La Supercopa de España cambia de sede. Tras cinco fantásticos años en Arabia Saudí, la próxima edición del torneo se disputará en Turquía del 2 al 6 de febrero de 2027. Los clubes más importantes de España jugarán en tres de los estadios más emblemáticos del fútbol europeo y ya puedes reservar entradas.

El cartel reúne a Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid en la lucha por el título. El Barcelona, vigente campeón, se medirá al Atlético de Madrid en la primera semifinal (2 de febrero), mientras que la Real Sociedad se enfrentará al Real Madrid en la otra (3 de febrero). Los vencedores disputarán la final el 6 de febrero.

¿Quién levantará en Estambul el primer trofeo español de la temporada? GOAL te ofrece toda la información actualizada sobre las entradas para la Supercopa de España 2027, incluido cómo conseguirlas y cuánto podrían costar.

¿Cuándo se juega la Supercopa de España 2027?

La Supercopa de España 2027 se disputará en Turquía del martes 2 al sábado 6 de febrero de 2027. Será la primera vez que el torneo abandone sus fechas habituales de enero.

Fecha Partido (hora local) Entradas Estadio (ubicación) Martes 2 de febrero de 2027 Primera semifinal: Barcelona-Atlético de Madrid Entradas Estadio Şükrü Saracoğlu (Estambul) Miércoles 3 de febrero de 2027 Segunda semifinal: Real Sociedad-Real Madrid Entradas Estadio Beşiktaş (Estambul) Sábado 6 de febrero de 2027 Final: por determinar Entradas RAMS Park (Estambul)

¿Dónde se juega la Supercopa de España 2027?

Los tres partidos de la Supercopa de España 2027, las dos semifinales y la final, se jugarán en tres estadios diferentes de Estambul:

Estadio Şükrü Saracoğlu (primera semifinal)

El estadio Şükrü Saracoğlu, conocido actualmente por motivos de patrocinio como Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex, es uno de los recintos futbolísticos más legendarios, intimidantes y relevantes por su historia de Europa. Su apasionada afición suele venerarlo como «El Templo».

Situado en el animado distrito de Kadıköy, en la parte asiática de Estambul, este estadio, con todas sus localidades de asiento y capacidad para entre 47.430 y 50.530 espectadores, es la sede del Fenerbahçe, gigante polideportivo turco, desde su inauguración en 1908.

Estadio Beşiktaş (segunda semifinal)

El estadio Beşiktaş, también conocido como estadio Tüpraş, es un recinto deportivo moderno situado en el corazón de Estambul, junto al pintoresco estrecho del Bósforo. Su ubicación, con vistas al agua donde se encuentran Europa y Asia, está considerada una de las más bellas del mundo para un estadio. Tiene capacidad para unos 42.684 aficionados y es la sede del Beşiktaş desde 2016.

RAMS Park (final)

El RAMS Park es un estadio de fútbol de primer nivel situado en el barrio de Seyrantepe, en el distrito de Sarıyer, en la parte europea de Estambul. Es la sede del Galatasaray desde su inauguración en 2011 y tiene capacidad para 53.978 espectadores.

El anterior estadio del Galatasaray, el Ali Sami Yen, se había utilizado durante más de 60 años y era famoso por su ambiente increíblemente intenso. Al parecer, estaba al borde del derrumbe y podría haberse producido una grave catástrofe si hubiera seguido utilizándose.

Cómo comprar entradas para la Supercopa de España 2027

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) organiza la Supercopa de España. Para comprar entradas oficiales, conviene estar pendiente de los siguientes canales:

Lista de espera oficial : La RFEF se ha asociado con «Fever» para poner en marcha una lista de espera oficial de entradas. Puedes apuntarte a la lista de espera oficial de la Supercopa de España 2027 para acceder de forma exclusiva a la preventa y recibir los horarios de los partidos y avisos sobre los precios antes de la venta general.

: La RFEF se ha asociado con «Fever» para poner en marcha una lista de espera oficial de entradas. Puedes apuntarte a la lista de espera oficial de la Supercopa de España 2027 para acceder de forma exclusiva a la preventa y recibir los horarios de los partidos y avisos sobre los precios antes de la venta general. Web oficial de la federación : La venta al público general se abrirá más adelante directamente a través de la web de la RFEF.

: La venta al público general se abrirá más adelante directamente a través de la web de la RFEF. Portales de los clubes: Los equipos participantes, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad, también recibirán sus propios cupos oficiales de entradas para sus respectivas aficiones. Los socios podrán consultar los portales oficiales de venta de entradas de sus clubes cuando se acerque el torneo.

La RFEF aún no ha anunciado la fecha exacta de inicio de la venta general. En ediciones anteriores, las entradas oficiales para la Supercopa de España se pusieron a la venta cerca de las fechas del torneo, normalmente unas semanas antes de su comienzo.

Como la edición de 2027 se disputa a principios de febrero, se espera que las entradas para el público general salgan a la venta a finales de diciembre de 2026 o en enero de 2027.

Además de comprarlas directamente a través de los portales oficiales, los aficionados también pueden adquirir entradas en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan entradas de última hora por vías alternativas.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Supercopa de España 2027?

Aún no se han publicado los precios oficiales de las entradas para la Supercopa de España 2027 en Estambul. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) suele anunciar los periodos oficiales de venta, las categorías exactas de asientos y los precios originales cuando se acerca el comienzo del torneo.

Como referencia, en ediciones recientes disputadas en Arabia Saudí las entradas oficiales más baratas para las semifinales costaban unos 25 dólares y las de la final, alrededor de 47 dólares. Los precios subían considerablemente para las mejores localidades de la grada inferior y las zonas VIP.

Consulta las webs oficiales de la RFEF y de los clubes para obtener más información, así como plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que debes saber sobre la Supercopa de España

Esta será la 43.ª edición de la Supercopa de España, la competición anual que reúne a los campeones y subcampeones de La Liga y la Copa del Rey de la temporada anterior. Desde 2020 se disputa como un torneo de cuatro equipos y en 2027 se celebrará por primera vez en Turquía.

El Barcelona llegará a Estambul como vigente campeón y favorito. El conjunto catalán conquistó su 16.º título, con el que amplió su récord, en enero de 2026 al derrotar al Real Madrid en la final de Yeda. Fue su tercera victoria en un Clásico de la Supercopa en cuatro años. Se clasifica como campeón de La Liga, mientras que el Real Madrid participa como subcampeón de la competición.

La novedad de este año procede de la Copa del Rey. La Real Sociedad sorprendió al Atlético de Madrid en la final de 2026 y ganó por 4-3 en la tanda de penaltis tras la prórroga para conquistar su cuarta Copa. Ambos finalistas lograron su plaza en Estambul. Así se presenta una Supercopa poco habitual, sin el Athletic Club ni ningún equipo de menor rango: solo cuatro pesos pesados.

El sorteo de semifinales añade otro aliciente. El formato enfrenta al campeón de la Copa del Rey con el subcampeón de La Liga, por lo que la Real Sociedad tendrá la oportunidad de medirse al Real Madrid, mientras que el Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid por un puesto en la final. Una final con Clásico vuelve a ser posible, pero, por primera vez en años, está lejos de estar garantizada.

¿Qué equipos jugarán la Supercopa de España 2027?

Los cuatro clubes saben lo que es ganar el trofeo. Estos son los participantes y su trayectoria en la Supercopa: