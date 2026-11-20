Las Nitto ATP Finals ponen el broche de oro a la temporada del tenis profesional masculino. En esta emocionante cita, los ocho mejores jugadores individuales y las ocho mejores parejas de dobles del mundo luchan por los codiciados títulos de fin de año. Es un torneo que no te puedes perder y ya puedes reservar tus entradas.

Desde 2021, el torneo se celebra en la ciudad italiana de Turín, concretamente en el magnífico Inalpi Arena (antes Palaolimpico), que ofrece un escenario espectacular para las grandes figuras del tenis. Este noviembre volverá allí, del 15 al 22.

En la edición de 2025, el ídolo local Jannik Sinner revalidó su título y añadió otro emocionante capítulo a la historia del torneo. Aunque, por desgracia, el italiano no participará este año debido a una lesión, un cartel de lujo, con Carlos Alcaraz, Alexander Zverev y Ben Shelton, entre otros, promete dar espectáculo ante un público entregado.

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¿Cuándo se celebran las Nitto ATP Finals 2026?

Las Nitto ATP Finals 2026 se celebran del domingo 15 al domingo 22 de noviembre en Turín, Italia. El torneo consta de 15 sesiones, con partidos tanto diurnos como vespertinos, y culminará con la esperada final del segundo domingo.

Fecha Fase (hora CET) Entradas Viernes 20 de noviembre Fase de grupos: sesión diurna (11:30) Entradas Fase de grupos: sesión vespertina (18:00) Entradas Sábado 21 de noviembre Semifinales: sesión diurna (11:30) Entradas Semifinales: sesión vespertina (18:00) Entradas Domingo 22 de noviembre Finales: sesión única (15:00) Entradas

Cómo comprar entradas para las Nitto ATP Finals 2026

Las entradas oficiales, tanto para sesiones individuales como para varios días, se pusieron a la venta para el público general el pasado noviembre de 2025. Antes, los miembros de la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP) tuvieron acceso a una fase especial de venta anticipada que comenzó una semana antes.

Los canales oficiales autorizados son la web de venta de entradas de las Nitto ATP Finals y ATP Tour Experiences, esta última para quienes busquen paquetes prémium.

Quienes quieran conseguir entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras en StubHub cuentan con el respaldo del programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de saber que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el evento.

¿Cuánto cuestan las entradas para las Nitto ATP Finals 2026?

Los precios de las entradas oficiales para las Nitto ATP Finals 2026 varían considerablemente según la sesión, ya sea un partido de la fase de grupos, una semifinal o la final, y la categoría del asiento. Si buscas las opciones más económicas, las primeras sesiones de la fase de grupos, especialmente entre semana, suelen ser las más baratas.

Las entradas se venden por sesiones individuales de día o de tarde, o como abonos combinados para varios días.

• Sesiones de la fase de grupos: los precios parten de aproximadamente 82 € para los partidos diurnos.

• Semifinales (sábado 21 de noviembre): las entradas cuestan desde 254 € o 305 € hasta más de 1.100 €, según la sesión y la proximidad a la pista.

• Finales (domingo 22 de noviembre): la entrada general parte de 749 €, mientras que los asientos prémium a pie de pista (parterre) alcanzan los 2.172 €.

• Otras opciones: si se agotan las entradas para las últimas rondas en el pabellón, puedes comprar entradas para las sesiones de entrenamiento (desde 15 € hasta 45 €) o acceder a la Fan Village (entre 15 € y 30 €) para vivir de cerca el ambiente del torneo.

Consulta la web oficial del torneo para obtener más información y plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual de entradas.

¿Dónde se celebran las Nitto ATP Finals 2026?

Las Nitto ATP Finals 2026 volverán a celebrarse en el Inalpi Arena (antes Palaolimpico) de Turín, Italia.

Turín, una ciudad conocida por su rica historia, su elegante arquitectura y su gastronomía, ofrece un magnífico escenario para este torneo de tenis de primer nivel.

El Inalpi Arena es el mayor pabellón deportivo cubierto de Italia y ofrece a los espectadores unas instalaciones de última generación. La ciudad acoge el torneo desde 2021 y seguirá siendo su sede hasta 2027.

¿Quiénes son los campeones más recientes de las Nitto ATP Finals?