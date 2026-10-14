Últimamente hemos disfrutado de emocionantes partidos de rugby a 13 en la Super League y la NRL, pero la atención se centra ahora en el panorama internacional: la Copa del Mundo de Rugby a 13 arranca el 15 de octubre en Australia, con Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea también como coanfitriones.

Nos espera un mes de competición intensa y apasionante en el hemisferio sur, con 10 selecciones en busca de la gloria mundial. Puedes disfrutar de todo lo que ofrece el torneo reservando hoy mismo tus entradas para los partidos.

Australia parte como clara favorita para conquistar el título por cuarta edición consecutiva y por 13.ª vez en total desde el torneo inaugural de 1954. Sin embargo, tendrá una dura competencia, especialmente de Nueva Zelanda, coanfitriona y rival de las antípodas, así como de Inglaterra, Samoa y Tonga.

En GOAL te ofrecemos toda la información actualizada para conseguir entradas para los próximos partidos de la Copa del Mundo de Rugby a 13: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se disputa la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026?

La Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026, organizada conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, se disputará desde el jueves 15 de octubre hasta el domingo 15 de noviembre. El torneo, que durará un mes, contará con 18 partidos en total: 15 de la fase de grupos, las semifinales y la final.

El torneo se celebrará al mismo tiempo que las competiciones femenina y de rugby en silla de ruedas.

Fase Fecha(s) Fase de grupos Del 15 de octubre al 1 de noviembre Semifinales 7 y 8 de noviembre Final 15 de noviembre

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026

Las entradas oficiales se pueden comprar a través de la web de la Copa del Mundo de Rugby a 13, que enlaza directamente con los portales de venta autorizados para cada ciudad y estadio anfitrión.

La principal plataforma de distribución autorizada es Ticketmaster Australia, junto con Ticketmaster New Zealand. Según el recinto, Ticketek también opera como agente colaborador para determinados partidos en Australia o Nueva Zelanda.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas secundarias como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras realizadas en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que garantiza a los compradores que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026?

Las entradas oficiales generales para la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026 (RLWC2026) cuestan desde 19 dólares australianos para los adultos, aunque los precios varían según el partido, el recinto y la categoría del asiento.

Tipo de partido Entrada de adulto (a partir de 16 años) Entrada familiar (2+2 o 1+3) Fase de grupos y semifinales Desde 19 dólares australianos Desde 49 dólares australianos Final (Suncorp Stadium) Desde 39 dólares australianos Desde 109 dólares australianos





Aunque la distribución concreta de cada categoría depende en gran medida de la configuración de los 10 estadios de Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, los asientos se dividen en varias categorías generales:

Categoría 1 / Prémium : asientos situados a la altura de la línea central y en las zonas inferiores de los laterales, con las mejores vistas centrales del campo.

Categoría 2 : asientos situados habitualmente en las gradas laterales superiores o en las esquinas de los estadios.

Categoría 3 / Entrada general : asientos situados normalmente detrás de los postes o en las gradas más altas, con las entradas más asequibles.

Consulta las webs oficiales de las selecciones cuando se acerque el torneo para obtener más información, así como plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

¿Cuál es el calendario de la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026?

Fecha y hora (local) Partido Estadio (ubicación) Entradas Jueves 15 de octubre (20:05 AEDT) Grupo A: Australia contra Nueva Zelanda Allianz Stadium (Sídney) Entradas Viernes 16 de octubre (17:45 AEDT) Grupos B/C: Samoa contra Francia CommBank Stadium (Sídney) Entradas Sábado 17 de octubre (14:25 PGT) Grupos B/C: Papúa Nueva Guinea contra Líbano Santos National Football Stadium (Port Moresby) Por anunciar Sábado 17 de octubre (17:05 AWST) Grupos B/C: Inglaterra contra Tonga HBF Park (Perth) Entradas Domingo 18 de octubre (16:05 AEDT) Grupo A: Fiyi contra Islas Cook McDonald Jones Stadium (Newcastle) Entradas Viernes 23 de octubre (20:05 AEDT) Grupos B/C: Tonga contra Líbano CommBank Stadium (Sídney) Entradas Sábado 24 de octubre (14:25 PGT) Grupos B/C: Papúa Nueva Guinea contra Samoa Santos National Football Stadium (Port Moresby) Por anunciar Sábado 24 de octubre (14:35 AWST) Grupos B/C: Inglaterra contra Francia HBF Park (Perth) Entradas Domingo 25 de octubre (18:05 NZDT) Grupo A: Nueva Zelanda contra Islas Cook One NZ Stadium (Christchurch) Entradas Domingo 25 de octubre (19:05 AEST) Grupo A: Australia contra Fiyi Suncorp Stadium (Brisbane) Entradas Viernes 30 de octubre (20:05 AEDT) Grupos B/C: Inglaterra contra Papúa Nueva Guinea WIN Stadium (Wollongong) Entradas Sábado 31 de octubre (14:30 AEST) Grupo A: Nueva Zelanda contra Fiyi Cbus Super Stadium (Gold Coast) Entradas Sábado 31 de octubre (19:05 AEST) Grupo A: Australia contra Islas Cook Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Entradas Domingo 1 de noviembre (17:40 AEDT) Grupos B/C: Líbano contra Francia y Tonga contra Samoa CommBank Stadium (Sídney) Entradas Sábado 7 de noviembre (20:05 AEDT) Primera semifinal: rivales por confirmar McDonald Jones Stadium (Newcastle) Por anunciar Domingo 8 de noviembre (20:05 AEDT) Segunda semifinal: rivales por confirmar Allianz Stadium (Sídney) Por anunciar Domingo 15 de noviembre (18:35 AEST) Final: rivales por confirmar Suncorp Stadium (Brisbane) Por anunciar

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026?

Los siguientes diez estadios acogerán partidos de la Copa del Mundo de Rugby a 13 de este año:

País Estadio (ubicación) Capacidad Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500

Allianz Stadium (Sídney) 42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000

CommBank Stadium (Sídney) 30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455

WIN Stadium (Wollongong) 23.750

HBF Park (Perth) 20.500 Nueva Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papúa Nueva Guinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

¿Quiénes han ganado las últimas ediciones de la Copa del Mundo de Rugby a 13?

La primera edición de la Copa del Mundo de Rugby a 13 se celebró en 1954. Estas son las finales más recientes:

Año Campeón Subcampeón Resultado de la final Estadio (ubicación) 2021 Australia Samoa 30-10 Old Trafford (Mánchester) 2017 Australia Inglaterra 6-0 Lang Park (Brisbane) 2013 Australia Nueva Zelanda 34-2 Old Trafford (Mánchester) 2008 Nueva Zelanda Australia 34-20 Lang Park (Brisbane) 2000 Australia Nueva Zelanda 40-12 Old Trafford (Mánchester) 1995 Australia Inglaterra 16-8 Wembley (Londres) 1992 Australia Gran Bretaña 10-6 Wembley (Londres) 1988 Australia Nueva Zelanda 25-12 Eden Park (Auckland) 1977 Australia Gran Bretaña 13-12 Sydney Cricket Ground (Sídney)







