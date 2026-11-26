La Supercopa de Italia vuelve al formato de dos equipos y a territorio italiano. El vigente campeón de la Serie A, el Inter, se enfrentará el 22 de diciembre en San Siro a la Lazio, subcampeona de la Copa de Italia la pasada temporada. Reserva ya tus entradas para este duelo navideño en Milán.

El Inter de Milán ha participado en las últimas seis ediciones de la Supercopa de Italia y conquistó tres títulos consecutivos entre 2021 y 2023. Para encontrar el último triunfo de la Lazio en la competición hay que remontarse a 2019. El Nápoles se llevó el título el pasado diciembre al vencer 2-0 al Bolonia en el estadio de la Universidad Rey Saúd de Riad.

El Inter de Cristian Chivu llegará al encuentro con ventaja psicológica. Además de jugar en casa, en San Siro, acumula diez partidos sin perder contra la Lazio, incluida una victoria por 2-0 en la final de la Copa de Italia de mayo.

Pero ¿cómo puedes vivir el partido en directo? GOAL te explica todas las opciones para conseguir entradas para la Supercopa de Italia, dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega la Supercopa de Italia 2026?

La próxima edición de la Supercopa de Italia, que enfrentará al Inter de Milán y la Lazio, se disputará en San Siro, en Milán. El inicio está previsto para las 21:00, hora local (CET).

Cómo comprar entradas para la Supercopa de Italia 2026

Las entradas oficiales para la Supercopa de Italia 2026 se venden principalmente a través de Vivaticket, la plataforma oficial de venta de entradas de la Serie A, y de los portales de los clubes participantes.

La venta de entradas de los clubes para los partidos de la Supercopa suele realizarse por fases. Primero se abre un periodo prioritario para los abonados, semanas antes del partido; después llega el turno de los titulares de tarjetas de aficionado o CRN y, si quedan entradas, se abre la venta al público general.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como Ticombo.

Transferencias garantizadas: Ticombo protege todas las transferencias y compras de entradas mediante su programa de seguridad integrado, TixProtect. Este programa garantiza que recibirás tus entradas a tiempo y que serán válidas para el evento o, de lo contrario, obtendrás un reembolso del 100 %.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Supercopa de Italia 2026?

Tomando como referencia otras grandes finales de copa nacionales en Italia y los precios habituales de las distintas zonas de San Siro, se espera que las entradas oficiales de venta general cuesten desde 35 € hasta 250 € o más, según el anillo y la grada del estadio.

Los precios oficiales estimados para los tres anillos (Anelli) y las cuatro gradas de San Siro son los siguientes:

Zona Ubicación y vistas Precio oficial estimado Terzo Anello (tercer anillo) Zona alta (Blu, Verde, Rosso) Entre 35 y 55 € Secondo Anello Blu / Verde Detrás de las porterías (Curva Sud y Nord) Entre 50 y 80 € Primo Anello Blu / Verde Zona baja detrás de las porterías Entre 75 y 110 € Secondo Anello Rosso / Arancio Zona media-alta de los laterales Entre 110 y 160 € Primo Anello Arancio Zona baja del lateral principal (frente a los banquillos) Entre 150 y 210 € Primo Anello Rosso y Poltroncine Zona baja de la grada principal (detrás de los banquillos) Entre 190 y 260 € o más Salas VIP y de hospitalidad Palcos exclusivos y zonas junto al terreno de juego Entre 400 y 800 € o más

Consulta las webs oficiales de los clubes para obtener más información y las plataformas de reventa como Ticombo para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre la Supercopa de Italia

Estos son los últimos ganadores de la Supercopa de Italia: