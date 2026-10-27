¿Todavía tienes ganas de asistir a un Gran Premio antes de que caiga el telón de una temporada de F1 sensacional? No hay nada como vivir el momento. Haz realidad ese sueño en el Gran Premio de Ciudad de México, que se celebra del 30 de octubre al 1 de noviembre.

El Gran Premio de México, conocido como Gran Premio de Ciudad de México desde 2021, se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde que la prueba apareció por primera vez en el calendario de F1, allá por 1963.

Pese a algunos periodos en los que no se celebró, hoy es una cita habitual del calendario del automovilismo y una sede muy popular, conocida por la pasión de sus aficionados y sus carreras llenas de emoción.

Seas un apasionado de la F1 o sigas las carreras de vez en cuando, el Gran Premio de Ciudad de México promete estimular los sentidos. GOAL te cuenta cómo comprar entradas para el Gran Premio, cuánto cuestan y dónde puedes adquirirlas.

¿Cuándo es el Gran Premio de Ciudad de México de F1 de 2026?

El Gran Premio de Ciudad de México de 2026 se celebra durante todo el fin de semana, desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre.

Fecha Hora local Circuito (ubicación) Entradas Domingo 1 de noviembre 14:00 (CST) Autódromo Hermanos Rodríguez (Ciudad de México) Entradas

Cómo comprar entradas para el Gran Premio de Ciudad de México de F1 de 2026

Los aficionados pueden comprar entradas para el Gran Premio de Ciudad de México de F1 de 2026 a través de varios vendedores. Están a la venta en el portal de entradas de Fórmula 1, al que se puede acceder directamente desde la web oficial de la competición, y también en la web del propio Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ten en cuenta que el circuito del Gran Premio de Ciudad de México está dividido en zonas identificadas por colores. Para llegar a la zona asignada, debes acceder por la puerta correspondiente. Cada zona cuenta con su propio espacio para aficionados y todos los servicios e instalaciones necesarios.

Estas son las distintas zonas:

Zona Gradas y áreas principales Vistas principales del circuito Puerta de acceso recomendada Verde Gradas 1 y 2, Paddock Club, Champions Club Calle de boxes, parrilla de salida y recta principal de salida y meta Puertas 4, 6 y 7 Naranja Grada 2A Paso a alta velocidad por la recta principal (entrada general) Puerta 8 Azul Gradas 3, 3A, 4, 5, 6 y 6A Zona de frenada de la curva 1 y eses Moisés Solana (curvas 1 a 3) Puertas 9 y 12 Amarilla Gradas 7, 9, 10 y 11 Tramo revirado de las curvas 4 a 6, al final de la segunda zona de DRS Puertas 13 y 14 Gris Grada 14 (Foro Sol Sur) Sección del estadio, curvas 13 y 14 y ceremonia del podio tras la carrera Puerta 2 Café Grada 15 (Foro Sol Norte) Sección del estadio, curvas lentas y un ambiente multitudinario propio de un concierto Puerta 2

Si buscas localidades a última hora, también puedes comprar entradas en plataformas de reventa como StubHub.

Entrega garantizada: todas las compras realizadas en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para la carrera.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Gran Premio de Ciudad de México de F1 de 2026?

Las entradas oficiales de tres días para el Gran Premio de Ciudad de México de F1 de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez cuestan entre 3.900 y 30.500 MXN (entre 215 y 1.678 USD), según la zona y la sección de asientos. Las entradas solo permiten acceder a la zona asignada, por lo que, una vez dentro del circuito, no se puede pasar a otras zonas identificadas por colores.

Grada Zona del circuito Ubicación y vistas Entradas oficiales de tres días (MXN) Gradas 1 y 2 Verde Recta principal, calle de boxes y actividad en la parrilla 30.500 Grada 10 Amarilla Curvas rápidas (curvas 4 a 6) 19.900 Grada 11 Amarilla Curva 6 y aproximación a las eses del Lago 18.300 Gradas 4 y 5 Azul Punto de fuerte frenada y acción en las curvas 1 y 2 15.000 Grada 5A Azul Vista interior del conjunto de las primeras curvas, de la 1 a la 3 13.900 Grada 7 Amarilla Entrada al conjunto de las curvas 4 y 5 13.900 Grada 6 Azul Zona de aceleración a la salida de la curva 3 13.000 Grada 12 Amarilla Tramo rápido entre las curvas 4 y 6 12.800 Grada 9 Azul Aceleración por la recta posterior 12.400 Grada 8 Azul Parte central de la rápida recta posterior 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Gris Interior del emblemático estadio, últimas curvas y podio 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Café Interior del emblemático estadio y sección de la chicane lenta 10.000 Gradas 3A y 6B Azul Entrada a una zona propicia para los adelantamientos y recta posterior 9.900 Grada 6A Azul Zona de pie con entrada general 7.000 Grada 2A Naranja Zona de pie en la parte central de la recta de boxes / entrada general nacional 3.900

Paquetes VIP y de hospitalidad

Si buscas una opción distinta de los asientos habituales en las gradas, los paquetes VIP de alta gama ofrecen comida de primera categoría, barras libres y acceso al paddock:

Champions Club : situado junto a la recta principal, con precios a partir de unos 5.600 USD. Incluye un asiento reservado en la grada, acceso a una sala de hospitalidad y visitas guiadas al paddock.

F1 Paddock Club : la opción de máximo lujo, situada sobre el edificio de boxes o en el segundo nivel del estadio Foro Sol, con precios a partir de aproximadamente 9.600 USD.

Consulta las webs oficiales de la F1 y del Autódromo Hermanos Rodríguez cuando se acerque la fecha para obtener más información, así como las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Programa del fin de semana del Gran Premio de Ciudad de México de F1 de 2026

Los entrenamientos, la clasificación y la propia carrera del Gran Premio de Ciudad de México se reparten a lo largo de tres días, según el siguiente programa:

Fecha Sesión Hora local (CST) Viernes 30 de octubre Entrenamientos libres 1 12:30 Viernes 30 de octubre Entrenamientos libres 2 16:00 Sábado 31 de octubre Entrenamientos libres 3 11:30 Sábado 31 de octubre Clasificación 15:00 Domingo 1 de noviembre Carrera 14:00

¿Dónde se celebra el Gran Premio de Ciudad de México de F1 de 2026?

El Gran Premio de Ciudad de México se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez, como siempre, aunque antes de 1979 el circuito se conocía como Magdalena Mixhuca.

El circuito abrió por primera vez en 1959 y su trazado actual sigue en gran medida el recorrido original. Sin embargo, la configuración moderna, de aproximadamente 4,3 kilómetros, atraviesa un antiguo estadio de béisbol y ofrece uno de los escenarios más espectaculares del calendario de F1.

El Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentra a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, lo que convierte el Gran Premio en una experiencia que deja sin aliento a los pilotos. Los equipos de F1 también tienen mucho que tener en cuenta, ya que la menor densidad del aire afecta al rendimiento de los motores y a la aerodinámica.

Valtteri Bottas posee el récord de vuelta, con un tiempo de 1:17,774. Lo marcó en la edición de 2021, que ganó Max Verstappen.

Cómo llegar al Gran Premio de Ciudad de México de F1

El aeropuerto más cercano al Autódromo Hermanos Rodríguez es el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, también conocido como Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros al este del circuito.

Alquiler de coches:

En el Aeropuerto Internacional Benito Juárez hay varias empresas de alquiler de coches situadas dentro de las terminales, entre ellas Avis, Budget y Hertz.

Taxis y servicios de transporte mediante aplicaciones:

En Ciudad de México, los viajeros disponen de varias opciones para desplazarse cómodamente en taxi o mediante aplicaciones de transporte. Entre las más populares están Uber, Didi y los taxis convencionales (Sitio de Taxis o Taxi Libre).

Transporte público:

Para ir en transporte público desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez hasta el centro de Ciudad de México, hay varias opciones, entre ellas el Metro y el Metrobús. El circuito de Ciudad de México también organiza el servicio Ticket2ride, que ofrece traslados al circuito desde determinados puntos y de vuelta a ellos.

¿Qué cabe esperar del Gran Premio de México de F1 de 2026?

Durante la década de 1970, el Gran Premio de México fue una cita destacada de la época dorada de la F1, con enormes multitudes y un espectáculo apasionante. Uno de los factores que contribuyó a su reciente resurgimiento en popularidad y éxito fue la trayectoria del piloto mexicano Sergio Perez, que terminó segundo por detrás de Max Verstappen en el campeonato de F1 de 2023 y acabó entre los diez primeros de la clasificación de pilotos durante once años consecutivos (2014-2024). Este año regresa con su Cadillac tras ausentarse de la temporada 2025.

El único otro mexicano que logró una victoria en una carrera de F1 fue Pedro Rodriguez, en 1970. Lamentablemente, murió un año después a consecuencia de un incidente en una carrera, pero su legado perdura: el circuito de Ciudad de México recibió en 1979 su nombre y el de su hermano Ricardo, también expiloto de F1.

El Autódromo Hermanos Rodríguez es un circuito espectacular que los aficionados a la F1 deberían vivir en persona al menos una vez. Situado en pleno centro de la capital de México, destaca por su enorme recta principal de 1,2 km, una de las más largas del calendario de F1, en la que los monoplazas actuales pueden alcanzar velocidades de hasta 330 km/h. Otro de sus rasgos distintivos es la sección del estadio Foro Sol, donde los coches atraviesan una grada en forma de anfiteatro.

Lando Norris dominó el Gran Premio de Ciudad de México de 2025 y el resultado lo llevó al liderato del Campeonato de Pilotos. El piloto de McLaren terminó más de 30 segundos por delante de Charles Leclerc, de Ferrari, y Max Verstappen, de Red Bull. ¿Nos espera otra edición llena de emoción? Si quieres sumarte a la multitud en una de las jornadas más memorables del calendario deportivo mexicano, no lo dejes para más tarde.



