La Supercopa de España cambia de sede. Tras cinco años fantásticos en Arabia Saudí, la próxima edición de este torneo se disputará en Turquía del 2 al 6 de febrero de 2027. Los clubes más importantes de España jugarán en tres de los estadios más emblemáticos del fútbol europeo y ya puedes reservar tus entradas.

El cartel reúne a Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid en la lucha por el título. El Barcelona, vigente campeón, se enfrentará al Atlético de Madrid en la primera semifinal (2 de febrero), mientras que la Real Sociedad se medirá al Real Madrid en la otra (3 de febrero). Los ganadores disputarán la final el 6 de febrero.

¿Quién levantará en Estambul el primer trofeo español de la temporada? GOAL te ofrece toda la información actualizada sobre las entradas para la Supercopa de España 2027, incluido cómo conseguirlas y cuánto podrían costar.

¿Cuándo se disputa la Supercopa de España 2027?

La Supercopa de España 2027 se disputará en Turquía del martes 2 al sábado 6 de febrero de 2027. Será la primera vez que el torneo abandone sus fechas habituales de enero.

Fecha Partido (hora local) Entradas Estadio (ubicación) Martes 2 de febrero de 2027 Primera semifinal: Barcelona contra Atlético de Madrid Entradas Estadio Şükrü Saracoğlu (Estambul) Miércoles 3 de febrero de 2027 Segunda semifinal: Real Sociedad contra Real Madrid Entradas Estadio Beşiktaş (Estambul) Sábado 6 de febrero de 2027 Final: por determinar Entradas Rams Park (Estambul)

¿Dónde se juega la Supercopa de España 2027?

Los tres partidos de la Supercopa de España 2027, las dos semifinales y la final, se disputarán en tres estadios diferentes de Estambul:

Estadio Şükrü Saracoğlu (primera semifinal)

El estadio Şükrü Saracoğlu, conocido actualmente por motivos de patrocinio como Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex, es uno de los recintos futbolísticos más legendarios, imponentes y relevantes por su historia de Europa. Sus apasionados aficionados suelen venerarlo como «El Templo».

Situado en el animado distrito de Kadıköy, en la parte asiática de Estambul, este estadio, con asientos para entre 47.430 y 50.530 espectadores, es la casa del Fenerbahçe, el gigante polideportivo turco, desde su inauguración en 1908.

Estadio Beşiktaş (segunda semifinal)

El estadio Beşiktaş, también conocido como Tüpraş Stadium, es un recinto deportivo moderno situado en pleno centro de Estambul, a orillas del pintoresco estrecho del Bósforo. Su emplazamiento, con vistas al agua donde se encuentran Europa y Asia, está considerado uno de los más bellos del mundo para un estadio. Tiene capacidad para unos 42.684 espectadores y es la casa del Beşiktaş y de su apasionada afición desde 2016.

Rams Park (final)

El Rams Park es un estadio de fútbol de primer nivel situado en el barrio de Seyrantepe, en el distrito de Sarıyer, en la parte europea de Estambul. Es la casa del Galatasaray desde su inauguración en 2011 y tiene capacidad para 53.978 espectadores.

El anterior estadio del Galatasaray, el Ali Sami Yen, llevaba más de 60 años en uso y era famoso por su ambiente increíblemente intenso. Al parecer, estaba a punto de derrumbarse y podría haberse producido una grave catástrofe en el estadio si se hubiera seguido utilizando.

Cómo comprar entradas para la Supercopa de España 2027

La Supercopa de España está organizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Para comprar entradas oficiales, debes estar pendiente de lo siguiente:

La lista de espera oficial : La RFEF se ha asociado con «Fever» para poner en marcha una lista de espera oficial para las entradas. Puedes inscribirte en la lista de espera oficial de la Supercopa de España 2027 para obtener acceso exclusivo a la preventa y recibir los horarios de los partidos y avisos sobre los precios antes de la venta general.

: La RFEF se ha asociado con «Fever» para poner en marcha una lista de espera oficial para las entradas. Puedes inscribirte en la lista de espera oficial de la Supercopa de España 2027 para obtener acceso exclusivo a la preventa y recibir los horarios de los partidos y avisos sobre los precios antes de la venta general. La web oficial de la Federación : La venta al público general comenzará más adelante directamente en la web de la RFEF.

: La venta al público general comenzará más adelante directamente en la web de la RFEF. Los portales de los clubes: Los equipos participantes, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad, también recibirán sus propios cupos oficiales de entradas para sus respectivas aficiones. Los socios podrán consultar los portales oficiales de venta de entradas de sus clubes cuando se acerque el torneo.

La RFEF aún no ha anunciado la fecha exacta de la venta general. Tradicionalmente, las entradas oficiales para la Supercopa de España se ponen a la venta cerca de las fechas del torneo, normalmente unas semanas antes de su inicio.

Dado que la edición de 2027 se disputará a principios de febrero, se espera que las entradas para el público general salgan a la venta a finales de diciembre de 2026 o en enero de 2027.

Además de comprarlas directamente en los portales oficiales de venta, los aficionados también pueden adquirir entradas en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan entradas de última hora por vías alternativas.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Supercopa de España 2027?

Aún no se han publicado los precios oficiales de las entradas para la Supercopa de España 2027 en Estambul. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) suele anunciar los plazos de venta oficiales, las categorías exactas de los asientos y los precios de venta originales cuando se acerca el inicio del torneo.

Como referencia, las entradas oficiales de las últimas ediciones disputadas en Arabia Saudí partían de unos 25 dólares para los asientos más baratos de las semifinales y de unos 47 dólares para la final, con precios mucho más altos para las mejores ubicaciones de la grada inferior y las zonas VIP.

Consulta las webs oficiales de la RFEF y de los clubes para obtener más información, así como las plataformas de reventa, como StubHub, para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre la Supercopa de España

Esta será la 43.ª edición de la Supercopa de España, la competición anual en la que participan los campeones y subcampeones de LaLiga y de la Copa del Rey de la temporada anterior. Desde 2020 se disputa como un torneo de cuatro equipos, y en 2027 se celebrará por primera vez en Turquía.

El Barcelona llegará a Estambul como vigente campeón y favorito. El conjunto catalán conquistó en enero de 2026 su 16.º título, ampliando su récord, al vencer al Real Madrid en la final disputada en Yeda. Fue su tercera victoria en un Clásico de la Supercopa en cuatro años. Se clasifica como campeón de LaLiga, mientras que el Real Madrid participa como subcampeón de liga.

La novedad de este año procede de la Copa del Rey. La Real Sociedad sorprendió al Atlético de Madrid en la final de 2026: ganó 4-3 en la tanda de penaltis tras la prórroga para conquistar su cuarto título de Copa. Ambos finalistas lograron así su billete a Estambul. El resultado es una Supercopa poco habitual, sin el Athletic Bilbao ni ningún aspirante de menor rango: solo cuatro equipos de peso.

El sorteo de semifinales añade otro aliciente. El formato enfrenta al campeón de la Copa del Rey con el subcampeón de LaLiga, por lo que la Real Sociedad tendrá la oportunidad de medirse al Real Madrid, mientras que el Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid por un puesto en la final. Vuelve a ser posible una final con Clásico, pero, por primera vez en años, está lejos de estar garantizada.

¿Quién juega la Supercopa de España 2027?

Los cuatro clubes saben lo que hace falta para ganar el trofeo. Estos son los participantes y su palmarés en la Supercopa: