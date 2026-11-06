En las últimas semanas hemos disfrutado de emocionantes partidos de rugby a 13 en las competiciones nacionales de la Super League y la NRL, pero la atención se centra ahora en el panorama internacional y en la Copa del Mundo de Rugby a 13, organizada conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea.

Tras tres semanas de intensa y emocionante fase de grupos, solo cuatro selecciones siguen en la lucha por el título: Australia, Nueva Zelanda, Tonga y Samoa. Las semifinales se disputan este fin de semana (7 y 8 de noviembre) y la final tendrá lugar el próximo domingo (15 de noviembre). Puedes disfrutar de todo lo que ofrece el torneo reservando hoy mismo tus entradas.

Australia comenzó como clara favorita para conquistar el título por cuarta vez consecutiva y por decimotercera ocasión en total desde la primera edición, celebrada en 1954. Australia ha ganado todos sus partidos de la fase de grupos, pero sabe que le esperan pruebas difíciles: Samoa este fin de semana y, si avanza, el vencedor del Nueva Zelanda contra Tonga en la gran final de Brisbane.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre las entradas para los próximos partidos de la Copa del Mundo de Rugby a 13: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuál es el calendario de la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026?

Fecha y hora (local) Partido Entradas Estadio (ciudad) Sábado 7 de noviembre (20:05 AEDT) Semifinal: Nueva Zelanda contra Tonga Entradas McDonald Jones Stadium (Newcastle) Domingo 8 de noviembre (20:05 AEDT) Semifinal: Australia contra Samoa Entradas Allianz Stadium (Sídney) Domingo 15 de noviembre (18:35 AEST) Final: rivales por confirmar Entradas Suncorp Stadium (Brisbane)

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026

Las entradas oficiales se pueden comprar a través de la web de la Copa del Mundo de Rugby a 13, que enlaza directamente con los portales de venta autorizados para cada ciudad y estadio anfitriones.

La principal plataforma de distribución autorizada es Ticketmaster Australia (y Ticketmaster New Zealand). Según el estadio concreto, como en el caso de los partidos celebrados en determinadas sedes de Australia o Nueva Zelanda, también se utiliza Ticketek como agente colaborador.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras realizadas en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026?

Las entradas oficiales de acceso general para la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026 (RLWC2026) cuestan desde 19 dólares australianos para adultos, aunque los precios varían según el partido, el estadio y la categoría de asiento.

Tipo de partido Entrada de adulto (a partir de 16 años) Entrada familiar (2+2 o 1+3) Fase de grupos y semifinales Desde 19 dólares australianos Desde 49 dólares australianos Final (Suncorp Stadium) Desde 39 dólares australianos Desde 109 dólares australianos

Aunque la distribución concreta de las categorías depende en gran medida de la configuración de los 10 estadios de Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, los asientos se dividen en varias categorías generales:

Categoría 1 / Premium : asientos situados a la altura de la línea de medio campo y en las zonas laterales de la grada inferior, con las mejores vistas centrales del terreno de juego.

: asientos situados a la altura de la línea de medio campo y en las zonas laterales de la grada inferior, con las mejores vistas centrales del terreno de juego. Categoría 2 : asientos situados normalmente en las zonas laterales de las gradas superiores o en las esquinas de los estadios.

: asientos situados normalmente en las zonas laterales de las gradas superiores o en las esquinas de los estadios. Categoría 3 / Acceso general: asientos situados habitualmente detrás de los postes o en las zonas más altas de las gradas superiores, con las entradas más económicas.

Consulta las webs oficiales de las selecciones cuando se acerque la fecha para obtener más información, así como las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026?

La Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026, organizada conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, se celebra desde el jueves 15 de octubre hasta el domingo 15 de noviembre. El torneo, que dura un mes, cuenta con 18 partidos en total (15 de la fase de grupos, las semifinales y la final).

El torneo se celebra de forma simultánea con las competiciones femenina y de rugby en silla de ruedas.

Fase Fecha(s) Partidos de la fase de grupos Del 15 de octubre al 1 de noviembre Semifinales 7 y 8 de noviembre Final 15 de noviembre

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026?

Los siguientes diez estadios acogerán partidos de la Copa del Mundo de Rugby a 13 de este año:

País Estadio (ciudad) Capacidad Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sídney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sídney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Nueva Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papúa Nueva Guinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

¿Quiénes han ganado las últimas ediciones de la Copa del Mundo de Rugby a 13?

La primera edición de la Copa del Mundo de Rugby a 13 se celebró en 1954. Estas son las finales más recientes: