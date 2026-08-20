Cómo comprar entradas para la Scottish Premiership 2026/27: próximos partidos, precios de las entradas, información sobre los estadios y más

Este año asistimos a uno de los finales más emocionantes que se recuerdan en una temporada de la Scottish Premiership y, para aumentar aún más la tensión, ni siquiera fue la habitual carrera a dos del 'Old Firm'. Súmate a la acción de esta temporada reservando ya tus entradas para los partidos.

En un día de máxima tensión en mayo, el Celtic marcó dos goles en los últimos minutos contra el Hearts en Celtic Park para negar al conjunto de Edimburgo su primer título de liga desde 1960. Para aumentar aún más la angustia del Hearts, había liderado la clasificación durante casi 8 meses.

Ahora, los Bhoys, bajo la dirección de Martin O'Neill, aspiran a conquistar una sexta corona liguera consecutiva, o de forma increíble, la 15.ª en las últimas 16 temporadas. El fútbol escocés no gira únicamente en torno al Celtic, por supuesto, y hay muchas oportunidades de ver a cualquiera de los doce equipos de la Premiership saltar al campo.

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Próximos partidos destacados de la Scottish Premiership

Fecha y hora (local) Partido Lugar Entradas Sáb., 29 de agosto (15:00) Celtic vs Falkirk Celtic Park (Glasgow) Entradas Dom., 30 de agosto (15:00) Dundee vs Hibernian Dens Park (Dundee) Entradas Dom., 30 de agosto (15:00) St. Mirren vs Motherwell SMiSA Stadium (Paisley) Entradas Mié., 2 de septiembre (19:45) Celtic vs Aberdeen Celtic Park (Glasgow) Entradas Mié., 2 de septiembre (19:45) Dundee vs St. Johnstone Dens Park (Dundee) Entradas Mié., 2 de septiembre (19:45) Motherwell vs Dundee United Fir Park (Motherwell) Entradas Sáb., 5 de septiembre (15:00) Rangers vs Motherwell Ibrox Stadium (Glasgow) Entradas Sáb., 19 de septiembre (15:00) St. Mirren vs Dundee United SMiSA Stadium (Paisley) Entradas Sáb., 19 de septiembre (15:00) Dundee vs Motherwell Dens Park (Dundee) Entradas Dom., 20 de septiembre (12:00) Celtic vs Rangers Celtic Park (Glasgow) Entradas

Cómo comprar entradas para la Scottish Premiership

Las entradas oficiales para los partidos de la Scottish Premiership pueden comprarse directamente en las plataformas de venta de entradas o en las taquillas de cada club local. La liga no utiliza un portal centralizado de venta de entradas; en su lugar, cada uno de los 12 clubes miembros controla y gestiona sus propias ventas.

Por lo general, las entradas salen a la venta entre dos y cuatro semanas antes de la fecha programada del partido. Como los abonados ocupan la gran mayoría de los asientos de los estadios, el inventario restante se pone a disposición en escalones de prioridad claros y escalonados:

Primero, abonados y socios del club: hasta 3 o 4 semanas antes del partido, las plataformas suelen abrir ventanas exclusivas de compra o reserva para los abonados, para comprar asientos adicionales, y para los socios oficiales del club.

Venta general al público: si quedan entradas, se ponen a la venta para el público general aproximadamente entre 1 y 2 semanas antes del saque inicial.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para partidos de la Scottish Premiership en el mercado secundario. Ticombo es uno de los principales vendedores para quienes buscan asegurar su asiento a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Scottish Premiership?

Las entradas oficiales de admisión general para adultos en la Scottish Premiership suelen costar entre 20 y 50 £, aunque en los partidos de mayor perfil el precio estándar puede duplicarse o incluso triplicarse.

La mayoría de los clubes dividen sus partidos en casa en dos o tres categorías según la demanda, lo que determina el precio base de la entrada:

Categoría A (partidos prémium): son encuentros de alta demanda contra el Celtic o el Rangers, y rivalidades locales como el derbi de Edimburgo entre Hearts y Hibernian.

Categoría B/C (partidos estándar): partidos rutinarios de liga contra el resto de clubes de la máxima categoría.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o los sitios de reventa secundarios, como Ticombo, para ver la disponibilidad actual.

Récords y estadísticas de la Scottish Premiership

La rivalidad entre Celtic y Rangers, conocida como el Old Firm, representa el periodo sostenido más largo de dominio nacional en el fútbol mundial. El Celtic encabeza la clasificación con 56 títulos de liga, mientras que el Rangers le sigue de cerca con 55.

Títulos de liga consecutivos: tanto el Celtic como el Rangers comparten el récord de 9 títulos de liga seguidos. El Celtic lo logró dos veces, de 1965 a 1974 y de 2011 a 2020, mientras que el Rangers lo consiguió de 1988 a 1997.

El cierre de 41 años: el Hearts se quedó cerca en la campaña 2025/26, pero ningún club fuera del Old Firm ha ganado el campeonato de liga desde 1985, cuando Alex Ferguson llevó al Aberdeen al título.

Más puntos en una temporada: el Celtic ostenta la marca absoluta, con 103 puntos en la campaña 2001-02 bajo la dirección de Martin O'Neill.

Menos puntos en una temporada: el ya desaparecido Gretna FC tiene el peor registro, con solo 13 puntos en la temporada 2007-08.

Estadios y sedes de la Scottish Premiership

Club Estadio y ubicación Capacidad Celtic Celtic Park (Glasgow) 60.411 Rangers Ibrox Stadium (Glasgow) 51.700 Aberdeen Pittodrie Stadium (Aberdeen) 20.866 Hibernian Easter Road Stadium (Edinburgh) 20.250 Heart of Midlothian Tynecastle Park (Edinburgh) 19.852 Kilmarnock BBSP Stadium (Kilmarnock) 18.128 Dundee United Tannadice Park (Dundee) 14.223 Motherwell Fir Park (Motherwell) 13.677 Dundee FC Dens Park (Dundee) 11.850 St Johnstone McDiarmid Park (Perth) 10.696 St Mirren SMiSA Stadium (Paisley) 7.937 Falkirk Falkirk Stadium (Falkirk) 7.937



