:30) Entradas

Fase de grupos: sesión de tarde (18:00) Entradas Lunes 16 de noviembre Fase de grupos: sesión de día (11:30) Entradas

Fase de grupos: sesión de tarde (18:00) Entradas Martes 17 de noviembre Fase de grupos: sesión de día (11:30) Entradas

Fase de grupos: sesión de tarde (18:00) Entradas Miércoles 18 de noviembre Fase de grupos: sesión de día (11:30) Entradas

Fase de grupos: sesión de tarde (18:00) Entradas Jueves 19 de noviembre Fase de grupos: sesión de día (11:30) Entradas

Fase de grupos: sesión de tarde (18:00) Entradas Viernes 20 de noviembre Fase de grupos: sesión de día (11:30) Entradas

Fase de grupos: sesión de tarde (18:00) Entradas Sábado 21 de noviembre Semifinales: sesión de día (11:30) Entradas

Semifinales: sesión de tarde (18:00) Entradas Domingo 22 de noviembre Finales: sesión única (15:00) Entradas

Cómo comprar entradas para las Nitto ATP Finals 2026

Las entradas oficiales para sesiones individuales y los abonos de varios días de las Nitto ATP Finals 2026 salieron a la venta para el público general el pasado noviembre (2025). Una semana antes había comenzado una fase especial de compra preferente para los miembros de la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP).

Los canales oficiales autorizados son la web de venta de entradas de las Nitto ATP Finals y ATP Tour Experiences, esta última para quienes busquen paquetes prémium.

Quienes quieran conseguir entradas de última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la seguridad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el evento.

¿Cuánto cuestan las entradas para las Nitto ATP Finals 2026?

Los precios de las entradas oficiales para las Nitto ATP Finals 2026 varían considerablemente según la sesión, desde los primeros partidos de la fase de grupos hasta las semifinales o la final, y la categoría del asiento. Si buscas las opciones más asequibles, las sesiones iniciales de la fase de grupos, especialmente entre semana, suelen ser las más baratas.

Las entradas se venden por sesiones individuales de día o de tarde, o en forma de abonos de varios días.

• Sesiones de la fase de grupos: los precios parten de unos 82 € para los partidos diurnos.

• Semifinales (sábado 21 de noviembre): las entradas cuestan desde 254 € o 305 € hasta más de 1.100 €, según la sesión y la proximidad a la pista.

• Finales (domingo 22 de noviembre): la entrada general parte de 749 €, mientras que los asientos prémium a pie de pista (parterre) alcanzan los 2.172 €.

• Otras opciones: si se agotan las entradas para las últimas rondas en el pabellón, puedes comprar entradas para las sesiones de entrenamiento (desde 15 € hasta 45 €) o para acceder a la Fan Village (entre 15 € y 30 €) y vivir de cerca el ambiente del torneo.

Consulta la web oficial del torneo para obtener más información y las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual de entradas.

¿Dónde se celebran las Nitto ATP Finals 2026?

Las Nitto ATP Finals 2026 volverán a celebrarse en el Inalpi Arena (antes Palaolimpico) de Turín, Italia.

Turín, una ciudad conocida por su rica historia, su elegante arquitectura y su gastronomía, ofrece un magnífico entorno para este torneo de tenis de primer nivel.

El Inalpi Arena es el mayor pabellón deportivo cubierto de Italia y ofrece a los espectadores unas instalaciones de última generación. La ciudad acoge el torneo desde 2021 y seguirá siendo su sede hasta 2027.

¿Quiénes son los últimos campeones de las Nitto ATP Finals?

Año Campeón individual Campeones de dobles 2025 Jannik Sinner Harri Heliövaara & Henry Patten 2024 Jannik Sinner Kevin Krawietz & Tim Pütz 2023 Novak Djokovic Rajeev Ram & Joe Salisbury 2022 Novak Djokovic Rajeev Ram & Joe Salisbury 2021 Alexander Zverev Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut 2020 Daniil Medvedev Wesley Koolhof & Nikola Mektić 2019 Stefanos Tsitsipas Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut 2018 Alexander Zverev Jack Sock & Mike Bryan 2017 Grigor Dimitrov Henri Kontinen & John Peers 2016 Andy Murray Henri Kontinen & John Peers







