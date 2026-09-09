Cómo comprar entradas para la Eredivisie 2026/27: Precios medios de las entradas, Ajax, Feyenoord y más

Reserva entradas de la Eredivisie:

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🎟️ Entradas del Johan Cruijff Arena: RESERVAR ENTRADAS

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¿Cómo comprar entradas de la Eredivisie 2026/27?

Existen varias vías de venta para conseguir asientos en los estadios neerlandeses, en función del perfil del partido, el nivel de seguridad y tu margen de planificación:

Portales oficiales de entradas de los clubes: Comprar directamente a través de las tiendas oficiales de entradas de los clubes, como ajax.nl, feyenoord.nl o psv.nl, es la vía principal para adquirir entradas a precio oficial. Las entradas suelen ponerse a la venta online entre 2 y 4 semanas antes del saque inicial.

Sistema neerlandés de Clubcard (Club Card): En los Países Bajos, los partidos de alto riesgo o gran demanda, como De Klassieker o los derbis locales, requieren una Clubcard neerlandesa verificada o la membresía oficial del club. Los visitantes extranjeros pueden registrarse para obtener membresías digitales de club, como la Ajax Club Card o el PSV Supporters Club, para desbloquear permisos de compra en partidos sin restricciones.

Plataformas oficiales de reventa: La mayoría de los grandes clubes de la Eredivisie gestionan mercados oficiales de reventa de entradas en sus páginas web, lo que permite a los abonados revender de forma segura sus asientos a aficionados verificados a precio oficial cuando se agotan.

Plataforma secundaria de reventa: Si se agotan las ventas oficiales o si no dispones de una Clubcard para partidos destacados, los mercados secundarios de entradas ofrecen opciones verificadas de reventa digital para viajeros internacionales. Asegúrate de consultar los términos y condiciones del sitio en el que vayas a comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas de la Eredivisie 2026/27?

Comprar directamente a través de los clubes neerlandeses para un solo partido ofrece algunos de los precios más competitivos entre las grandes ligas europeas:

Precios oficiales directos: Las entradas de adulto para un solo partido suelen oscilar entre 20 € y 85 € , dependiendo del club, la categoría del estadio y la categoría del rival. Los partidos de liga de menor perfil en estadios como el AFAS Stadion o el Euroborg parten de la franja más barata, mientras que los encuentros con los "Big Three" se sitúan en el extremo más alto.

Ubicación de las gradas: Los asientos más asequibles, así como las terrazas de pie seguras, están situados detrás de las porterías, en las gradas de fondo (Korte Zijde). Los asientos centrales en la grada lateral (Lange Zijde) tienen precios oficiales premium.

Precios de reventa secundaria: En plataformas secundarias como StubHub, las entradas más baratas para partidos estándar de la Eredivisie parten de unos 30 € hasta 45 €, mientras que rivalidades de alta tensión como De Klassieker o De Topper alcanzan precios marcados por el mercado en función de la clasificación liguera.

Categorías con descuento: La mayoría de los clubes neerlandeses ofrecen categorías de entradas con descuento para aficionados jóvenes, menores de 12 y de 18 años, así como paquetes familiares para partidos nacionales.

¿Cuándo empezó la Eredivisie?

Fundada en 1956, la Eredivisie es una de las competiciones de máxima categoría más vibrantes del fútbol europeo y celebra 70 años de fútbol profesional neerlandés durante la temporada 2026/27.

Conocida en todo el mundo por su compromiso con el Fútbol Total, su prolífica cantera y su estilo ofensivo, la liga neerlandesa ofrece un ambiente de día de partido imperdible.

Desde el estruendoso Johan Cruijff ArenA de Ámsterdam, con capacidad para 55.000 espectadores, y el caldero de De Kuip de Róterdam (estadio del Feyenoord), hasta los recintos más íntimos y hostiles del De Grolsch Veste del FC Twente o De Adelaarshorst del Go Ahead Eagles, la cultura de la afición neerlandesa se construye sobre una profunda pasión comunitaria, exhibiciones de tifos y un apoyo vocal incesante.



