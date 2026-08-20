Las entradas para la MLS 2026 cuestan desde 15 $ en StubHub, con cobertura para cada uno de los 30 clubes de la liga mientras la temporada regular se extiende hasta el Decision Day del 7 de noviembre, antes de los playoffs a partir del 18 de noviembre. La temporada se reanudó a mediados de julio tras una inusual pausa a mitad de curso por el Mundial de la FIFA, disputado entre Estados Unidos, Canadá y México, y el tramo decisivo ya está en pleno desarrollo.
Inter Miami afronta la segunda mitad de la campaña como vigente campeón, con Lionel Messi como el gran reclamo de la liga, mientras que Atlanta United sigue reuniendo las mayores asistencias de la MLS. GOAL tiene lo último sobre partidos, precios y exactamente dónde comprar ya entradas para la MLS 2026.
¿Cuándo es la MLS 2026?
|Fase
|Fechas
|Temporada regular
|21 de febrero - 7 de noviembre de 2026
|Pausa por el Mundial
|25 de mayo - 16 de julio de 2026
|Playoffs
|18 de noviembre - 18 de diciembre de 2026
|Equipos
|30 (15 de la Conferencia Este, 15 de la Conferencia Oeste)
|Formato
|34 partidos de temporada regular por equipo; los playoffs son a partido único
|Ubicación
|Estados Unidos y Canadá
Los partidos de la MLS de este fin de semana:
|Fecha y hora
|Partido
|Ubicación
|Entradas
|Sáb., 22 de agosto, 19:30
|Charlotte FC vs D.C. United
|Bank of America Stadium (Charlotte)
|Entradas
|Sáb., 22 de agosto, 19:30
|Inter Miami CF vs Toronto FC
|Miami Freedom Park (Fort Lauderdale)
|Entradas
|Sáb., 22 de agosto, 19:30
|LAFC vs Portland Timbers
|BMO Stadium (Los Ángeles)
|Entradas
|Sáb., 22 de agosto, 19:30
|Orlando City SC vs Real Salt Lake
|Inter&Co Stadium (Orlando)
|Entradas
|Sáb., 22 de agosto, 19:30
|New York Red Bulls vs Chicago Fire FC
|Red Bull Arena (Harrison)
|Entradas
|Sáb., 22 de agosto, 19:30
|CF Montreal vs LA Galaxy
|Stade Saputo (Montreal)
|Entradas
|Sáb., 22 de agosto, 20:30
|Austin FC vs Philadelphia Union
|Q2 Stadium (Austin)
|Entradas
|Sáb., 22 de agosto, 20:30
|Nashville SC vs Columbus Crew
|GEODIS Park (Nashville)
|Entradas
|Sáb., 22 de agosto, 20:30
|St. Louis CITY SC vs Houston Dynamo
|Energizer Park (St. Louis)
|Entradas
|Sáb., 22 de agosto, 21:30
|Vancouver Whitecaps FC vs FC Dallas
|BC Place (Vancouver)
|Entradas
|Sáb., 22 de agosto, 22:30
|San Diego FC vs Colorado Rapids
|Snapdragon Stadium (San Diego)
|Entradas
|Sáb., 22 de agosto, 22:30
|San Jose Earthquakes vs Minnesota United FC
|PayPal Park (San Jose)
|Entradas
|Dom., 23 de agosto, 16:30
|New England Revolution vs New York City FC
|Gillette Stadium (Foxborough)
|Entradas
|Dom., 23 de agosto, 19:00
|Atlanta United FC vs Sporting Kansas City
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|Entradas
Las horas de inicio son las publicadas y pueden cambiar a medida que se acerque la fecha, así que confirma la hora exacta en tu entrada. El calendario completo de la temporada hasta el Decision Day está disponible a través del enlace de arriba.
Dónde comprar entradas para la MLS 2026
StubHub reúne a los 30 clubes de la MLS en un solo lugar, así que no hace falta consultar 30 páginas distintas de equipos.
- Una búsqueda, todos los clubes. Filtra por equipo, rival, rango de precio o zona del asiento sin salir de la página.
- Partidos que se venden rápido. Los encuentros más destacados, especialmente cualquiera en el que juegue Inter Miami, se agotan antes, así que compra pronto.
- Garantía FanProtect. Consigue una entrada válida o te devuelven el dinero.
- Entrega instantánea en el móvil. Las entradas se transfieren directamente a tu teléfono, ideal para compras de última hora el día del partido.
- Preventa frente a reventa. Algunos clubes ofrecen a los abonados acceso anticipado a los partidos en casa antes de que se abra la venta general; StubHub es la vía más rápida una vez que esa ventana ha pasado, o para localidades visitantes difíciles de conseguir.
- Hospitality. Hay disponibles paquetes premium, incluidas opciones a pie de campo y en palcos, para los partidos más destacados.
¿Cuánto cuestan las entradas para la MLS 2026?
|Tipo de entrada
|Precio
|La más barata disponible
|Desde 15 $ (
|Promedio de la liga, temporada regular
|25-50 $
|Partidos destacados o rivalidades
|Por encima de la media, varía según el enfrentamiento
|Playoffs
|Lo más alto de la temporada
Qué hace variar el precio:
- Ubicación del asiento. Las zonas a pie de campo y VIP cuestan bastante más que los asientos de los anillos superiores.
- Rival y estado de forma. Los partidos de Inter Miami en casa, construidos alrededor de Messi, están de forma constante entre los más caros y los que antes se agotan.
- Tamaño del estadio. Recintos más grandes como el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta ofrecen una gama de precios más amplia que campos más pequeños y específicos para fútbol como deporte principal.
Todo lo que necesitas saber sobre la MLS 2026
Inter Miami es el vigente campeón de la MLS Cup, tras vencer 3-1 a Vancouver en diciembre para ganar su primer título en la liga. Lionel Messi ganó la Bota de Oro con 29 goles y un segundo premio MVP consecutivo, el primer jugador en la historia de la MLS en ganar MVP de forma consecutiva. Miami perdió a Jordi Alba y Sergio Busquets durante el parón entre temporadas, pero incorporó al portero del año 2025 Dayne St. Clair y al delantero mexicano Germán Berterame.
Atlanta United volvió a registrar las mayores asistencias de la MLS la temporada pasada, con una media de más de 43.000 aficionados en el Mercedes-Benz Stadium, incluidos 65.520 para un único partido de la jornada 1 contra CF Montreal, que sigue siendo una de las mayores asistencias de un solo partido en la liga esta temporada.
La MLS detuvo la temporada regular durante siete semanas, del 25 de mayo al 16 de julio, mientras se disputaba el Mundial de la FIFA entre Estados Unidos, Canadá y México, antes de que la competición se reanudara a mediados de julio. La temporada regular llega ahora hasta el Decision Day del 7 de noviembre, con los playoffs después, del 18 de noviembre al 18 de diciembre.
Todo lo que necesitas saber sobre los estadios
Inter Miami juega ahora en Miami Freedom Park, su nuevo estadio específico para fútbol con capacidad para 25.000 espectadores en Fort Lauderdale, que abrió en abril de 2026 y sustituyó a su anterior casa, el Chase Stadium.
Los campos de la MLS varían enormemente en tamaño, desde estadios específicos para fútbol con capacidad para unas 18.000-25.000 personas, como el Q2 Stadium de Austin y el GEODIS Park de Nashville, hasta recintos del tamaño de la NFL para los mayores reclamos de la liga, incluido el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Comprueba siempre el estadio concreto, el plano de asientos y la capacidad en tu anuncio de StubHub antes de comprar, ya que el tamaño y la distribución de los estadios varían mucho de un mercado a otro.