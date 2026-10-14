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Traducido por

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Rugby League 2026: precios, fechas, calendario, sedes y más

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Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para la gran cita del rugby a 13 de este año en el hemisferio sur

Últimamente hemos disfrutado de emocionantes partidos de rugby a 13 en la Super League y la NRL, pero la atención se centra ahora en el panorama internacional: la Copa del Mundo de Rugby a 13 arranca el 15 de octubre en Australia, con Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea también como coanfitriones.

Nos espera un mes de competición intensa y apasionante en el hemisferio sur, con 10 selecciones en busca de la gloria mundial. Puedes disfrutar de todo lo que ofrece el torneo reservando hoy mismo tus entradas para los partidos.

Australia parte como clara favorita para conquistar el título por cuarta edición consecutiva y por 13.ª vez en total desde el torneo inaugural de 1954. Sin embargo, tendrá una dura competencia, especialmente de Nueva Zelanda, coanfitriona y rival de las antípodas, así como de Inglaterra, Samoa y Tonga.

En GOAL te ofrecemos toda la información actualizada para conseguir entradas para los próximos partidos de la Copa del Mundo de Rugby a 13: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se disputa la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026?

La Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026, organizada conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, se disputará desde el jueves 15 de octubre hasta el domingo 15 de noviembre. El torneo, que durará un mes, contará con 18 partidos en total: 15 de la fase de grupos, las semifinales y la final.

El torneo se celebrará al mismo tiempo que las competiciones femenina y de rugby en silla de ruedas.

Fase

Fecha(s)

Fase de grupos

Del 15 de octubre al 1 de noviembre

Semifinales

7 y 8 de noviembre

Final

15 de noviembre

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026

Las entradas oficiales se pueden comprar a través de la web de la Copa del Mundo de Rugby a 13, que enlaza directamente con los portales de venta autorizados para cada ciudad y estadio anfitrión.

La principal plataforma de distribución autorizada es Ticketmaster Australia, junto con Ticketmaster New Zealand. Según el recinto, Ticketek también opera como agente colaborador para determinados partidos en Australia o Nueva Zelanda.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas secundarias como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras realizadas en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que garantiza a los compradores que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026?

Las entradas oficiales generales para la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026 (RLWC2026) cuestan desde 19 dólares australianos para los adultos, aunque los precios varían según el partido, el recinto y la categoría del asiento.

Tipo de partido

Entrada de adulto (a partir de 16 años)

Entrada familiar (2+2 o 1+3)

Fase de grupos y semifinales

Desde 19 dólares australianos

Desde 49 dólares australianos

Final (Suncorp Stadium)

Desde 39 dólares australianos

Desde 109 dólares australianos


Aunque la distribución concreta de cada categoría depende en gran medida de la configuración de los 10 estadios de Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, los asientos se dividen en varias categorías generales:

  • Categoría 1 / Prémium: asientos situados a la altura de la línea central y en las zonas inferiores de los laterales, con las mejores vistas centrales del campo.
  • Categoría 2: asientos situados habitualmente en las gradas laterales superiores o en las esquinas de los estadios.
  • Categoría 3 / Entrada general: asientos situados normalmente detrás de los postes o en las gradas más altas, con las entradas más asequibles.

Consulta las webs oficiales de las selecciones cuando se acerque el torneo para obtener más información, así como plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

¿Cuál es el calendario de la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026?

Fecha y hora (local)

Partido

Estadio (ubicación)

Entradas

Jueves 15 de octubre (20:05 AEDT)

Grupo A: Australia contra Nueva Zelanda

Allianz Stadium (Sídney)

Entradas

Viernes 16 de octubre (17:45 AEDT)

Grupos B/C: Samoa contra Francia

CommBank Stadium (Sídney)

Entradas

Sábado 17 de octubre (14:25 PGT)

Grupos B/C: Papúa Nueva Guinea contra Líbano

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Por anunciar

Sábado 17 de octubre (17:05 AWST)

Grupos B/C: Inglaterra contra Tonga

HBF Park (Perth)

Entradas

Domingo 18 de octubre (16:05 AEDT)

Grupo A: Fiyi contra Islas Cook

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Entradas

Viernes 23 de octubre (20:05 AEDT)

Grupos B/C: Tonga contra Líbano

CommBank Stadium (Sídney)

Entradas

Sábado 24 de octubre (14:25 PGT)

Grupos B/C: Papúa Nueva Guinea contra Samoa

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Por anunciar

Sábado 24 de octubre (14:35 AWST)

Grupos B/C: Inglaterra contra Francia

HBF Park (Perth)

Entradas

Domingo 25 de octubre (18:05 NZDT)

Grupo A: Nueva Zelanda contra Islas Cook

One NZ Stadium (Christchurch)

Entradas

Domingo 25 de octubre (19:05 AEST)

Grupo A: Australia contra Fiyi

Suncorp Stadium (Brisbane)

Entradas

Viernes 30 de octubre (20:05 AEDT)

Grupos B/C: Inglaterra contra Papúa Nueva Guinea

WIN Stadium (Wollongong)

Entradas

Sábado 31 de octubre (14:30 AEST)

Grupo A: Nueva Zelanda contra Fiyi

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

Entradas

Sábado 31 de octubre (19:05 AEST)

Grupo A: Australia contra Islas Cook

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

Entradas

Domingo 1 de noviembre (17:40 AEDT)

Grupos B/C: Líbano contra Francia y Tonga contra Samoa

CommBank Stadium (Sídney)

Entradas

Sábado 7 de noviembre (20:05 AEDT)

Primera semifinal: rivales por confirmar

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Por anunciar

Domingo 8 de noviembre (20:05 AEDT)

Segunda semifinal: rivales por confirmar

Allianz Stadium (Sídney)

Por anunciar

Domingo 15 de noviembre (18:35 AEST)

Final: rivales por confirmar

Suncorp Stadium (Brisbane)

Por anunciar

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026?

Los siguientes diez estadios acogerán partidos de la Copa del Mundo de Rugby a 13 de este año:

País

Estadio (ubicación)

Capacidad

Australia

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500


Allianz Stadium (Sídney)

42.500


McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000


CommBank Stadium (Sídney)

30.000


Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400


Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455


WIN Stadium (Wollongong)

23.750


HBF Park (Perth)

20.500

Nueva Zelanda

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papúa Nueva Guinea

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

¿Quiénes han ganado las últimas ediciones de la Copa del Mundo de Rugby a 13?

La primera edición de la Copa del Mundo de Rugby a 13 se celebró en 1954. Estas son las finales más recientes:

Año

Campeón

Subcampeón

Resultado de la final

Estadio (ubicación)

2021

Australia

Samoa

30-10

Old Trafford (Mánchester)

2017

Australia

Inglaterra

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australia

Nueva Zelanda

34-2

Old Trafford (Mánchester)

2008

Nueva Zelanda

Australia

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australia

Nueva Zelanda

40-12

Old Trafford (Mánchester)

1995

Australia

Inglaterra

16-8

Wembley (Londres)

1992

Australia

Gran Bretaña

10-6

Wembley (Londres)

1988

Australia

Nueva Zelanda

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Australia

Gran Bretaña

13-12

Sydney Cricket Ground (Sídney)



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