Hemos asistido recientemente a un apasionante rugby league doméstico en la Super League y la NRL, pero ahora la atención se desplaza al panorama internacional, ya que la Copa del Mundo de Rugby League arranca el 15 de octubre en Australia, con Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea también como coanfitriones.
Nos espera un mes de acción intensa y emocionante en el hemisferio sur, con 10 selecciones luchando por la gloria mundial, y puedes disfrutar de todo lo que ofrece el torneo reservando hoy mismo tus entradas para los partidos.
Australia parte como clara favorita para conquistar el título por cuarta vez consecutiva y la 13.ª en total desde el torneo inaugural de 1954. Sin embargo, tendrá una dura competencia por parte de sus compañeros coanfitriones y rivales antípodas, Nueva Zelanda, así como de Inglaterra, Samoa y Tonga.
Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre entradas para que puedas asegurarte un asiento en los próximos partidos de la Copa del Mundo de Rugby League, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y más.
¿Cuándo es la Copa del Mundo de Rugby League 2026?
La Copa del Mundo de Rugby League 2026, coorganizada por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, se celebrará desde el jueves 15 de octubre hasta el domingo 15 de noviembre. El torneo, gran cita de un mes de duración, contará con 18 partidos en total, 15 de la fase de grupos, las semifinales y la final.
El evento también se disputará simultáneamente junto a las competiciones femenina y en silla de ruedas.
Fase
Fecha(s)
Partidos de la fase de grupos
15 de octubre - 1 de noviembre
Semifinales
7/8 de noviembre
Final
15 de noviembre
Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Rugby League 2026
Las entradas oficiales pueden comprarse a través del sitio de la Copa del Mundo de Rugby League, que enlaza directamente con los portales de venta autorizados para cada ciudad anfitriona y estadio concretos.
La principal plataforma autorizada de distribución es Ticketmaster Australia, y Ticketmaster New Zealand. Dependiendo del recinto específico, como los partidos disputados en determinados estadios de Australia o Nueva Zelanda, también se utiliza Ticketek como agente colaborador.
Si buscas conseguir asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.
Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da confianza a los compradores de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.
¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de Rugby League 2026?
Las entradas oficiales de admisión general para la Copa del Mundo de Rugby League 2026 (RLWC2026) parten de 19 AUD para adultos, pero los precios variarán en función del partido concreto, el recinto y la categoría del asiento.
Tipo de partido
Entrada de adulto (16+)
Entrada familiar (2+2 o 1+3)
Fase de grupos y semifinales
Desde 19 AUD
Desde 49 AUD
Final (Suncorp Stadium)
Desde 39 AUD
Desde 109 AUD
Aunque los mapas de categorías individuales específicos dependen en gran medida de la distribución de los 10 diferentes estadios de Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, los asientos se dividen en varios niveles generales:
- Categoría 1 / Premium: situada a lo largo de la línea de medio campo y en los laterales de la grada inferior, ofreciendo las mejores vistas centrales del terreno de juego.
- Categoría 2: normalmente ubicada en los niveles laterales superiores o en las esquinas de los estadios.
- Categoría 3 / Admisión general: normalmente situada detrás de los palos o en las gradas superiores más altas, ofreciendo las opciones de entrada más asequibles.
Sigue de cerca los sitios oficiales de las selecciones nacionales cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también los sitios secundarios de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.
¿Cuál es el calendario de la Copa del Mundo de Rugby League 2026?
Fecha y hora (local)
Partido
Estadio (ubicación)
Entradas
Jue., 15 oct. (20:05 AEDT)
Grupo A: Australia vs Nueva Zelanda
Allianz Stadium (Sídney)
Vie., 16 oct. (17:45 AEDT)
Grupo B/C: Samoa vs Francia
CommBank Stadium (Sídney)
Sáb., 17 oct. (14:25 PGT)
Grupo B/C: Papúa Nueva Guinea vs Líbano
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
Por confirmar
Sáb., 17 oct. (17:05 AWST)
Grupo B/C: Inglaterra vs Tonga
HBF Park (Perth)
Dom., 18 oct. (16:05 AEDT)
Grupo A: Fiyi vs Islas Cook
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Vie., 23 oct. (20:05 AEDT)
Grupo B/C: Tonga vs Líbano
CommBank Stadium (Sídney)
Sáb., 24 oct. (14:25 PGT)
Grupo B/C: Papúa Nueva Guinea vs Samoa
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
Por confirmar
Sáb., 24 oct. (14:35 AWST)
Grupo B/C: Inglaterra vs Francia
HBF Park (Perth)
Dom., 25 oct. (18:05 NZDT)
Grupo A: Nueva Zelanda vs Islas Cook
One NZ Stadium (Christchurch)
Dom., 25 oct. (19:05 AEST)
Grupo A: Australia vs Fiyi
Suncorp Stadium (Brisbane)
Vie., 30 oct. (20:05 AEDT)
Grupo B/C: Inglaterra vs PNG
WIN Stadium (Wollongong)
Sáb., 31 oct. (14:30 AEST)
Grupo A: Nueva Zelanda vs Fiyi
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
Sáb., 31 oct. (19:05 AEST)
Grupo A: Australia vs Islas Cook
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
Dom., 1 nov. (17:40 AEDT)
Grupo B/C: Líbano vs Francia y Tonga vs Samoa
CommBank Stadium (Sídney)
Sáb., 7 nov. (20:05 AEDT)
1.ª semifinal - Por confirmar
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Por confirmar
Dom., 8 nov. (20:05 AEDT)
2.ª semifinal - Por confirmar
Allianz Stadium (Sídney)
Por confirmar
Dom., 15 nov. (18:35 AEST)
Final - Por confirmar
Suncorp Stadium (Brisbane)
Por confirmar
¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de Rugby League 2026?
Los siguientes diez recintos albergarán partidos en la Copa del Mundo de Rugby League de este año:
País
Estadio (ubicación)
Capacidad
Australia
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sídney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sídney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Nueva Zelanda
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papúa Nueva Guinea
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
¿Quiénes son los recientes ganadores de la Copa del Mundo de Rugby League?
La edición inaugural de la Copa del Mundo de Rugby League se celebró en 1954. Estas son las finales más recientes:
Año
Ganadores
Subcampeones
Resultado de la final
Estadio (ubicación)
2021
Australia
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Australia
Inglaterra
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Australia
Nueva Zelanda
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Nueva Zelanda
Australia
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Australia
Nueva Zelanda
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Australia
Inglaterra
16-8
Wembley (Londres)
1992
Australia
Gran Bretaña
10-6
Wembley (Londres)
1988
Australia
Nueva Zelanda
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Australia
Gran Bretaña
13-12
Sydney Cricket Ground (Sídney)